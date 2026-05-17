Obavijesti

News

Komentari 0
POGOĐEN GENERATOR

Napad dronom izazvao je požar u nuklearnoj elektrani u UAE

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Napad dronom izazvao je požar u nuklearnoj elektrani u UAE
Foto: Raghed Waked ILUSTRACIJA

Dron je udario u električni generator izvan unutarnjeg perimetra nuklearne elektrane Barakah, objavio je Ured za medije Abu Dhabija, dodavši da nema ozlijeđenih i da je razina zračenja normalna

Napad dronom izazvao je požar u nuklearnoj elektrani u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, rekli su u nedjelju dužnosnici u Abu Dhabiju, u trenutku kada je, čini se, zaustavljen napredak u naporima da se okonča američko-izraelski rat s Iranom i ponovno pokrenu plovni putevi u Perzijskom zaljevu.

Dužnosnici Emirata rekli su da istražuju odakle je napad izveden i da UAE imaju puno pravo odgovoriti na takve "terorističke napade". Emirati su ranije optuživali Iran za napad na njihove energetske ciljeve, nazvavši to eskalacijom sukoba u regiji.

Dron je udario u električni generator izvan unutarnjeg perimetra nuklearne elektrane Barakah, objavio je Ured za medije Abu Dhabija, dodavši da nema ozlijeđenih i da je razina zračenja normalna.

Međunarodna agencija za atomsku energiju izvijestila je da "jedinicu 3" elektrane napajaju hitni dizelski generatori (EDG) koji osiguravaju trenutačno rezervno napajanje na licu mjesta za vrijeme kvarova na mreži te je pozvala na "maksimalnu vojnu suzdržanost" blizu bilo koje nuklearne elektrane.

KRHKO PRIMIRJE NOVI NAPAD Iran gađao Emirate
NOVI NAPAD Iran gađao Emirate

Ministarstvo obrane UAE objavilo je da su dva druga drona uništena i da su lansirani sa "zapadne granice", ne navodeći pojedinosti.

DEMANTIRALI IH! Iran: Posljednjih dana nismo izveli napade na UAE!
Iran: Posljednjih dana nismo izveli napade na UAE!

Za vrijeme rata koji je započeo američkim i izraelskim napadima na Iran 28. veljače, Iran je više puta ciljao u UAE i druge zaljevske države u kojima se nalaze američke vojne baze, pogađajući lokacije koje se odnose i na civilnu i na energetsku infrastrukturu.

'PUNA SOLIDARNOST' Hrvatska osudila napade Irana na UAE: 'Ugrožena je stabilnost'
Hrvatska osudila napade Irana na UAE: 'Ugrožena je stabilnost'

EDG-ovi se obično automatski pokreću u roku od deset sekundi od prekida, održavajući vitalne sustave poput hitne rasvjete, sustava za održavanje života i hlađenja u funkciji u bolnicama, brodovima i u podatkovnim centrima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Stručnjak o incidentu na pisti u Splitu: 'Da su postigli jednu više brzinu, moglo je biti pogubno'
PREVIŠE VODE NA PISTI ILI KVAR?

Stručnjak o incidentu na pisti u Splitu: 'Da su postigli jednu više brzinu, moglo je biti pogubno'

Ako avion postigne Vr, brzinu spremnu za let, ne smije se zaustaviti ni pod koju cijenu, čak i ako su piloti uvidjeli neki kvar, jer bi zaustavljanje u Vr brzini značilo veliku nesreću. Tada je katastrofa sigurna, objašnjava
POLICIJA OBJAVILA FOTKU 'Ako vidite Kristijana, sklonite se! Opasan je i vjerojatno naoružan
UBIO U DRNIŠU

POLICIJA OBJAVILA FOTKU 'Ako vidite Kristijana, sklonite se! Opasan je i vjerojatno naoružan

POTRAGA ZA UBOJICOM U DRNIŠU U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdili svi detalji i okolnosti događaja. Na terenu je veliki broj policijskih službenika...
TKO JE KRISTIJAN ALEKSIĆ Bio je poklonik kulta smrti: 'Datum ubojstva sam urezao u dimnjak'
OVO JE UBOJICA IZ DRNIŠA

TKO JE KRISTIJAN ALEKSIĆ Bio je poklonik kulta smrti: 'Datum ubojstva sam urezao u dimnjak'

Ubojica dostavljača još 1994. počinio je jedan od najstravičnijih zločina u Hrvatskoj, kada je izbo Marijanu Sučević. Uhvatili su ga tek nakon sedam godina, uz pomoć FBI-jevih forenzičara. Na sudu je iznio šokantne detalje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026