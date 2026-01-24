Nastavak prepucavanja. Hajdaš Dončić: 'Trumpov poziv ne smije se svesti na Plenkovićev ushit'

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić je poslao novo reagiranje na reakciju premijera Andreja Plenkovića na njegovo otvoreno pismo oko Odbora za mir u koji je američki predsjednik pozvao i Hrvatsku. Podsjetimo i predsjednik Zoran Milanović je objavio da Vlada ne može sama donositi odluke o članstvu jer bi time kršili Ustav, odnosno ovlasti Predsjednika Republike da sukreira vanjsku politiku.

Iako je Plenković u svom odgovoru Hajdaš Dončiću i Milanoviću rekao da su oni dio ekipe koja "želi da Hrvatska bude ispod stola" u međunarodnim odnosima, aludirajući na ranije izjave Milanovića, Hajdaš Dončić je poslao pomirljivu reakciju. Štoviše, u njoj zaključuje kako u današnje vrijeme ugroze, u Hrvatskoj trebaju sve institucije i političari trebali surađivati.

"Jako sam zadovoljan što je moje jučerašnje otvoreno pismo potaknulo Plenkovića na brzu reakciju i najavu detaljne analize međunarodno-pravnih aspekata pristupanja Hrvatske „Odboru za mir“ koji je pokrenuo predsjednik Donald Trump. Nadam se da će ta detaljna analiza doista rezultirati jasnim i argumentiranim, javnim stavom.

U protivnom, sve se svodi na Plenkovićevo ushićenje samom pozivnicom. To nije dobar znak, jer smo već svjedočili situacijama u kojima se premijer oduševljava političkom estradom, prikuplja pozivnice i autograme. Javnost itekako ima pravo biti zabrinuta, jer nas je upravo ova Plenkovićeva Vlada mjesecima uvjeravala u temeljite analize nabavke zrakoplova F-16, što je završilo fijaskom, izgubljenim vremenom i na kraju hitnom kupnjom polovnih aviona. Kada se odluke donose netransparentno i bez stvarne političke rasprave, cijena pogreške uvijek je visoka.



Upravo zato želim spriječiti da i ova situacija završi “polovičnim rješenjem”. Zato sam u otvorenom pismu jasno, pristojno i argumentirano zatražio da predsjednik Vlade dođe pred Hrvatski sabor, najviše predstavničko tijelo građana Republike Hrvatske, podnese izvješće i omogući raspravu. Ovdje se ne radi ni o kakvim sigurnosno osjetljivim informacijama, što se vidi iz cjelokupne dosadašnje komunikacije i stavova drugih europskih čelnika kojima je odmah bilo jasno o čemu se radi pa su to i jasno komunicirali. Ako je drugačije, očekujem da to Plenkovićeva detaljna analiza i pokaže.

Zagreb: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić | Foto: Josip Regovic/PIXSELL



U svakom slučaju, vrijeme u kojem se međunarodni poredak raspada i preslaguje, zahtijeva da sve ključne političke institucije – Vlada, predsjednik Republike i Hrvatski sabor, sa svojim cjelokupnim političkim spektrom, surađuju u donošenju odluka koje mogu dugoročno i presudno utjecati na sudbinu zemlje. Ovo je trenutak za ozbiljnost, odgovornost i suradnju, za odluke koje se donose transparentno i pred očima građana - poručio je Hajdaš Dončić.

Plenković je inače u svom odgovoru rekao da je Ministarstvo vanjskih poslova radi analizu i proučava sve međunarodnopravne aspekte Trumpova poziva, pa da će nakon toga izvijestiti javnost. A prema Hajdaš-Dončiću i Milanoviću je bio izrazito kritičan.

Poručio je da oni spadaju u ekipu koja želi da Hrvatska, kada su velika, krupna međunarodna pitanja na dnevnom redu, bude ispod stola.



-Dakle, to su akteri koji su činili sve što su mogli da ograniče, limitiraju i na određeni način učine slabim međunarodni položaj Hrvatske“, istaknuo je podsjetivši da nisu bili za kada je trebalo dati potporu sudjelovanju Hrvatske u EUMAM misiji ili NSATU aktivnosti kao obliku potpore Ukrajini.

Podsjetio je da su izmišljali da hrvatska Vlada želi slati Hrvatske vojnike Ukrajinu, što uopće nije bio slučaj, niti je itko to predložio.



S time su zbunjivali hrvatski narod i zlorabili to u konačnici u izbornim kampanjama, dodao je.



- Sada su se najedanput Dončić i Milanović našli kao veliki akteri koji će, siguran sam, odmah naći jednu bitnu nišu kako će ovaj odbor pridonijeti obnovi Ukrajine“, kazao je premijer Plenković istaknuvši da je Milanović vjerojatno jedini predsjednik europske države koji svo ovo vrijeme, od kada traje druga ruska agresija na Ukrajinu, nije bio u Ukrajini - rekao je Plenković.