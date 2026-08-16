MUP za 24sata: Šinceke smo otkrili zbog druge istrage, sve prijave su se uklapale...

Gradsko komunalno poduzeće Komunalac Gospić u kolovozu 2023. godine prijavio je Tipos resurs policiji zbog neovlaštenog ulaženja njihovih kamiona na tadašnje gradsko odlagalište Rakitovac! Najkasnije te godine i policija je počela istraživati ilegalno odlaganje otpada i to na temelju informacija do kojih je došla dok je istraživala drugi slučaj nezakonitog uvoza otpada u Hrvatsku.

U cijelosti prenosimo odgovor koji nam je MUP poslao što su učinili u okvirima svoje nadležnosti slučaju odlaganja opasnog otpada u Gospiću.

Poštovana, zahvaljujemo na upitu i razumijemo javni interes za utvrđivanje svih okolnosti povezanih s nezakonitim prekograničnim prometom i odlaganjem otpada. Upravo zbog ozbiljnosti ovog slučaja želimo iznijeti ključne činjenice koje u ovoj fazi možemo učiniti javnima, vodeći istodobno računa o tome da ne ugrozimo kazneni postupak i kriminalističko istraživanje koje je još uvijek aktivno.

Prije svega, važno je precizno razjasniti kako je predmet otkriven i pokrenut.

Početne indicije o mogućem unosu nezakonitih pošiljki otpada na područje Gospića hrvatska policija prikupila je tijekom provođenja drugog kriminalističkog istraživanja povezanog s nezakonitim uvozom otpada u Republiku Hrvatsku. Tada su prikupljena saznanja koja su upućivala na sumnju da se otpad iz drugih država članica Europske unije unosi u Hrvatsku uz lažno deklariranje kao otpad s tzv. zelene liste, čime se izbjegavalo ishođenje potrebnih odobrenja nadležnih tijela.

Na temelju tih vlastitih operativnih saznanja hrvatska policija pokrenula je konkretno kriminalističko istraživanje povezano s područjem Gospića. Dakle, nije riječ o slučaju koji je policija počela istraživati tek nakon naknadnih prijava ili uključivanja neke međunarodne institucije. Hrvatska policija svojim je kriminalističkim radom došla do početnih indicija, pokrenula predmet te nastavila provoditi izvide i prikupljati dokaze.

Od 2023. godine policija je zaprimila i nekoliko anonimnih prijava. Svaka je prijava evidentirana i analizirana u okviru kriminalističkog istraživanja koje je u tom trenutku već bilo u tijeku. Njihov se sadržaj podudarao s informacijama kojima je policija već raspolagala na temelju vlastitog operativnog rada.

Tijekom istraživanja policija je poduzimala niz izvidnih i dokaznih radnji radi utvrđivanja opsega kriminalnih aktivnosti, uključenih osoba te načina prekograničnog prijevoza i nezakonitog gospodarenja otpadom. U tom su kontekstu provođeni nadzori i kontrole teretnih vozila koja su prevozila otpad, pri čemu je za određene pošiljke utvrđeno da su bile nezakonite.

Kriminalističko istraživanje hrvatska je policija pokrenula na temelju vlastitih operativnih saznanja. Nakon što su daljnjim izvidima utvrđeni elementi koji su upućivali na postojanje zločinačkog udruženja i počinjenje kaznenih djela iz nadležnosti USKOK-a, policija je o prikupljenim saznanjima izvijestila USKOK. Od tog trenutka kriminalističko istraživanje provodi se u koordinaciji s USKOK-om, uz suradnju s Državnim inspektoratom Republike Hrvatske, Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave, policijama drugih država članica Europske unije i drugim nadležnim tijelima.

Važno je precizno objasniti i ulogu Europola, s obzirom na pojedine interpretacije koje su se pojavile u javnosti.

Europol nema samostalne izvršne policijske ovlasti niti provodi nacionalna kriminalistička istraživanja umjesto policijskih tijela država članica. U ovaj je predmet uključen na poziv hrvatske policije, nakon što je tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđen njegov međunarodni karakter i povezanost s fizičkim i pravnim osobama u drugim državama. Europol je pružao analitičku i koordinacijsku potporu te pomagao u organizaciji međunarodne operativne suradnje s nadležnim tijelima Italije i Slovenije.

Na inicijativu Republike Hrvatske tijekom 2025. godine pri Europolu je uspostavljena i operativna radna skupina – Operational Task Force, koju je vodila Hrvatska uz sudjelovanje još dviju država članica Europske unije. Radna skupina osnovana je radi intenziviranja borbe protiv organiziranih kriminalnih skupina uključenih u nezakonite pošiljke otpada. U tom je okviru Ravnateljstvo policije uputilo jednog policijskog službenika na privremeni rad u Europol u svojstvu upućenog nacionalnog stručnjaka.

Rezultati višegodišnjeg kriminalističkog istraživanja konkretni su. Policija je 13. veljače 2025. USKOK-u podnijela kaznenu prijavu protiv deset osoba zbog sumnje da su djelovale kao članovi zločinačkog udruženja. Dana 13. lipnja 2025. podneseno je posebno izvješće kao nadopuna kaznene prijave protiv još jednog osumnjičenika, a 23. ožujka 2026. kazneno su prijavljene dodatne tri osobe.

Osumnjičenici su prijavljeni zbog više kaznenih djela počinjenih u sastavu zločinačkog udruženja, među kojima su teško kazneno djelo protiv okoliša, krivotvorenje službene ili poslovne isprave, utaja poreza ili carine te pranje novca. Sumnja se da su kaznena djela počinjena tijekom duljeg razdoblja na više lokacija u Republici Hrvatskoj, uključujući područje Gospića.

Kriminalističko istraživanje nije završeno. Zbog toga dio podataka koje tražite, uključujući detaljnu kronologiju pojedinih operativnih postupanja, točan datum i izvor prvih operativnih saznanja, identitete i kretanje pojedinih vozila, registarske oznake, sadržaj prijevozne dokumentacije, metode nadzora, pojedine međunarodne razmjene podataka te rezultate provjera prethodnih policijskih evidencija, u ovoj fazi ne možemo objaviti.

Navedeno ograničenje proizlazi iz zakonske obveze zaštite tajnosti izvida i nejavnosti istrage. Postupanje tijekom izvida tajno je sukladno članku 206.f Zakona o kaznenom postupku, dok je istraga nejavna sukladno članku 231. istog Zakona. Objavljivanje navedenih podataka moglo bi otkriti sadržaj i metodologiju izvida te ugroziti aktualne i buduće radnje prema osobama i kriminalnim strukturama koje su još uvijek predmet postupanja.

Kada okolnosti postupka to budu dopuštale, Ministarstvo unutarnjih poslova javnosti će dati dodatne informacije.

Ono što već sada možemo jasno potvrditi jest da je hrvatska policija vlastitim kriminalističkim radom otkrila početne indicije, pokrenula predmet i provela operativne aktivnosti u Hrvatskoj. Nakon što su utvrđeni elementi kaznenih djela iz nadležnosti USKOK-a, istraživanje je nastavljeno u koordinaciji s USKOK-om. Hrvatska policija također je inicirala međunarodnu policijsku suradnju, u kojoj su Europol i partnerske policijske službe dali važan doprinos.

S obzirom na razmjere nezakonitog postupanja, međunarodni karakter predmeta, broj uključenih osoba i potrebu dokazivanja djelovanja zločinačkog udruženja, riječ je o složenom višegodišnjem kriminalističkom istraživanju. Temeljitost tog rada omogućila je da se istraživanje ne zaustavi na pojedinačnoj pošiljci ili vozilu, nego da obuhvati organiziranu kriminalnu strukturu, način njezina djelovanja, ostvarenu financijsku korist i širi model nezakonitog gospodarenja otpadom.

Policija nije stala na gospodarskom i poreznom kriminalu koji je prvo detektirala, nego je upravo kroz daljnje kriminalističko istraživanje inzistirala na utvrđivanju razmjera ugrožavanja okoliša i odgovornosti počinitelja, dok je sanacija zaseban postupak koji se provodi prema propisanim nadležnostima i procedurama.

Cilj policijskog postupanja u ovakvim predmetima nije utvrditi samo neposrednu posljedicu, nego otkriti tko organizira kriminalne aktivnosti, kako sustav funkcionira, tko od njega ostvaruje korist te poduzeti mjere kako bi se takvo postupanje spriječilo u budućnosti.