UHITILI SU GA

Na mopedu bježao policiji u Trogiru: Vozio po nogostupu, vrijeđao i fizički napao policajku

Piše Marta Divjak,
Na mopedu bježao policiji u Trogiru: Vozio po nogostupu, vrijeđao i fizički napao policajku
Foto: Istarska policija

Policajka je zadobila je lakše ozljede nakon što je muškarac nasrnuo na nju tijekom pokušaja legitimiranja

Policijska ophodnja u Trogiru jučer je naišla na 59-godišnjeg muškarca koji je mopedom vozio bez kacige, po nogostupu i u suprotnom smjeru jednosmjerne ulice. Kada ga je policajka zaustavila koristeći svjetlosnu i zvučnu signalizaciju, muškarac je odbio pokazati vozačku dozvolu, počeo ju je vrijeđati, a zatim se udaljio s mjesta događaja.

Nakon kraće vožnje zaustavio se u dvorištu svoje kuće, gdje ga je policajka sustigla i ponovno pokušala legitimirati. No, muškarac je nastavio s verbalnim vrijeđanjem te je u jednom trenutku fizički nasrnuo na nju. U naguravanju koje je uslijedilo, policijska službenica je upotrijebila silu kako bi ga spriječila u daljnjem napadu, no on se povukao u kuću.

Ubrzo nakon toga muškarac je uhićen, a tijekom postupanja odbio je liječnički pregled, dok je policajka zadobila lakše tjelesne ozljede, priopćili su iz policije.

Nad njim je provedena istraga, a nakon nje je, uz kaznenu prijavu zbog napada na službenu osobu, predan pritvorskom nadzorniku.

