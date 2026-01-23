Plenković i Milanović opet u sukobu: Tko odlučuje o ulasku u Trumpovu ‘Odbor za mir’?

Vlada će informirati predsjednika o procjeni međunarodnopravnih aspekata eventualnog pridruživanja Odboru za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa, nakon čega će „uslijediti razgovori” Banskih dvora i Pantovčaka, rekao je u petak premijer Andrej Plenković.

Trump je u četvrtak uz još dvadesetak svjetskih čelnika potpisao Povelju kojom je osnovao Odbor za mir, „jedno od najvažnijih ikad stvorenih tijela”. Prvotno zamišljen kao inicijativa za nadzor provedbu mira i obnove Pojasa Gaze, Odbor je proširen na dugotrajnije tijelo koje će djelovati i u drugim dijelovima svijeta.

Predsjednik Zoran Milanović u petak je pozvao Plenkovića na konzultacije o eventualnom pridruživanju tom tijelu kako bi se spriječilo "protuustavno" samostalno djelovanje vlade.

Budući da se radi o osnivanju nove međunarodne organizacije, a prema Ustavu "Predsjednik i Vlada surađuju u oblikovanju i provođenju vanjske politike, samostalno odlučivanje Vlade bilo bi protuustavno", priopćio je Pantovčak.

Plenković je kasnije u petak odgovorio kako je Trump u ponedjeljak poslao poziv u Odbor njemu u svojstvu predsjednika Vlade, nakon čega je od ministarstva vanjskih i europskih poslova zatražena procjena međunarodnopravnih aspekata Povelje i korelacija s postojećim pravnim okvirom, prvenstveno djelovanjem Ujedinjenih naroda.

Premijer je naglasio da ta procjena „zahtijeva određeno vrijeme”, nakon kojeg će se o tome „informirati predsjednika” s „relevantnim informacijama”, a potom će „uslijediti razgovori”.

Milanović je u svom priopćenju naglasio kako prema Ustavu stav Hrvatske „mora biti usuglašen između Predsjednika Republike i Vlade RH prije donošenja bilo kakve odluke".

Plenković je odgovorio da prema Ustavu Vlada „vodi unutarnju i vanjsku politiku”, a Banski dvori i Pantovčak surađuju u oblikovanju vanjske politike.

"Ovo jest jedno od pitanja oko kojeg se slažem da treba konzultacije, zato nismo ni poduzimali nikakve nagle poteze u smislu da dokument dobijete jedan dan, drugi dan Povelju, treći priliku da ga potpišete", rekao je premijer.

U Odbor za mir zasad je ušlo dvadesetak država, a od članica Europske unije to su samo Bugarska i Mađarska. Trumpovoj inicijativi pridružile su se i države poput Argentine, Pakistana, Saudijske Arabije, Kazahstana, Kosova, Turske i UAE, prenosi BBC.