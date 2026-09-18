Obavijesti

News

Komentari 0
ZBOG NIZA KRAĐA

Muškarac iz BiH 32. put osuđen u Francuskoj. Tvrdi da dolazi s Jupitera i da je Supermanov sin

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Muškarac iz BiH 32. put osuđen u Francuskoj. Tvrdi da dolazi s Jupitera i da je Supermanov sin
Foto: canva, ilustracija
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Njegov odvjetnik Corentin Roger upozorava kako ovaj problem traje već dva desetljeća, kako se 41-godišnjak kreće između psihijatrijskih ustanova i zatvora...

Muškarac iz BiH (41) osuđen je na deset mjeseci zatvora u francuskom Nantesu zbog niza krađa u centru grada. Tu mu je 32. presuda zbog sličnih kaznenih djela, piše ActuNantes.

Tijekom suđenja je ovaj muškarac, koji boluje od shizofrenije, govorio kako dolazi s planeta Jupitera i da je Supermenov sin.

OGLASIO SE MINISTAR U Francuskoj vlak iskočio iz tračnica, više od 40 ozlijeđenih
U Francuskoj vlak iskočio iz tračnica, više od 40 ozlijeđenih

U većini slučajeva u kojima se do sad pojavljivao pred sudom sud je zaključio kako njegova uračunljivost nije bila smanjena prilikom počinjenja zločina.

U osam slučajeva je procijenjeno kako je bio neuračunljiv u počinjenju djela.

OH LA LA Francuzi otkrili 4 tone kokaina, bio je u kontejneru s otpadom
Francuzi otkrili 4 tone kokaina, bio je u kontejneru s otpadom

Njegov odvjetnik Corentin Roger upozorava kako ovaj problem traje već dva desetljeća, kako se 41-godišnjak kreće između psihijatrijskih ustanova i zatvora. Problem nastane, kako kaže, kad izađe na slobodu.

Roger upozorava da tad nema odgovarajućeg nadzora, kako nitko ne prati njegovo stanje, pa opet završi pred sudom...

ULOVILI GA U ZAGREBU Voli lijepe mirise: Mladić ukrao 240 parfema, vrijede 36.000 €
Voli lijepe mirise: Mladić ukrao 240 parfema, vrijede 36.000 €
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Skrivio sudar, bježao u krivom smjeru, zabio se u kamion i poginuo! Auto se prepolovio
DETALJI STRAVE NA A3

Skrivio sudar, bježao u krivom smjeru, zabio se u kamion i poginuo! Auto se prepolovio

U nesreći je na mjestu događaja smrtno stradao 39-godišnji vozač Peugeota. Vozač VW Golfa, 51-godišnjak, prevezen je u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen
Neslužbeno: Stiže najskuplji dizel u povijesti Hrvatske!
ŠOK ZA VOZAČE

Neslužbeno: Stiže najskuplji dizel u povijesti Hrvatske!

Hrvatsku u utorak čeka novo veliko poskupljenje goriva
Požar u Vinogradskoj bolnici: Vatra se uvukla među zidove
POŽAR TIJEKOM GRADNJE

Požar u Vinogradskoj bolnici: Vatra se uvukla među zidove

Vatra se unutar kompleksa zavukla između zidova, a vatrogasci su na terenu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026