Na tisuće tužbi protiv Bookinga! Hotelijer iz Hrvatske: 'Ma treba ih strpati u zatvor jer kradu!'

Poznata platforma za iznajmljivanje smještaja (i pružanje drugih turističkih usluga) Booking.com suočava se s kolektivnom tužbom više od 10.000 europskih hotela koji tvrde da je ova platforma koristila svoj utjecaj kako bi 'iskrivila tržište' na njihovu štetu. Udruga hotela, restorana i kafića u Europi (Hotrec), koja zastupa industriju unutar EU-a i podnosi tužbu, nedavno je produljila rok za prijavu vlasnika hotela do 29. kolovoza zbog velikog interesa, izvijestio je Guardian.

Tužba je, pišu britanski mediji, podržana od strane 30 nacionalnih hotelijerskih udruga.

- Europski hotelijeri dugo su trpjeli nepoštene uvjete i prekomjerne troškove. Sada je vrijeme da se udružimo i tražimo pravdu - kazao je predsjednik Hotreca Alexandros Vassilikos za Guardian.

Iz Hotreca su u priopćenju poručili:

- Više od 10.000 hotela već se pridružilo paneuropskoj inicijativi kako bi zatražili odštetu za financijske gubitke prouzročene korištenjem nezakonitih klauzula o ‘najboljoj cijeni’ (paritetu) od strane Booking.com - poručuju iz Hotreca.

U priopćenju se navodi, piše Guardian, da je obećanje o “najboljoj cijeni” Booking.com od hotela dobivao pod velikim pritiskom da ne nude niže cijene na drugim platformama, uključujući i vlastite web-stranice! Dodaju kako je platforma, sa sjedištem u Nizozemskoj, te klauzule koristila i kako bi spriječila takozvane "free rider" rezervacije. Riječ je o slučajevima kad bi korisnici preko Bookinga pronašli hotel, ali bi ga rezervirali izravno, kako bi izbjegli proviziju koju naplaćuje Booking...

Europski sud pravde je 2024. godine utvrdio kako cjenovni paritet nije nužan za poslovanje Bookinga, ali ga nije proglasio nezakonitim. Ali kasnije su hotelijeri dobili pravni temelj za svoju tužbu dobili uvođenjem Zakona o digitalnim tržištima...

Booking.com je ranije u priopćenju ocijenio navode Hotreca i drugih hotelijerskih udruga “netočnima i obmanjujućima”.

Postupak, za kojeg pravni stručnjaci kažu da će biti izuzetno težak, traži naknadu štete za razdoblje od 2004. do 2024. godine.

A kako piše Jutarnji list, hrvatski hotelijeri, od velikih lanaca do malih obiteljskih objekata, ozbiljno razmišljaju o priključivanju kolektivnoj tužbi. Udruga poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske zasad službeno ne komentira proces, ali među članovima raste uvjerenje da je dugogodišnja praksa tzv. cjenovnog pariteta oštetila domaće hotele za milijune eura.

- Oni nas pokradaju. Treba ih strpati u zatvor jer kradu. Nijedan hotel nema 20 posto neto dobiti, a oni to imaju. Nažalost, neki su bili morali prodavati smještaj preko njih jer bez njih nismo mogli ništa - bilo je teško vrijeme. Ali danas, kad imamo više kanala prodaje, jasno je da oni uvjetuju poslovanje na štetu hotela - kazao je za JL vlasnik jednog hrvatskog hotela.

