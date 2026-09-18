Muškarac iz BiH 32. put osuđen u Francuskoj. Tvrdi da dolazi s Jupitera i da je Supermanov sin

Muškarac iz BiH (41) osuđen je na deset mjeseci zatvora u francuskom Nantesu zbog niza krađa u centru grada. Tu mu je 32. presuda zbog sličnih kaznenih djela, piše ActuNantes.

Tijekom suđenja je ovaj muškarac, koji boluje od shizofrenije, govorio kako dolazi s planeta Jupitera i da je Supermenov sin.

U većini slučajeva u kojima se do sad pojavljivao pred sudom sud je zaključio kako njegova uračunljivost nije bila smanjena prilikom počinjenja zločina.

U osam slučajeva je procijenjeno kako je bio neuračunljiv u počinjenju djela.

Njegov odvjetnik Corentin Roger upozorava kako ovaj problem traje već dva desetljeća, kako se 41-godišnjak kreće između psihijatrijskih ustanova i zatvora. Problem nastane, kako kaže, kad izađe na slobodu.

Roger upozorava da tad nema odgovarajućeg nadzora, kako nitko ne prati njegovo stanje, pa opet završi pred sudom...