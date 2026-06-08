Nakon šest godina otključali mobitel. Mogao bi biti ključan na suđenju bivšim ministrima

Šest godina trebalo je istražiteljima USKOK-a da otključaju mobitel Ružice Njavro, bivše tajnice u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković, koja je u svibnju 2020. godine privedena u velikoj akciji USKOK-a. U istoj akciji privedeni su i Josipa Rimac te Ana Mandac, nekadašnja pomoćnica ministra Darka Horvata.

- Sadržaj tog mobitela sada bi mogao poslužiti kao novi dokaz na suđenju bivšim ministrima Darku Horvatu, Tomislavu Tolušiću i Josipu Aladroviću, bivšem potpredsjedniku Vlade Borisu Miloševiću i gradonačelniku Županje Damiru Juzbašiću, u aferi sa sumnjivom dodjelom državnih potpora i zapošljavanjem - javlja Jutarnji list.

Njavro je jedna od osumnjičenih u postupku protiv Rimac. USKOK smatra da bi sadržaj njezina mobitela mogao otkriti važne informacije o komunikaciji između nje, Tolušića i Mandac. Mandac se prije nego što je postupak krenuo nagodila s USKOK-om i priznala kaznena djela.

Kako piše Jutarnji list, USKOK je danas na ročištu Županijskog suda zatražio od suda da izda nalog za pretragu tog mobitela te da se njegov sadržaj uvrsti u dokaze protiv optuženika.

- Za obranu je ovaj prijedlog iznenađujuć. Radi se o predmetu koji je oduzet 2020. godine, a mi smo sada u 2026. Mi ne znamo što se s mobitelom događalo u međuvremenu, kako je otključan, na temelju kojeg naloga, i taj je dokaz po nama evidentno onečišćen – kazala je braniteljica Horvata, Višnja Drenski Lasan, dok su se obrane ostalih optuženika pridružile njezinim navodima - piše Jutarnji.

U ranije izuzetom mobitelu Mandac pronašli su poruke koje upućuju na komunikaciju s Njavro dok se odlučivalo o dodjeli spornih potpora.

Podsjetimo, bivšim ministrima sude se zbog optužbi za malverzacije s dodjelom 353.000 eura novčanih potpora za područja naseljena nacionalnim manjinama, dok se Aladroviću na teret stavljaju dva slučaja namještanja zapošljavanja u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) kojemu je u inkriminirano vrijeme, dakle prije nego je postao ministar rada i mirovinskog sustava, bio na čelu.

Uskok ih tereti za kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja i pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti, trgovanja utjecajem te pomaganja u trgovanju utjecajem.

Uz četvoricu bivših ministara i gradonačelnika Županje Damira Juzbašića optužnicom su bili obuhvaćeni Horvatova pomoćnica Ana Mandac, bivši državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja Velimir Žunac, ravnateljica uprave za potpomognuta područja Katica Mišković.