Najstariji Abasov sin izabran u moćni središnji odbor Fataha

Glasovanje je održano na kraju osmog općeg kongresa tog nacionalističkog pokreta, događaja koji je istovremeno organiziran u Ramali, Gazi, Kairu i Bejrutu.

Jaser Abas, 64-godišnji poslovni čovjek koji upravlja s nekoliko tvrtki na Palestinskim teritorijima, većinu vremena boravi u Kanadi. Na političkoj sceni pojavio se prije pet godina, kada ga je otac imenovao "posebnim predstavnikom".

Prema preliminarnim rezultatima objavljenim u noći na nedjelju, u koje je AFP imao uvid, Marvan Barguti, jedno od zaštitnih lica pokreta koji je u zatvoru u Izraelu od 2002. godine, ne samo da je zadržao svoje mjesto u tom upravljačkom tijelu, nego je osvojio i najveći broj glasova.

Stara garda također je sačuvala svoja mjesta. To je slučaj s potpredsjednikom Palestinske samouprave i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) Huseinom Al-Šeikom, potpredsjednikom Fataha Mahmudom Al-Alulom, bivšim glavnim tajnikom Džibrilom Radžubom i bivšim šefom obavještajne službe Tavfikom al-Tiravijem.

Među novoizabranim članovima odbora nalazi se šef palestinskih obavještajnih službi Madžed Fardž. Pridružio mu se 50-godišnji Zakaria Zubeidi, jedan od vođa Brigada mučenika Al-Akse, oružanog krila Fataha, u izbjegličkom kampu u Dženinu. On je pušten iz izraelskog zatvora zahvaljujući sporazumu o razmjeni zarobljenika koji je prošle godine postignut između Izraela i palestinskog islamističkog pokreta Hamasa.

Osim toga, dvije žene sada sjede u upravnom odboru: guvernerka Ramale, koja u njega ulazi prvi put, dok je druga ponovno izabrana.

Vodstvo kongresa izvijestilo je o odazivu na glasovanje od 94,64 posto, od ukupno 2507 glasača. Za samo 18 mjesta u središnjem odboru kandidiralo se 59 članova, dok se 450 kandidata kandidiralo za 80 mjesta u Revolucionarnom vijeću, parlamentu Fataha.

Konačni rezultati bit će službeno objavljeni u nedjelju na konferenciji za novinare u Ramali.

Mahmud Abas ponovno izabran na čelo Fataha

Opći kongres Fataha otvoren je u četvrtak, a obilježio ga je reizbor Mahmuda Abasa na čelo pokreta.

Abas, koji ima 90 godina, drži kormilo Fataha, Palestinske samouprave i PLO-a više od dva desetljeća.

Na izvanrednom arapskom samitu u Kairu 4. ožujka ove godine, on se svečano obvezao da će "restrukturirati upravljačke strukture palestinske države i ubrizgati svježu krv u PLO, Fatah i državne institucije", pokrenuvši odmah nakon toga nekoliko rekonstrukcija unutar sigurnosnih aparata.

Odgovor je to na rastući međunarodni pritisak s obzirom na to da je Palestinska samouprava uzdrmana optužbama za kroničnu korupciju i nedostatak demokratskog legitimiteta.

Restrukturiranja se posebno uklapaju u okvir mirovnog plana u dvadeset točaka za Pojas Gaze koji promiče američki predsjednik Donald Trump, a koji dugoročno predviđa povjeravanje upravljanja tom enklavom iz temelja reformiranoj Palestinskoj samoupravi.

S druge strane, izraelski premijer Benjamin Netanyahu više je puta naglasio da Palestinska samouprava i Fatah neće imati nikakvu ulogu u upravljanju Pojasom Gaze nakon završetka rata.