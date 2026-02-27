Nakon početnog "bolovanja", ZdrAVKO rastura: U mjesec dana 128.000 pitanja za AI asistenta

Zdravko je u svojih prvih mjesec dana pokazao iznimno dobre rezultate, poručuju njegovi "šefovi" iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), hvaleći AI zdravstvenog asistenta Zdravka, kojeg su 27. siječnja "zapolsili" da građanima odgovara na pitanja o zdravlju. Tad smo ga odmah i mi bili isprobali, nije nam odgovarao na pitanja, kasnije je imao i tehničkih poteškoća pa smo zaključili da je otišao na bolovanje, ali eto ga, nadležni kažu da Zdravko "rastura" - od 27. siječnja do 26. veljače obratilo mu se 7.597 korisnika, koji su mu postavili čak 128 tisuća pitanja. To znači da je u prosjeku svaki korisnik Zdravku postavio čak 17 pitanja, vodili su, nema sumnje, aktivan razgovor. Zamislite samo situaciju da liječniku postavite toliko pitanja, nemoguća misija.

Zagreb: Predstavljanje ZdrAVKA - AI digitalnog zdravstvenog asistenta | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Zdravko je, podsjetimo, AI asistent građanima dostupan 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu na WhatsAppu. Pruža, poručeno je prilikom njegovog predstavljanja u siječnju, "pouzdane informacije iz područja prevencije bolesti, uključujući podatke o preventivnim pregledima, nacionalnim programima ranog otkrivanja bolesti te drugim temama od značaja za očuvanje i unapređenje zdravlja". Koštao je šest tisuća eura.

Kad je bio krenuo u posao, imao je tehničkih problema pa su na društvenim mrežama krenule šale, memovi sa Zdravkom Mamićem, nekadašnjim alfom i omegom Dinama.

U prvom je svom mjesecu rada mladi Zdravko odgovarao građanima o preventivi, kroničnim bolestima, o mentalnom zdravlju, prehrani, cijepljenju. Možda su ga ipak trebali zvati Katica.

Statistika HZJZ-a kaže da je Zdravko kod 152 osobe prepoznao potrebu za dodatnom stručnom podrškom i uputio ih na e-mail preventivni@hzjz.hr, gdje su žurno dobili odgovore od stručnjaka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Prosječno je zaprimio 1.313 novih upita dnevno, čekanja na odgovor, kažu, nema. Kad smo ga bili testirali prije mjesec dana, nije išlo glatko. Kad se skenira QR kod, otvori se internetska stranica koja traži dopuštenje povezivanja Zravka s WhatsAppom. Nakon toga, korisnik mora pozdraviti Zdravka. On mu se predstavi.

- Dobar dan! Ja sam Zdravko, vaš digitalni asistent Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ovdje sam kako bih vam pomogao pronaći provjerene informacije o preventivnim zdravstvenim pregledima, nacionalnim programima ranog otkrivanja bolesti i svemu što je vezano uz očuvanje zdravlja i prevenciju. Možete me pitati o svemu što vas zanima - od toga tko se poziva na preglede, kako se provode programi, do savjeta o važnosti preventive. Zajedno brinemo da zdravlje ostane na prvom mjestu - pristojno nam je odgovorio. Nakon toga, poslao nam je uvjete korištenja koje korisnik treba prihvatiti ili odbiti. A onda se može krenuti s pitanjima.

Postavili smo mu ih nekoliko, o prevenciji bolesti, no nije nam odgovarao. Nakon nekoliko upita, dobili smo dogovor da ne može pružiti traženi odgovor. Pitali smo ga i o testiranju na HPV, na to smo dobili odgovor.

Sad Zdravko radi po "špagici", jer samo je dva posto dosadašnjih korisnika, kaže HZJZ, u razgovoru s njim trebalo ljudsku intervenciju, većinu upita je riješio sam. Povećava zdravstvenu pismenost građana, poručuju njegovi šefovi.

Pomoću umjetne inteligencije, ovaj mladić razumije naše pitanje te odgovara koristeći dostupnu mu bazu podataka. Kako je prilikom predstavljanja Zdravka o objasnila ministrica zdravstva Irena Hrstić, nekoliko ga činjenica razlikuje od dosadašnjih aplikacija: prilagođava se svakom pitanju, odnosno ne daje automatizirane odgovore, i, jako važno, upućuje korisnika na daljnje aktivnosti ako zaključi da je to potrebno. Informacije koje daje su znanstveno, stručno utemeljene.

- Korisnik se u prvoj komunikaciji s liječnikom najčešće boji, 'sindrom bijele kute' je poznata stvar pa se u ambulanti pacijent možda blokira, ne postavi pitanja koja je htio postaviti. Ovako, komunikacija će biti točna, stručno utemeljena i već s određenim predznanjem - kazala je Hrstić.

Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu HZJZ-a Tomislav Benjak naglasio je prilikom Zdravkovog predstavljanja kako nije riječ o tipičnom sustavu umjetne inteligencije.

- Ovo nije ChatGPT. Zdravko u vrlo kontroliranim uvjetima daje informacije o zdravlju, pohranjene u bazu podataka koju su radili eksperti HZJZ-a. Ako ne bude znao odgovoriti na pitanje, vrlo će pristojno uputiti na mail adresu, gdje će HZJZ pratiti interes i potrebu da bazu nadopuni - rekao je Benjak. Zdravko, dodao je, ne daje informacije o dijagnostici, terapiji, nekakvim kliničkim stanjima. Ako dobije pitanje: 'Imam žgaravicu, što da radim?', odgovorit će da nije asistent za takve kliničke simptome i uputit će korisnika na releventnog liječnika i HZJZ.

Sve što je potrebno za druženje sa Zdravkom, jest pametni telefon odnosno instalirani WhatsApp na mobitelu, i QR kod dostupan i u ambulantama, ljekarnama te slično.