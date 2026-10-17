NAPAD NA JEMEN Na Crvenom moru presreli rakete, napali zračnu luku u Jemenu...

Rakete su u petak pogodile međunarodnu zračnu luku Aden u Jemenu, dok je vojna koalicija predvođena Saudijskom Arabijom izjavila da je presrela balističku raketu usmjerenu prema gradu Yanbuu na Crvenom moru.

Grad Yanbuu ključno je saudijsko naftno središte za izvoz nafte, što omogućuje kraljevstvu da isporučuje sirovu naftu na međunarodna tržišta preko Crvenog mora, zaobilazeći Hormuški tjesnac. Iran je uvelike blokirao taj vitalni plovni put otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade na zemlju u veljači.

Koalicija je izjavila da je također uništila dvije krstareće rakete iznad Crvenog mora i tri drona u južnoj i Rijadskoj regiji Saudijske Arabije. Nije identificirala napadače.

U Adenu na jugu Jemena dvije su rakete pale na područje zračne luke, priopćio je Odjel za sigurnost Adena, okrivljujući skupinu Hutija povezanu s Iranom. Navedeno je da je incident drugi napad na objekt u manje od tjedan dana. Hutiji nisu odmah preuzeli odgovornost.

Nije bilo prijavljenih žrtava. Zrakoplov Yemenia Airwaysa za Kairo pripremao se za polijetanje kada su rakete pale, priopćio je odjel.

Cijena sirove nafte dosegnula 110 dolara po barelu

S regionalnim napetostima i sigurnosnim prijetnjama koje izazivaju zabrinutost zbog sigurnosti plovidbe i smanjene globalne opskrbe energijom, cijena sirove nafte Brent nakratko je dosegnula 110 dolara po barelu u petak prvi put od svibnja.

Saudijske vlasti civilne zaštite izdale su upozorenje rano u subotu za Abhu na jugozapadu Saudijske Arabije u blizini jemenske granice prije nego što su poslale upozorenje da je sve u redu. Ranije su izdali upozorenja u regiji Jazan i jugozapadnom gradu Khamis Mushait, gdje su takva upozorenja postala česta otkako su borbe nastavljene prošlog mjeseca.

Također rano u subotu, mediji povezani s Hutima izvijestili su o napadima istočno od sjeverozapadnog jemenskog grada Saada. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom izjavila je da je uništila dva lansera balističkih raketa u tom području.

Borbe između Hutija i koalicije predvođene Saudijskom Arabijom koja podržava jemensku koaliciju izazvale su strah od daljnjeg pogoršanja humanitarne krize u zemlji, na što upozoravaju i humanitarne agencije.