Obavijesti

News

Komentari 0
PRELIMINARNI REZULTATI

Najstariji Abasov sin izabran u moćni središnji odbor Fataha

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Najstariji Abasov sin izabran u moćni središnji odbor Fataha
Foto: Palestinian Civil Defense/REUTER

Jaser Abas, najstariji sin predsjednika Palestinske samouprave Mahmuda Abasa, izabran je za člana moćnog središnjeg odbora Fataha, pokazuju preliminarni rezultati glasovanja

Glasovanje je održano na kraju osmog općeg kongresa tog nacionalističkog pokreta, događaja koji je istovremeno organiziran u Ramali, Gazi, Kairu i Bejrutu.

Jaser Abas, 64-godišnji poslovni čovjek koji upravlja s nekoliko tvrtki na Palestinskim teritorijima, većinu vremena boravi u Kanadi. Na političkoj sceni pojavio se prije pet godina, kada ga je otac imenovao "posebnim predstavnikom".

Prema preliminarnim rezultatima objavljenim u noći na nedjelju, u koje je AFP imao uvid, Marvan Barguti, jedno od zaštitnih lica pokreta koji je u zatvoru u Izraelu od 2002. godine, ne samo da je zadržao svoje mjesto u tom upravljačkom tijelu, nego je osvojio i najveći broj glasova.

Stara garda također je sačuvala svoja mjesta. To je slučaj s potpredsjednikom Palestinske samouprave i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) Huseinom Al-Šeikom, potpredsjednikom Fataha Mahmudom Al-Alulom, bivšim glavnim tajnikom Džibrilom Radžubom i bivšim šefom obavještajne službe Tavfikom al-Tiravijem.

4000 policajaca u osiguranju Oko 80 tisuća ljudi marširalo Londonom na propalestinskim i krajnje desnim prosvjedima
Oko 80 tisuća ljudi marširalo Londonom na propalestinskim i krajnje desnim prosvjedima

Među novoizabranim članovima odbora nalazi se šef palestinskih obavještajnih službi Madžed Fardž. Pridružio mu se 50-godišnji Zakaria Zubeidi, jedan od vođa Brigada mučenika Al-Akse, oružanog krila Fataha, u izbjegličkom kampu u Dženinu. On je pušten iz izraelskog zatvora zahvaljujući sporazumu o razmjeni zarobljenika koji je prošle godine postignut između Izraela i palestinskog islamističkog pokreta Hamasa.

Osim toga, dvije žene sada sjede u upravnom odboru: guvernerka Ramale, koja u njega ulazi prvi put, dok je druga ponovno izabrana.

akcija Extinction Rebelliona Uhićeni jer su razvili palestinsku zastavu na Eiffelovom tornju
Uhićeni jer su razvili palestinsku zastavu na Eiffelovom tornju

Vodstvo kongresa izvijestilo je o odazivu na glasovanje od 94,64 posto, od ukupno 2507 glasača. Za samo 18 mjesta u središnjem odboru kandidiralo se 59 članova, dok se 450 kandidata kandidiralo za 80 mjesta u Revolucionarnom vijeću, parlamentu Fataha.

Konačni rezultati bit će službeno objavljeni u nedjelju na konferenciji za novinare u Ramali.

Mahmud Abas ponovno izabran na čelo Fataha

Opći kongres Fataha otvoren je u četvrtak, a obilježio ga je reizbor Mahmuda Abasa na čelo pokreta.

Abas, koji ima 90 godina, drži kormilo Fataha, Palestinske samouprave i PLO-a više od dva desetljeća.

Na izvanrednom arapskom samitu u Kairu 4. ožujka ove godine, on se svečano obvezao da će "restrukturirati upravljačke strukture palestinske države i ubrizgati svježu krv u PLO, Fatah i državne institucije", pokrenuvši odmah nakon toga nekoliko rekonstrukcija unutar sigurnosnih aparata.

Odgovor je to na rastući međunarodni pritisak s obzirom na to da je Palestinska samouprava uzdrmana optužbama za kroničnu korupciju i nedostatak demokratskog legitimiteta.

PALESTINSKI DAN NAKBE Abas u pismu UN-u zatražio da se Izrael povuče iz Gaze i da se uspostavi palestinska država
Abas u pismu UN-u zatražio da se Izrael povuče iz Gaze i da se uspostavi palestinska država

Restrukturiranja se posebno uklapaju u okvir mirovnog plana u dvadeset točaka za Pojas Gaze koji promiče američki predsjednik Donald Trump, a koji dugoročno predviđa povjeravanje upravljanja tom enklavom iz temelja reformiranoj Palestinskoj samoupravi.

S druge strane, izraelski premijer Benjamin Netanyahu više je puta naglasio da Palestinska samouprava i Fatah neće imati nikakvu ulogu u upravljanju Pojasom Gaze nakon završetka rata.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Stručnjak o incidentu na pisti u Splitu: 'Da su postigli jednu više brzinu, moglo je biti pogubno'
PREVIŠE VODE NA PISTI ILI KVAR?

Stručnjak o incidentu na pisti u Splitu: 'Da su postigli jednu više brzinu, moglo je biti pogubno'

Ako avion postigne Vr, brzinu spremnu za let, ne smije se zaustaviti ni pod koju cijenu, čak i ako su piloti uvidjeli neki kvar, jer bi zaustavljanje u Vr brzini značilo veliku nesreću. Tada je katastrofa sigurna, objašnjava
POLICIJA OBJAVILA FOTKU 'Ako vidite Kristijana, sklonite se! Opasan je i vjerojatno naoružan
UBIO U DRNIŠU

POLICIJA OBJAVILA FOTKU 'Ako vidite Kristijana, sklonite se! Opasan je i vjerojatno naoružan

POTRAGA ZA UBOJICOM U DRNIŠU U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdili svi detalji i okolnosti događaja. Na terenu je veliki broj policijskih službenika...
TKO JE KRISTIJAN ALEKSIĆ Bio je poklonik kulta smrti: 'Datum ubojstva sam urezao u dimnjak'
OVO JE UBOJICA IZ DRNIŠA

TKO JE KRISTIJAN ALEKSIĆ Bio je poklonik kulta smrti: 'Datum ubojstva sam urezao u dimnjak'

Ubojica dostavljača još 1994. počinio je jedan od najstravičnijih zločina u Hrvatskoj, kada je izbo Marijanu Sučević. Uhvatili su ga tek nakon sedam godina, uz pomoć FBI-jevih forenzičara. Na sudu je iznio šokantne detalje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026