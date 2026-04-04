Uskrsna poruka biskupa iz BiH: 'U doba nemira valja se vratiti temeljima pravog mira'

Biskupi iz BiH od 2024. godine u povodu Božića i Uskrsa oglašavaju se zajedničkim porukama, a prvu ovogodišnju u subotu je u Sarajevu u njihovo ime objavio vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić.

Biskupi podsjećaju kako svetkovina Uskrsa ponovno okuplja ljude u vjerovanju da je Isus Krist, raspeti i pokopani, uskrsnuo od mrtvih. Upravo je u tome sadržana i nada čovječanstva jer u Kristovu uskrsnuću Bog potvrđuje da smrt nema posljednju riječ nad čovjekom.

- Uskrs je Božji odgovor na tamu Velikoga petka. Ondje gdje je izgledalo da je sve završeno, zasjalo je svjetlo koje više nikada ne može biti ugašeno, svjetlo života koji dolazi od Boga i koji otvara novu budućnost čovjeku i svijetu - stoji u poruci bosanskohercegovačkih biskupa koji ističu kako Kristov mir nije tek odsutnost sukoba niti prolazna ravnoteža moći među ljudima, nego duboki mir srca pomirenoga s Bogom, mir koji liječi rane i nadvladava strah.

Takav mir, kako navode, utemeljen na pobjedi ljubavi nad grijehom, postaje snaga novoga života i jedini čvrsti temelj svake istinske nade. Upravo stoga u vremenu obilježenom napetostima, sukobima, neizvjesnostima i mnogim podjelama, uskrsna poruka poziva da se ponovno vratimo izvoru pravoga mira i izađemo iz prostora vlastitih strahova, nesigurnosti i razočaranja.

- Nema tame koja je toliko duboka da je Božje svjetlo ne može rasvijetliti, niti rane koju njegova milost ne može iscijeliti. Zato Uskrs ostaje trajni temelj naše nade i snaga koja nas vodi kroz sve izazove vremena - poručili su biskupi.

Navode da tamo gdje se živi duh Evanđelja Kristov mir postaje stvarna snaga koja mijenja odnose među ljudima i otvara put novoj nadi, a to ima posebno značenje u slučaju BiH i njenog tegobnog povijesnog iskustva, ali i istodobne i snažne potrebe za mirom, pravednošću i međusobnim povjerenjem. Kristov mir nije znak slabosti niti bijeg od stvarnosti nego snaga koja ima moć preobraziti ljudska srca. To je mir koji ne šuti pred nepravdom, nego je liječi oprostom, rušeći zidove otuđenosti i povezujući sve u jednu ljudsku obitelj, stoji u poruci.

Taj mir, poručuju biskupi, uči da u drugome ne gledamo protivnika ili stranca, nego brata i sestru s kojima dijelimo isti ljudski put i isto dostojanstvo djeteta Božjega te potiče na obnovu povjerenja, jačanje solidarnosti i nade da je moguće graditi pravedniji i humaniji svijet. Zato Uskrs uvijek iznova poziva da budemo ljudi uskrsne nade, ljudi koji vjeruju da dobro pobjeđuje i koji su spremni tu vjeru potvrditi djelima ljubavi i pomirenja, poruka je biskupa iz BiH.