Nabijem vas, ostajem na vlasti! Bandićev tajni plan za još četiri godine vladanja metropolom

Milan Bandić se činio na koljenima nakon poraza na parlamentarnim izborima. Ali sada se sve preokrenulo. Obilazi teren, ide mu na ruku više kandidata i razjedinjenost oporbe, računa na kraju na potporu HDZ-a...

<p>Što više kandidata, to bolje”, izjavio je zagrebački gradonačelnik <strong>Milan Bandić </strong>kad se pojavila spekulacija da će menadžer <strong>Damir Vanđelić</strong> možda krenuti s potporom HDZ-a u utrku za zagrebačkog gradonačelnika. Lukavi Bandić nije bez razloga dao izjavu da želi što više kandidata za izbore u svibnju. On, koji je u dijelu javnosti bio otpisan, on koji vuče terete milijunskih afera, on koji je pred sudom s nizom optužbi za zlouporabu ovlasti, on je u ovom trenutku ipak favorit da još četiri godine vlada Zagrebom, piše tjednik Express. I to ne slučajno. Sve mu ide na ruku.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Kao prvo, Bandić ne planira baciti koplje u trnje, nego je zapeo da osvoji sedmi mandat i to mu je postala svojevrsna opsesija baš zato što su ga otpisali. Drugo, uspio je razvući toliko proces protiv sebe u aferi Agram, da nam jedan upućeni odvjetnik kaže da bi bilo čudo da do izbora bude nepravomoćna presuda, pogotovo sad s koronom. A i teško bi dobio kaznu veću od pet godina koja bi ga poslala u zatvor prije izbora. Treće, sad je jasno da neće biti ništa od zajedničke oporbene fronte s podrškom jednom kandidatu. Oni će biti rascjepkani i raštrkani, a to odgovara Milanu Bandiću, koji je već debelo zagazio u kampanju. Bandić je odlučio i smjenjivati čak i svoje ljude koji upadnu u afere, poput direktora Groblja <strong>Patrika Šegote</strong>, samo kako bi bio što "čišći" pred izbore. Inače je svoje ljude čuvao unatoč aferama. </p><h2>'Već je obišao 218 odbora, dao je obećanja kao i nekad'</h2><p>- On je gradsku upravu praktički zanemario i bacio se u obilaženje 218 zagrebačkih mjesnih odbora i pripreme za izbore. Sve ih je obišao, popričao s ljudima, daje obećanja kao i nekad. Čim završi prvi krug, kreće u novi obilazak ispočetka. Sa sobom vodi pročelnike, direktore i svugdje gdje je neki problem daje naređenja – kaže nam jedan od njegovih suradnika.</p><p>Milan Bandić se dakle vratio na teren. Tamo gdje je osvojio prve izbore prije 20 godina. Dok su vladajući HDZ i drugi pretendenti za izbore držali konferencije za novinare na Trgu bana Jelačića ili u svojim prostorijama u centru, mladi Milan je čistio kanale, bio s čistačima, obilazio cijeli grad. Zvuči poznato? Upravo se to događa i danas. Tad je Milan uvjerljivo dobio i počelo je 20 godina neprikosnovene vladavine. A onda je prije nekoliko godine uskočio u skupa odijela, stavio zlatne pečatnjake na ruke i sveo svoje obilaske na protokolarna otvaranja. Sad se vratio na početak. </p><p>- Bio sam ne nekom od tih skupova i nisam mogao vjerovati. Bandić čak i šuti i sluša, što ranije nije bio običaj. Njegovi ljudi bilježe brojeve građana, sve će ih kontaktirati iz Grada, obećati rješavanje problema, zvati prije izbora. Prije njegova dolaska se redovno nešto uredi, pokrpa rupa, uredi nešto u parku, pa ljudi imaju osjećaj da on radi. I što je najvažnije, imaju osjećaj da im je bliži, da će on ipak doći i nešto riješiti. A to nitko od ostalih ne radi. I tu je golema prednost – kaže nam drugi sugovornik. </p><p>Ali nije teren jedini. Tu su i stotine tvrtki koje ovise o poslovima s Gradom. A u gradskoj upravi i Holdingu je tijekom 20 godina zaposlio tisuće koji znaju da bi s nekim drugim gradonačelnikom izgubili pozicije.</p><p>- U Hrvatskoj još funkcioniramo na plemenskom principu. A interesne skupine koje ovise o Milanu čine jaku mrežu. I nemojmo se tu zavaravati, tu su i SDP-ovci i HDZ-ovci koje je pozapošljavao i kojima nije cilj da on ode. Kad bi svi željeli uređenije društvo i glasali tako, Milan bi i pao. Ali svi oni se prije pitaju što će biti s mojom pomoći, mojom pozicijom, mojim poslovima ako Milan ode? - otvoreno kaže još jedan sugovornik koji dugo poznaje Bandića.</p><h2>'Ako u drugom krugu bude Tomašević, desnica će dati glasove Bandiću'</h2><p>On pojašnjava zato i vrlo jednostavan plan. Milan Bandić samo treba ući u drugi krug i pobjeda je nadomak ruke. Ako nasuprot njemu bude lijevi kandidat poput <strong>Tomislava Tomaševića</strong> iz Možemo!, uvjeren je da će desnica, HDZ i ostali ipak uglavnom dati glasove Milanu, a dio ostati kod kuće. Ako uđe desniji kandidat, HDZ-ovac, birači Tomaševića ili SDP-a će ostati doma. I to je recept pobjede koji se već pokazao izuzetno učinkovit. </p><p>Iako Zagreb ima više od 700.000 birača, iluzija je da oni svi izlaze na izbore. Bandiću je dovoljno tek 100.000 glasova u prvom krugu, a možda i manje ako se glasovi razdijele. U drugom pobjeđuje i sa 150.000. Dovoljno je pogledati samo brojke s prošlih izbora. Te 2017. godine još je bilo svježe Bandićevo uhićenje 2014. godine, redale su se optužnice protiv njegovih suradnika, bio je na koljenima. Ali je uspio. U prvom krugu je dobio tek 102.000 glasova, a drugi kandidati dvostruko više: 220.000 glasova. Dakle, više od dvije trećine onih koji su glasali nisu htjeli Bandića na čelu grada. Tri glavne protukandidatkinje, <strong>Sandra Švaljek, Anka Mrak Taritaš i Bruna Esih, </strong>dobile su 180.000 glasova, a još 40.000 je otišlo drugima, od čega na HDZ-ovca Dragu Prgometa tek 18.000. I što se dogodilo u drugom krugu u koji je Bandić ušao s Ankom Mrak Taritaš, koju su podržavali SDP, HNS i niz manjih stranaka? Bandić je osvojio 147.000 glasova, a Mrak Taritaš 131.000. U toj situaciji, nakon prvog kruga i rezultata za Skupštinu, već se znalo da Bandić može samo s HDZ-om i za pretpostaviti je da je i dio njihovih birača glasao za njega, kao i onih birača Brune Esih, koja je također ušla s njim u koaliciju. Ali ključno je da je 44.000 birača koji nisu za Bandića ostalo kod kuće jer im je bila neprihvatljiva i Mrak Taritaš.</p><p>Dakle, Bandić ne pobjeđuje samo glasovima koje dobiva, nego i glasovima onih koji nisu otišli na birališta. On svojih 100 do 150 tisuća birača u Zagrebu ima. Nije Zagreb samo centar koji ne glasa za Bandića iako iz njega dolazi većina oponenata. I to zaboravljaju mnogi koji mu proriču političku propast. Kao i dio njegove taktike da glavnog protukandidata prikaže kao aferičnog. Da nađe barem jednu neplaćenu kaznu, neku muljažu, poput toga da suprug Mrak Taritaš nije platio neke radove u stanu. Protiv Tomaševića će već ići s tim da se njegov Institut za političku ekologiju financira stranim novcem, da nikad ništa ozbiljno nije radio. A možda izvuku i nešto novo. Cilj toga je ne da birači glasaju za Bandića. Nego da odmahnu rukom, kažu da su svi oni isti i ostanu na dan izbora kod kuće. I to je više puta oprobana taktika. A njegovi ljudi su uvjereni da će se s HDZ-om opet lagano dogovoriti. I da Plenković neće ići radikalno na njega. </p><p>- A s kim će HDZ, kojemu je već puno toga dao, nego s Bandićem? Kad bi u drugom krugu glasali za Tomaševića ili nekoga lijevog, oni gube vlast, a to si neće dopustiti. Pa pogledajte samo kako prigovaraju, ali svake godine usvoje proračun – uvjeren je jedan Bandićev suradnik.</p><h2>Tko će biti protukandidati?</h2><p>On kaže nadalje da nigdje ne vidi u oporbi timove ljudi osim pojedinaca. A trebat će im ako žele voditi grad. A oporba i protukandidati su nekonsolidirani. Svaka stranka koja će pokušati skinuti Bandića ima svoje probleme i unutarnja trvenja. <br/> Tomislav Tomašević iz Možemo je istakao svoju kandidaturu. Kao oporba su se “možemovci” naradili u Zagrebu i odnijeli i glasove SDP-u. Ali i tu postoje problemi. Oko Možemo i Tomaševića se dodatno izvan kruga lijevih stranaka još nije okupio nitko. Oni su dosta zauzeti nacionalnom politikom, a SDP važe je li ga bolje podržati ili ići sa svojim kandidatom. <strong>Renato Petek</strong>, jedan od aktivnijih zastupnika, također se nije uspio dogovoriti ni s Možemo i najavio je samostalnu kandidaturu. Sastanak predstavnika lijevog centra prošli tjedan nije urodio nikakvim konkretnim dogovorom.</p><p>- U Možemo nisu osnovali mjesne organizacije, oni se drže središta grada, a zaboravljaju periferiju, gdje su i Bandić i HDZ jači. Golemi uteg im je Radnička fronta, koja odbija i dio birača koji su centru ili koji su blago desno. Tomašević može pokupiti i glasove SDP-a i ljevice, ali teško će to biti dovoljno za pobjedu. I još u njihovoj platformi jako teško donose odluke - kaže nam otvoreno sugovornik povezan s tom lijevom platformom.</p><p><strong>Sandra Benčić</strong> iz Možemo nam je pak odgovorila da proširuju organizaciju u Zagrebu kroz partnerstvo sa Zagreb je naš, ali da se šire i u drugim gradovima. Ipak, niz sugovornika ističe da je Tomašević čovjek na mjestu, ali da on ne odlučuje sam i da je sustav direktne demokracije u kojemu svi glasaju, a ne klasični stranački sustav, jedna od prepreka da Možemo proširi svoj utjecaj u Zagrebu. Pitanje je hoće li se ostvariti i najave koje se neslužbeno spominju, da će se žrtvovati partnerstvo s Radničkom frontom radi pokušaja približavanja centru. Ali tad im prijeti udar s lijeva i optužbe za izdaju, a također i gubitak volontera kojih ima Radnička fronta. S druge strane, stavovi Radničke fronte o Tuđmanu odbijaju i one s desnog centra, žestoko oporezivanje one u centru, pa si znatno sužavaju bazen. Tomašević još nema ni svoj tim, a za preuzimanje Zagreba trebaju zaista više ljudi od gradonačelnika.<br/> Bandić ima 25 pročelnika, a onaj tko bi ga zamijenio, čak i da smanji taj broj, opet treba niz ljudi. Samo je problem što sadašnji Bandićevi pročelnici nisu imenovani, nemaju nikakvu obvezu ponuditi mandat na raspolaganje, pa će ostati u sustavu. A da ne pričamo o svim ostalim zaposlenicima koji ostaju u upravi.</p><p>Anka Mrak Taritaš je također svjesna problema razjedinjenosti pa je izjavila da ako Bandić ostane na vlasti, za to će biti odgovorni upravo oni: centar i lijevi centar jer se nisu uspjeli dogovoriti. I ona je svjesna kako Bandić dobiva izbore i koja je tajna njegove vladavine. A dogovora nema i teško će ga biti. </p><h2>SDP-ovci su i direktno povezani s Bandićem</h2><p>Nekad najjača stranka u Zagrebu, SDP, zabavljen je svojim problemima i podjelama. <strong>Gordan Maras</strong> je preuzeo vođenje organizacije prije dvije godine, ali u njoj su i dalje jaki ljudi <strong>Davora Bernardića,</strong> koji su i direktno povezani s Milanom Bandićem. Samo za primjer treba uzeti da su potpredsjednici zagrebačkog SDP-a <strong>Tihomir Barišić i Draženko Pandek.</strong> Obojica su zaposlenici Bandićeve gradske uprave na visokim pozicijama, a Pandek je neaktiviranjem svog mandata u Skupštini omogućio i da Bandić sastavi novu većinu nakon što je pukla koalicija s Neovisnim za Hrvatsku Brune Esih i <strong>Zlatka Hasanbegovića. </strong></p><p>- Zagrebački SDP je duboko podijeljen i zabavljen svojim klanovskim igrama. Imamo sve manje članova i ne uspijevamo se nametnuti - kaže pak sugovornik iz te stranke.</p><p>Podijeljeni su i oko toga tko bi im trebao biti kandidat. Maras silno želi da to bude on i na Facebooku već vodi kampanju. Uvjeren je da bilo tko može pobijediti Bandića u drugom krugu jer će to biti referendum protiv Milana. A tu vidi sebe kao najbolji izbor. On ne želi podržati Tomaševića, a argument njegovih ljudi je da se SDP već dovoljno opekao prošli put s podrškom Anki Mrak Taritaš. Druga strana pak smatra da je Maras loš kandidat i neće privući ni glasove ljevice. Oni smatraju da bi podršku trebali dati ili Tomaševiću ili nekom nezavisnom kandidatu. I novo predsjedništvo nacionalnog SDP-a nije oduševljeno Marasom i ne smatraju da on može zahvatiti dovoljno široko da porazi Bandića. Pa čak su se i počeli pojavljivati prijedlozi da SDP na kandidaturu nagovori Borisa Jokića, bivšeg voditelja kurikularne reforme. Samo što o tome nitko nije razgovarao s njim pa je Jokić opet morao opovrgnuti takve informacije i jasno poručiti da u politiku ne ide.</p><p>- Maras ima pravo kao predsjednik gradske organizacije ići u utrku za gradonačelnika. Ali ne shvaća svoje mane i takvoj ideji postoji otpor u stranci jer smatraju da se precjenjuje. Na kraju u ovom trenutku stvari stoje da je 50 posto šanse da u utrku ide Maras, a 50 posto da se podrži nekoga drugog poput Tomaševića - kaže nam jedan visokopozicionirani SDP-ovac.</p><p>Što god odlučili, jasan je problem koji ima SDP. Koga god izaberu, dio članova će bojkotirati ili biti nezadovoljno. Nemaju čovjeka oko kojega bi se ujedinili. A tako se ne dobivaju izbori, pogotovo ne protiv Bandića.</p><h2>'On obilazi teren, a mi u HDZ-u spavamo'</h2><p>HDZ u Zagrebu ima nešto mirniju situaciju nakon što je politički na unutarstranačkim izborima eutanaziran <strong>Milijan Brkić</strong>.<strong> Andrej Plenković</strong> bi napokon, nakon pet godina neuspješnih pokušaja, sa svojim ljudima trebao preuzeti Zagreb. Ali ni HDZ nema kandidata.<br/> - Uspavali smo se, kasnimo opet dok Bandić radi i obilazi teren. Nije dobro - kaže jedan visokopozicionirani zagrebački HDZ-ovac.</p><p>HDZ-ovci slično kao i SDP-ovci traže osobu koja bi mogla nešto napraviti. Znaju da bi taj čovjek trebao zahvatiti dalje od njihova biračka tijela. Kako crta drugi HDZ-ovac: “Treba nam čovjek s menadžerskim sposobnostima jer Bandić ostavlja financijski kaos, ideološki da je desni centar i prihvatljiv širem krugu, te čistih ruku i karijere. Idealno se u to uklapa <strong>Damir Vanđelić</strong>, nekadašnji menadžer Adrisa, no on preuzima Fond za obnovu i jasno je rekao da neće u politiku i gradonačelničku utrku. Ali sada je zakon izmijenjen i Vanđelić više ne mora šest mjeseci prije izbora biti prijavljen u Zagrebu. Nitko ne želi potvrditi koja je opcija, a HDZ-ovci nas uvjeravaju da još ništa nije odlučeno.</p><p>Nakon Vanđelića, najviše se spominje kao opcija <strong>Davor Filipović</strong>, predavač na Ekonomskom fakultetu i gradski zastupnik, koji se također uklapa u tražene kriterije.</p><p>Čak kad za predsjednika zagrebačkog HDZ-a bio izabran liječnik <strong>Mislav Herman</strong>, Filipović bi mogao u utrku ili je čak opcija sam Herman. Dvojac vrijedi kao Plenkovićevi ljudi, a Hermana je središnjica otvoreno podržala za šefa zagrebačkog HDZ-a i jedini je kandidat, a preuzima i vođenje Skupštine umjesto <strong>Drage Prgometa</strong>. Ali odluku o kandidatu: Filipović, Herman ili netko treći još nisu donijeli.</p><p> U HDZ-u postoji opasnost da im se dogodi što i na prošlim izborima, kad je Plenković pokušao progurati svog kandidata Dragu Prgometa. Prgomet je dobio oko 18.000 glasova, a lista HDZ-a čak 38.000 glasova. Jasno je da HDZ-ovci nisu podržali “svog” kandidata, a ti glasovi su uglavnom otišli Bandiću.</p><p>- To se neće ponoviti. Nema više takve oporbe, sad smo svi na istom tragu i treba nam čovjek koji će povući. Ima dovoljno vremena za profiliranje, pogotovo u ovoj digitalnoj eri - uvjeren je pak sugovornik iz vrha stranke.</p><p>Ipak, Bandićevci računaju upravo na to da će HDZ opet imati alibi kandidata koji neće proći u drugi krug, a onda će HDZ-ovci znajući da na vlasti ostaju samo s Bandićem glasati za Milana. I pobjeda i nova koalicija je tu. Nitko s kim smo razgovarali u HDZ-u nije jasno rekao: “Ne, ne želimo više nikad s Bandićem”. </p><h2>Nezavisni koji će uzeti dio kolača</h2><p>Ne treba zaboraviti da će glasove u prvom krugu otkidati i drugi, što opet ide na ruku Bandiću. Nezavisni kandidat će biti i arhitekt Otto Barić te bivša ministrica pravosuđa <strong>Vesna Škare Ožbolt.</strong> Most će ići sa svojim kandidatom, vjerojatno Zvonimirom Troskotom, kojeg su već postavili za povjerenika za Zagreb. Aktivist U ime obitelji i referendumskih inicijativa trebao bi donijeti glasove konzervativnih katolika. <strong>Miroslav Škoro </strong>skoro sigurno neće osobno ići u utrku, ali će njegova lista ponuditi svog kandidata,vjerojatno Zlatka Hasanbegovića. Pitanje je hoće li se ponovno kandidirati i Esih. HSLS još važe hoće li ići sa svojim kandidatom ili se priključiti HDZ-u ili oporbenom bloku ako ga uopće bude bilo. </p><p>Svima njima će biti važnije da dobiju kojeg zastupnika u Skupštini jer znaju da nemaju šanse u utrci za gradonačelnika. I svi će u prvom krugu otkinuti desne glasove HDZ-ovu kandidatu, što vodi do ranije opisanog scenarija u korist Bandića. Kad na sve ovo nadodamo da će Bandić u proračunu osigurati i barem 10 milijuna kuna za lokalne medije koji će graditi sliku o njegovoj sveprisutnosti i rješavanju problema, Bandić je favorit za ponovno osvajanje gradonačelničkog lanca. Unatoč 1,3 milijarde minusa u proračunu, korupcijskim aferama za koje mu se sudi i autokratskom načinu vladavine. </p><p>Dvije najveće stranke nisu zasad uspjele iznjedriti ozbiljne kandidate koji bi bili prihvatljivi širem krugu građana. Da su bilo SDP ili HDZ na prošlim izborima podržali <strong>Sandru Švaljek</strong>, ona bi vjerojatno i pobijedila. Ali i Švaljek je nakon poraza svojim odlaskom u HNB razočarala mnoge koji su vjerovali u nezavisnu kandidatkinju. Danas nekog sličnog s iskustvom upravljanja gradom kod protukandidata nema. Bandiću se baš sve posložilo... <br/> </p>