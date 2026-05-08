NOVI NAPAD Iran gađao Emirate

Američki saveznik Ujedinjeni Arapski Emirati objavio je da je njegova protuzračna obrana u petak rano ujutro odgovorila na nove napade raketama i dronovima iz Irana, što je još jedan test krhkog, jednomjesečnog primirja između SAD-a i Irana. O najnovijem napadu na UAE, koji se dogodio dan nakon što su SAD i Iran razmijenili vatru oko Hormuškog tjesnaca, dok je Washington čekao odgovor Teherana na svoj prijedlog o okončanju sukoba, malo je detalja dostupno. Iran je od početka rata 28. veljače često ciljao UAE i druge zemlje Perzijskog zaljeva koje su domaćini američkih baza. Predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak da su tri američka razarača napadnuta dok su se kretala kroz tjesnac, kanal za oko petinu svjetskih tokova nafte i ukapljenog prirodnog plina koji je Iran gotovo zatvorio od početka sukoba.

„Tri američka razarača svjetske klase upravo su vrlo uspješno izašla iz Hormuškog tjesnaca pod vatrom. Trima razaračima nije nanesena šteta, ali je nanesena velika šteta iranskim napadačima“, napisao je Trump na svojoj mreži Truth Social.

Trump je kasnije novinarima rekao da je primirje još uvijek na snazi ​​i pokušao je umanjiti važnost razmjene vatre.

"Danas su se poigravali s nama. Uništili smo ih", rekao je Trump u Washingtonu.

Iransko vrhovno združeno vojno zapovjedništvo optužilo je SAD za kršenje primirja ciljanjem iranskog tankera za naftu i drugog broda te za izvođenje zračnih napada na civilna područja na otoku Kešm u Hormuškom tjesnacu i obližnjim obalnim područjima Bandar Hamir i Sirik na kopnu.

Vojska je objavila da je odgovorila napadom na američke vojne brodove istočno od tjesnaca i južno od luke Čabahar.

Glasnogovornik iranskog središnjeg zapovjedništva Hatam al-Anbija rekao je da su iranski napadi nanijeli "značajnu štetu", ali američko središnje zapovjedništvo tvrdi da nijedan brod nije pogođen.

Iranska Press TV kasnije je izvijestila da se, nakon nekoliko sati vatre, "situacija na iranskim otocima i obalnim gradovima uz Hormuški tjesnac sada vratila u normalu".

Dvije strane povremeno su razmjenjivale vatru otkako je primirje stupilo na snagu 7. travnja, a Iran je napadao ciljeve u zemljama Perzijskog zaljeva, uključujući UAE.

Trump je sugerirao da pregovori s Teheranom ostaju na pravom putu unatoč neprijateljstvima u četvrtak, rekavši novinarima: "Pregovaramo s Irancima."

Prije posljednjih napada, SAD je iznio prijedlog kojim bi se formalno okončao rat, ali se nije bavio ključnim američkim zahtjevima da Iran obustavi svoj nuklearni rad i ponovno otvori tjesnac.

Teheran je rekao da još nije donio odluku o prijedlogu.

Unatoč tome, Trump je rekao da je Teheran prihvatio njegov zahtjev da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, što je po njemu u američkom prijedlogu.

"Nema nikakve šanse. I oni to znaju i složili su se s tim. Da vidimo jesu li spremni potpisati ga", rekao je Trump.

Na pitanje kada bi se mogao postići bilo kakav dogovor, Trump je rekao: "Možda se neće dogoditi, ali moglo bi se dogoditi bilo koji dan. Vjerujem da oni žele dogovor više od mene."

Rat je testirao Trumpov odnos s njegovom američkom bazom pristaša, nakon što je bio protiv uključivanja Sjedinjenih Država u strane ratove i obećao snižavanje cijena goriva.

Prosječne cijene benzina u SAD-u porasle su za više od 40% od kraja veljače.