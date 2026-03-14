Na susretu ljubitelja vozila u Velikoj Gorici policija isključila iz prometa 13 vozila

Kako su izvijestili iz Policijske uprave zagrebačke (PUZ), policija je preventivno- represivnu akciju nadzora provela u noći sa 13. na 14. ožujka u Velikoj Gorici, u suradnji sa stanicom za tehnički pregled vozila na tom području.

Tijekom postupanja obavljen je nadzor nad ukupno 40 osobnih automobila.

- U stanicu za tehnički pregled vozila ukupno je upućeno 16 vozila gdje je obavljenim izvanrednim tehničkim pregledom vozila, 13 isključeno iz prometa, što je rezultiralo sa 13 prekršaja: dva prekršaja tehničke neispravnosti te 11 prekršaja opasne tehničke neispravnosti - izvijestili su iz PUZ-a.

U ovom je slučaju nadzirano velikogoričko područje, no, napomenuli su, na području cijeloga grada i dalje će se nastaviti nadziranje mjesta okupljanja, kao i sve one lokacije koje su pogodne za takve susrete ljubitelja vozila i vozača.

Tom akcijom, naglasili su iz PUZ-a, želi se preventivno i represivno djelovati na poštivanje prometnih propisa te podizanje prometne kulture zbog sigurnosti svih sudionika, uz poštivanje javnog reda i mira s obzirom na to da nerijetko buka na takvim okupljanjima remeti kvalitetu života građana.