Nakon velike inspekcije 24sata ispraznili su jedan CBD automat

Prije dva mjeseca radili smo veliku "inspekciju" samoposlužnih automata na kojima se od 0 do 24 sata nude CBD proizvodi i otkrili da se na njih šet od šest na kojima smo provjerili ponudu nude proizvodi koji ne bi smjeli biti dostupni djeci, poput biljnih preroll smotuljaka nalik na "joint", ali od legalne industrijske konoplje.

Nakon naših tekstova, doznajemo, na teren su izašli i inspektori Državnog inspektorata, a jedan od automata na vrlo frekventnoj lokaciji koji je u ponudi imao takve preroll proizvode sad zjapi prazan. Upitali smo Državni inspektorat što su utvrdili prilikom svojeg nadzora.

- Tržišna inspekcija Državnog inspektorata pokrenula je inspekcijski postupak sukladno odredbama Zakona o trgovini vezano uz obavljanje djelatnosti trgovine putem automata na lokaciji u Zagrebu, Horvaćanska, u kojem je utvrđeno da predmetni automat ne posjeduje rješenje o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima za obavljanje djelatnosti trgovine na malo putem automata. U odnosu na navedeno, u postupku inspekcijskog nadzora trgovac je onemogućio prodaju putem navedenog automata prilikom čega ističemo da je inspekcijski nadzor još u tijeku - odgovorili su na naš upit.

Ističu da vezano uz nadležnost tržišne inspekcije, ona kontinuirano obavlja inspekcijske nadzore temeljem Zakona o trgovini, posebice u pogledu legaliteta obavljanja djelatnosti trgovine kao i kontrolu rješenja kojim se utvrđuje da prodajni objekt ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti trgovine.

Pitali smo ih jesu li obavili nadzor automata s CBD proizvodima i na nekim drugim lokacijama u Zagrebu.

- Sanitarna inspekcija je općenito nadležna za nadzor zdravstvene ispravnosti tzv. CBD proizvoda koji se stavljaju na tržište. Inače sam naziv CBD proizvodi je kolokvijalni naziv za sve proizvode od industrijske konoplje koji sadrže kanabis (konoplju), te proizvode na bazi konoplje i kanabinoida uključujući i kanabidiola. Zakonom o suzbijanju zloporabe droga industrijska konoplja je dopuštena za proizvodnju i stavljanje na tržište ukoliko sadržava manje od 0,2 posto THC-a (tetrahidrokanabinola) - kažu iz inspektorata. Riječ je o psihoaktivnom sastojku te se konoplja koja sadrži manji udio THC-a od navednog ne smatra drogom.

Kad je u pitanju hrana, proizvodi koji sadrže kanabinoide uključujući i kanabidiol (CBD), smatraju se neodobrenom novom hranom. Takvi se proizvodi na tržištu često mogu naći pod deklaracijom "suvenir" uz naznaku da nije za konzumaciju.

Nastavljaju da je od 2019., kada su dopušteni proizvodi od industrijske konoplje, na tržištu moguće naći različite vrste proizvoda, od hrane, suvenira, kozmetičkih proizvoda, mirisnog bilja do već motanih cigareta (pre-rolls) na bazi industrijske konoplje. Pre-rolls proizvodi spadaju u kategoriju biljnih proizvoda za pušenje te se ne bi smjeli uopće prodavati putem automata jer je njihova prodaja zabranjena mlađima od 18 godina.

Naime, kod automata je problematično to što nema provjere dobi zbog čega proizvodi postaju dostupni i maloljetnicima.

Što se tiče rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta, općih sanitarnih i zdravstvenih uvjeta za prodaju putem automata, kao jedan od oblika trgovine na malo izvan prodavaonica, na zagrebačkom području izdaje Grad Zagreb.

Za njegovo ishođenje trgovcu je potrebno rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ili rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe – obrtnike). Potom vlasnički list ili ugovor o zakupu za korištenje poslovnog prostora, dokaz o ispravnosti automata te upravna pristojba.

Grad Zagreb zamolili smo za podatak koliko su izdali rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta za prodaju CBD proizvoda putem automata. Iako Zakonom o trgovini nije propisano da moraju voditi evidencije o izdanim rješenjima, uvidom u informacijski sustav poslovanja i interne evidencije utvrdili su da su na području Grada Zagreba izdana tri rješenja o ispunjavanju uvjeta za prodaju putem automata proizvoda na bazi industrijske konoplje.

- Prilikom prodaje proizvoda iz automata trgovci (podnositelji zahtjeva) dužni su navesti proizvode, vrstu ili grupu proizvoda koju će prodavati putem prodajnih automata. Ukoliko su stranke prilikom predaje zahtjeva navele grupu proizvoda kao npr. kozmetički i toaletni proizvodi, nisu u obavezi navoditi sastojke proizvoda, te se točan broj izdanih rješenja ne može dati ni iz tog razloga - kazali su nam iz Grada Zagreba.

Nastavljaju da, prema dostupnim službenim evidencijama, Grad Zagreb nije izdavao rješenja za korištenje površine javne namjene kojima bi se odobrilo postavljanje automata za prodaju CBD proizvoda.