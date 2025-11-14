Zapinje gradnja bolnice u Blatu? Poništili odluku Ministarstva o nadzoru radova! Evo zašto...

Ministarstvo zdravstva objavilo je krajem kolovoza da su nakon javne nabave nadzor nad radovima na izgradnji Nacionalne dječje bolnice u zagrebačkom Blatu dobile tvrtke PDM Savjetovanje i Institut IGH. Posao je to vrijedan 4,2 milijuna eura bez PDV-a.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) poništila je odluku Ministarstva zdravstva o odabiru, objavljeno je u petak. Osim što će morati donijeti novu odluku, Ministarstvo će, onima koji su se žalili, morati nadoknaditi i trošak žalbenog postupka u visini od 21.000 eura.

Međutim, na ovu odluku DKOM-u se žalila zajednica ponuditelja Eptisa Adria, WYG savjetovanje, Mipal konzalting i Structura Consultuing čija je ponuda bila drugorangirana.

Vrednovale su se dvije stavke: ponuđena cijena i reference inženjera u nekoliko kategorija. Ponuda IGH i PDM savjetovanja, iako skuplja 3,6 milijuna eura s PDV-om, dobila je ukupno 99,68 bodova (19,68 za cijenu i 80 na inženjere). Drugorangirana ponuda iznosila je 3,56 milijuna eura s PDV-om i dobila je 98 bodova (20 za cijenu i 78 za kvalifikacije inženjera).

Eptisa Adria, WYG savjetovanje, Mipal konzalting i Structura Consultuing žalile su se po nekoliko točaka. Među onima koje je DKOM usvojio je zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda koji, prema mišljenju, DKOM-a nije bio transparentan. Odnosno, iz njega se nije dalo iščitati jesu li reference pojedinih stručnjaka PDM savjetovanja valjane pod uvjetom da ih je Ministarstvo takvima ocijenilo.

Drugi žalbeni navod koji je ocijenjen osnovanim bila je referenca IGH nad stručnim nadzorom nad radovima izgradnje Nove luke Zadar-Centralna zgrada terminala i parkiralište. Naime, pitanje je bilo je li IGH izvršio tu uslugu u cijelosti ili djelomično.

DKOM je u ovom slučaju također dao žalitelju za pravo i odluka o odabiru u konačnici je poništena. Na nju se IGH i PDM Savjetovanje nemaju pravo žaliti, ali mogu pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom. Posao projektiranja i izgradnje prve faze NDB-a još ranije dobio je konzorcij domaćih tvrtki Kamgrad, ING-GRAD, Radnik i ZDL Arhitekti za iznos od 189,99 milijuna eura bez PDV-a.