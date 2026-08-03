KAOS NA A1 Kolona duga 25 km zbog sudara prije Karlovca!

Hrvatski autoklub (HAK) upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te računaju na duža čekanja. Najveći problemi zabilježeni su na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, gdje je zbog prometne nesreće između odmorišta Draganić i čvora Karlovac, u smjeru Dubrovnika, nastala kolona duga oko 25 kilometara.

Kako se doznaje iz karlovačke policije, u toj nesreći koja je izazvala ogromnu gužvu, nastala je samo materijalna šteta.

Gužve su i na autocesti A2 Zagreb – Macelj, gdje je na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba kolona duga oko jednog kilometra, dok se zastoj stvara i pred čvorom Zagreb zapad.

Foto: HAK

Na autocesti A3 Bregana – Lipovac pojačan je promet na zagrebačkoj obilaznici prema naplatnim postajama Lučko. Kolona iz smjera Buzina duga je oko osam kilometara.

Zastoji su prisutni i na autocesti A4 Goričan – Zagreb, gdje se kolona stvara od čvora Popovec prema čvoru Zagreb istok.

Foto: HAK

Vrlo gust promet bilježi se i na državnoj cesti DC1 između Zagreba i Karlovca, gdje se vozi usporeno u kolonama, dok se zbog radova između Knina i Gračaca, kod Otrića, promet odvija otežano.

Iz HAK-a pozivaju vozače na dodatan oprez i strpljenje te preporučuju da prije polaska provjere stanje na cestama.