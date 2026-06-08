Napeta utrka u Peruu: Fujimori vodi bitku za novu predsjednicu

Peruanska konzervativna predsjednička kandidatkinja Keiko Fujimori zadržala je blagu prednost u ponedjeljak nad svojim ljevičarskim suparnikom u drugom krugu izbora, pokazali su službeni rezultati nakon prebrojanih 90 posto glasova. Fujimori, kći bivšeg tvrdokornog predsjednika Alberta Fujimorija, osigurala je 50,48 posto glasova, dok je ljevičarski kongresmen Roberto Sanchez, koji ima snažnu podršku u ruralnim područjima, zaostao za njom za manje od 200.000 glasova s ​​preostalih 49,52 posto. Ankete prije izbora pokazale su da su dva kandidata statistički izjednačena. Preliminarni podaci koje je objavila anketna agencija Ipsos u nedjelju navečer pokazali su da Roberto Sanchez vodi u predsjedničkoj utrci s 50,3 posto glasova u usporedbi s 49,7 posto Keiko Fujimori, što je statistički izjednačeno prema predstavnicima Ipsosa.

Peruanska predsjednička utrka i dalje je previše neizvjesna da bi se mogao proglasiti pobjednik te se razlika između kandidata dodatno smanjuje kako je prebrojavanje ušlo u drugi dan.

Rezultat podsjeća na drugi krug izbora 2021., kada su Fujimori i Pedro Castillo završili s otprilike 50,1 posto prema 49,9 posto, a proglašenje se odugovlačilo tjednima zbog zahtjeva za poništenje glasova.

Glasovi iz glavnoga grada Lime, uporišta Fujimori, obično se najprije broje, dok bi Sanchez mogao dobiti prednost u završnici kad se izbroje glasački listići iz ruralnih područja.