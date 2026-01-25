Obavijesti

VLASTI TVRDE DRUGAČIJE

Na slobodu pušteno najmanje 80 političkih zatvorenika iz Venezuele, tvrdi Foro Penal

Piše HINA,
Na slobodu pušteno najmanje 80 političkih zatvorenika iz Venezuele, tvrdi Foro Penal
Foto: Juan Carlos Hernandez

Skupina za ljudska prava Foro Penal tvrdi da se proces nastavlja, dok vlasti iznose znatno veće brojke

Najmanje 80 osoba koje vodeća venezuelanska skupina za zaštitu ljudskih prava smatra političkim zatvorenicima pušteno je u nedjelju u sklopu procesa puštanja zatvorenika koji je u tijeku, prema riječima čelnika te skupine.

Ljudi su pušteni iz zatvora diljem zemlje, a trebalo bi doći do još puštanja, rekao je na X-u Alfredo Romero, direktor venezuelanske skupine za zaštitu ljudskih prava Foro Penal.

Privremena predsjednica Venezuele, Delcy Rodriguez, rekla je u petak da je iz zatvora pušteno 626 osoba, no nije točno navela u kojem trenutku su zatvorenici oslobođeni.

Foro Penal, međutim, prije nedjelje je potvrdio puštanje samo 156 političkih zatvorenika iz Venezuele od 8. siječnja.

Rodriguez je rekla da bi u ponedjeljak trebala razgovarati s povjerenikom Ujedinjenih naroda za ljudska prava, Volkerom Turkom, kako bi tražila UN da potvrdi liste osoba koje su dosad oslobođene u ovoj južnoameričkoj naciji.

