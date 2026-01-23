Obavijesti

DRAMA ZBOG ODBORA

Plenković udario na SDP: 'Žele da Hrvatska bude ispod stola!'

Piše HINA,
Zagreb: Andrej Plenković dao je izjavu nakon sjednice HDZ-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Premijer odgovorio Hajdašu Dončiću zbog zahtjeva za saborskom raspravom o Trumpovu Odboru za mir i poručio da oporba godinama slabi međunarodni položaj Hrvatske

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković odgovorio je u petak predsjedniku SDP-a Siniši Hajdašu Dončiću da su činili sve da ograniče međunarodni položaj Hrvatske te žele da ona bude ispod stola, referirajući se na njegov zahtjev oko Odbora za mir koji je inicirao predsjednik SAD-a Donald Trump.

Dončić je ranije danas pozvao Plenkovića da u Saboru iznese stav hrvatske Vlade te, prije bilo kakve odluke oko uključivanja u Odbor za mir, o tome omogući otvorenu i transparentnu saborsku raspravu.

"Oni spadaju u ekipu koja želi da Hrvatska, kada su krupna međunarodna pitanja na dnevnom redu, bude ispod stola", rekao je premijer nakon otvaranja novoizgrađene tvornice Končar u Zagrebu.

"To su akteri koji su sve što su mogli, da ograniče, limitiraju i na određeni način učine slabim međunarodni položaj Hrvatske, do sada činili", dodao je.

Podsjetio je na prijašnje stavove oporbe oko potpore hrvatskim aktivnostima vezanima uz Ukrajinu.

Kada je trebalo dati potporu sudjelovanju Hrvatske u EU vojnoj misi pomoći Ukrajini nisu bili za, kao ni kad je trebalo dati potporu sudjelovanju Hrvatske u NATO-voj misiji obučavanja u Ukrajini.

"Izmišljali su da hrvatska Vlada želi slati hrvatske vojnike u Ukrajinu, što uopće nije bio slučaj niti je itko to predložio, o tome odlučuje Sabor, s time zbunjivali narod i birače, zlorabili to u izbornim kampanjama. Sada su se najedanput Dončić i Milanović našli kao veliki akteri koji će, siguran sam, naći bitnu nišu kako će ovaj Odbor doprinijeti, recimo obnovi Ukrajine", rekao je Plenković.

