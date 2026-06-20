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OPET MU ODBRUSILA

Nastavlja se svađa oko fotke, Meloni uzvratila Trumpu: 'Ti se fokusiraj na svoju popularnost'

Piše Iva Tomas,
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Nastavlja se svađa oko fotke, Meloni uzvratila Trumpu: 'Ti se fokusiraj na svoju popularnost'
Foto: ITALIAN PRIME MINISTRY HANDOUT

Iako Trump i Meloni dijele slične političke stavove i ranije su održavali bliske odnose, posljednjih mjeseci sve češće ulaze u javne sukobe

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je javno kritizirao talijansku premijerku Giorgiju Meloni, produbljujući napetosti između Washingtona i Rima nakon summita G7 održanog ovog tjedna u Francuskoj. U objavi na društvenoj mreži Truth Social Trump je ustvrdio da ga je Meloni  opetovano tražila zajedničku fotografiju, optužio ju da ne podržava američke napore usmjerene na sprječavanje Irana u razvoju nuklearnog oružja te joj zamjerio zabranu korištenja talijanskih vojnih baza za američke operacije protiv Teherana, piše BBC.

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Meloni mu je odgovorila na optužbe i dodala da se neće vraćati na temu...

- Moj odgovor na Donaldovu najnoviju objavu o meni. Ali neću se vraćati na temu, jer još uvijek vjerujem u jedinstvo Zapada i ne mislim da je ovo spektakl dostojan našeg zadatka - napisala je u opisu objave.

Trump je u subotu poručio da talijanska premijerka 'loše stoji u Italiji sa svojom razinom popularnosti' te rekao a nakon američkih vojnih uspjeha protiv Irana ponovno želi uspostaviti bliske odnose sa SAD-om kako bi poboljšala svoj politički rejting.

- Sada, nakon što su Sjedinjene Države vojno porazile Iran, ona ponovno želi biti prijateljica kako bi ‘podigla brojke’. Ne hvala!!!, napisao je Trump.

Američki predsjednik također je optužio Meloni da je izazvala 'veliku logističku neugodnost' navodnom odlukom da SAD-u uskrati korištenje talijanskih zračnih baza za vojne operacije povezane s Iranom. Talijanski mediji ranije su izvijestili da je Italija u ožujku ograničila korištenje zračne baze Sigonella na Siciliji za određene američke vojne aktivnosti.

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Trump je ubrzo u telefonskom intervjuu za talijansku televiziju La7 ustvrdio da ga je Meloni molila za zajedničku fotografiju.

- Molila me je da se fotografiram s njom, bilo mi ju je žao, rekao je Trump, dodajući kako je vjerojatno sretna što je razgovarao s njom.

Meloni je na te tvrdnje odgovorila putem Instagrama, a rekla je da je 'iskreno zapanjena' izjavama američkog predsjednika.

- Ne znam zašto se američki predsjednik ovako ponaša prema saveznicima, rekla je, istaknuvši da to nije prvi put da Trump javno napada partnere Sjedinjenih Država.

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Dodala je kako smatra žalosnim što Trump ne pokazuje jednaku odlučnost prema protivnicima Zapada i SAD-a.

- Ali postoji jedna stvar koju mora zapamtiti: ni ja ni Italija nikada ne prosimo - rekla je.

Napetosti između dviju zemalja dodatno potvrđuje i odluka talijanskog ministra vanjskih poslova Antonija Tajanija da otkaže planirano putovanje u Sjedinjene Države početkom sljedećeg tjedna. Iako Trump i Meloni dijele slične političke stavove i ranije su održavali bliske odnose, posljednjih mjeseci sve češće ulaze u javne sukobe. Početkom godine Trump je kritizirao i papu Lava XIV., nazivajući ga 'slabim po pitanju kriminala i užasnim po pitanju vanjske politike', na što je Meloni reagirala ocjenom da su takvi komentari 'neprihvatljivi'.

Unatoč sve izraženijim nesuglasicama, Meloni je ostala jedan od Trumpovih najvažnijih europskih partnera te je bila jedini europski čelnik koji je prisustvovao njegovoj inauguraciji u siječnju 2025. godine. Međutim, aktualni spor oko Irana i sve oštrija razmjena optužbi ukazuju na rastući jaz između dviju saveznica.

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