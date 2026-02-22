Obavijesti

VODA SE POVUKLA

Nakon tri mjeseca ponovno prohodan Vrgorački most

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Vrgorački kraj i nasadi potpuno su poplavljeni zbog obilnih kiša | Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Most je zatvoren 27. studenoga 2025. zbog obilnih padalina i poplave koja je prekrila kolnik, a voda se sada napokon povlači pa automobili ponovno mogu prelaziti preko njega

Nakon gotovo tri mjeseca pod vodom, Vrgorački most od nedjelje je ponovno prohodan za promet, ali vožnja zahtijeva poseban oprez jer se voda nalazi uz rub kolnika, a prometna signalizacija i znakovi upozorenja zasad nisu postavljeni pa vozači most prelaze na vlastitu odgovornost.

Most je zatvoren 27. studenoga 2025. zbog obilnih padalina i poplave koja je prekrila kolnik, a voda se sada napokon povlači pa automobili ponovno mogu prelaziti preko njega.

Prema navigacijskim sustavima, ta ruta je najkraći put između Vrgorca i graničnog prijelaza s Bosnom i Hercegovinom (Orah/Orahovlje), pa je brojni vozači biraju unatoč otežanim uvjetima.

Vožnja tom cestom i dalje zahtijeva poseban oprez. Voda se još nalazi uz rub kolnika, a prometna signalizacija i znakovi upozorenja zasad nisu postavljeni, pa vozači most prelaze na vlastitu odgovornost.

Most je uzak i promet se odvija naizmjenično - moguć je prolazak samo jednog vozila, dok vozači iz suprotnog smjera čekaju s druge strane.

Dodatni oprez preporučuje se osobito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, kada je frekvencija prometa pojačana.

