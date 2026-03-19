Nakon još jednog izgubljenog spora: Sanader i Hernadi sada idu na završni udarac Hrvatskoj!

Mađarski MOL koji je i suvlasnik Ine danas je prilično slavodobitno objavio da je sud u Budimpešti stao na stranu njihova čelnika Zsolta Hernadija. Kako smo objavili, sud u Budimpešti je odbio provesti u Mađarskoj presudu po kojoj Hernadi mora odslužiti dvije godine zatvora zbog davanja 10 milijuna eura mita bivšem premijeru Ivi Sanaderu. Hernadi je čitavo vrijeme nedostupan hrvatskom pravosuđu, mađarski sudovi su ga prvo odbili izručiti, a zatim i sada provesti hrvatsku presudu. U suprotnom, Hernadi bi završio u mađarskom zatvoru.

Hrvatski sudovi su u ponovljenom postupku osudili Sanadera na šest godina zatvora, a Hernadija na dvije. Presuđeno je da je Sanader u zamjenu za mito prepustio upravljačka prava u Ini MOL-u, te dogovorio obvezu preuzimanja plinskog biznisa. Mađari i Hernadi čitavo vrijeme tvrde da je presuda bez dokaza, da je suđenje bilo nepošteno i da korupcije nije bilo. Sanader je lani izašao iz zatvora i sad je na slobodi iako je tvrdio isto u sudskom procesu.

Ovo najnovije odbijanje provođenje hrvatske presude u Mađarskoj ne znači da je povučen i europski uhidbeni nalog i Hernadi još ne može svagdje putovati jer bi ga neke zemlje izručile. Međutim, već ranije je Interpol skinuo Hernadija sa svoje "crvene tjeralice".

Ali najnovija mađarska presuda o odbijanju provođenja hrvatske presude ima određenu pravnu težinu.

- U obrazloženju odluke Suda detaljno se navode povrede zakona koje su ozbiljno narušile temeljna ljudska prava Zsolta Hernádija u tim hrvatskim postupcima, posebno i detaljno ističući povredu temeljnog ljudskog prava na nepristrano i pošteno suđenje te ozbiljno ograničavanje njegova prava na obranu - naveo je danas u priopćenju MOL.

Niti Hernadi niti Sanader ne odustaju u dokazivanju svoje nevinosti i da korupcije nije bilo. Prvu presudu protiv njih je poništio Ustavni sud, a u ponovljenom suđenju su je potvrdili svi hrvatski sudovi. Ali u obije arbitraže koje je Hrvatska izgubila, onoj u Ženevi i onoj u Washingtonu, nije u obzir uzet taj koruptivni dogovor. Štoviše, arbitraže su zaključile da nema dovoljno dokaza da je te korupcije i bilo. Hrvatska zbog tih izbuljenih arbitraža treba platiti milijune odštete, a za drugu već četiri godine nije isplatila odštetu koja se danas s kamatama popela na više od 270 milijuna dolara.

Sanader i Hernadi su u jesen prošle godine išli na posljednju instancu koja im je preostala: Europski sud za ljudska prava (ESLJP). U dva odvojena podneska su tvrdili upravo ono što sad mađarski sud tvrdi u svojoj presudi: nisu imali pošteno suđenje i narušena su im ljudska prava. Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu je njihove slučajeve spojio i donijet će konačnu odluku za obojicu zajedno. Taj proces je u tijeku i tek ovog siječnja je Hrvatska trebala dostaviti svoj odgovor na te tvrdnje.

Hernadi će sada dostaviti i mađarsku presudu ESLJP-u kako bi potkrijepio svoje, ali i Sanaderove tvrdnje o nevinosti i nepostojanju korupcije, nepoštenom suđenju i narušenim ljudskim pravima.

Odvjetnica Jadranka Sloković zastupa Ivu Sanadera i kaže da još ne znaju što je Hrvatska odgovorila.

- No, mi smo uvjereni u uspjeh. Suđenje nije bilo pošteno i niz naših dokaznih prijedloga koji su išli u korist Sanadera. Čitava presuda se temelji na iskazu Roberta Ježića kao ključnog svjedoka, a na obije arbitraže je on proglašen nevjerodostojnim svjedokom. Priložili smo i to da je Hrvatska krenula u arbitražu na temelju prve, nepotvrđene presude - objašnjava Sloković.

Inače, uplata mita je, prema presudi, išla preko Ježićevih tvrtki. Prvih pet milijuna eura koji su bili na Ježićevom švicarskom računu on nikada nije vratio iako je to trebao učiniti. Hrvatska nije uspjela provesti naplatu. Ježić je nakon neodržanog obećanja o povratu novca, u ponovljenom suđenju ustvrdio da je novac potrošen za dugove njegove tadašnje tvrtke Dioki. Drugih pet milijuna eura nikada nije ni isplaćeno Sanaderu. DORH je argumentirao da do isplate nije došlo jer su započele istrage protiv Sanadera.

Oglasio se Habijan: Uhidbeni nalog i dalje na snazi!

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan poručio je da odluka suda u Budimpešti ne utječe na pravomoćnu presudu protiv čelnika MOL-a Zsolta Hernadija u Hrvatskoj te da je europski uhidbeni nalog i dalje na snazi. Habijan je izjavio da ministarstvo nije zaprimilo službenu informaciju o odluci suda u Budimpešti koji je, prema priopćenju MOL-a, odlučio da Mađarska neće priznati hrvatske presude Hernadiju.

MOL je ranije u četvrtak priopćio da je sud u Budimpešti svojom konačnom presudom od 18. ožujka zaključio postupak odlučivanja o priznanju strane sudske presude i u obrazloženju istaknuo navodne povrede zakona za koje tvrde da su ozbiljno narušile Hernadijeva temeljna ljudska prava.

"To je interni postupak Mađarske i odnosi se na priznanje pravnih posljedica same presude, odnosno posljedica osude ali isto tako i rehabilitacije", poručio je Habijan. Dodao je kako ta odluka nema utjecaja na pravomoćnu presudu donesenu u Hrvatskoj niti na važeći europski uhidbeni nalog, naglasivši kako očekuje da će sve države članice Europske unije postupati po tom nalogu. Habijan navodi da bi Hernadi, ako se nađe na teritoriju neke druge države članice EU, trebao bi biti uhićen, a eventualno nepostupanje po nalogu ne bi bilo prihvatljivo.

Također je ocijenio da odluku mađarskog suda vidi kao pokušaj obezvrjeđivanja postupka koji je u Hrvatskoj trajao godinama. Na pitanje o tome što ako se Hernadi ne pojavi u Hrvatskoj, ministar je izrazio očekivanje da će sve države članice Europske unije poštovati europski uhidbeni nalog.

"Bez obzira na ovu odluku, europski uhidbeni nalog je na snazi", zaključio je Habijan dodavši da bi Hernadi trebao biti uhićen nađe li se u bilo kojoj drugoj članici Europske unije.

