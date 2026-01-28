Obavijesti

News

Komentari 0
SUĐENJE ZA RATNI ZLOČIN

Nastavljeno suđenje optuženom ratnom zločincu Željku Travici: Izbjegava iznijeti svoju obranu

Piše Danijela Mikola,
Čitanje članka: 1 min
Nastavljeno suđenje optuženom ratnom zločincu Željku Travici: Izbjegava iznijeti svoju obranu
Osijek: Počelo suđenje Željku Travici za ratni zločin | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Optuženi Travica u zatvoru je otkrio da ima karcinom. Opeiran je i mora na kemoterapije. Sudu govori da nije u stanju dati svoj iskaz.

Admiral

Na Županijskom sudu u Osijeku nastavlja se suđenje Željku Travici, optuženom za ratni zločin počinjen u Ceriću 1991. godine. Iako je dokazni postupak već umnogome završen i ne očekuju se novi dokazni prijedlozi i svjedoci koji bi znatno izmjenili dosadašnje spoznaje o Travičinoj krivnji u zločinu, postupak se nikako ne privodi kraju jer optuženi izbjegava izreći svoju obranu.

CIRKUS U OSIJEKU Evo zašto je odgođeno suđenje ratnom zločinu Travici: 'To ne znači da očekujem milost, ali...'
Evo zašto je odgođeno suđenje ratnom zločinu Travici: 'To ne znači da očekujem milost, ali...'

Naime, na posljednja tri ročišta sudac Davor Mitrović poziva optuženog Travicu da iznese svoju obranu, predviđenu za kraj suđenja, no on sudu govori kako se tijekom boravka u zatvoru razbolio, dobio karcinom koji je i operirao, te da nije u stanju dati svoju obranu i biti na daljnjim ročištima.

Osijek: Počelo suđenje Željku Travici za ratni zločin
Osijek: Počelo suđenje Željku Travici za ratni zločin | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Sudac je stoga na posljednju raspravu pozvao i sudskog medicinskog vještaka koji je pogledao Travičinu dokumentaciju i rekao kako je on trenutno sposoban iznijeti obranu, ali da to  možda neće moći onoga dana kada krene na onkološka zračenja.

Odvjetnik optuženog zatražio je, stoga, od suda kratak period za pripremu obrane, pa je rasprava dogovorena za danas.

ZNA ZA TO OD OŽUJKA Srpski ratni zločinac radi cirkus u Osijeku: Odgodili su suđenje, odjedanput mora na operaciju?!
Srpski ratni zločinac radi cirkus u Osijeku: Odgodili su suđenje, odjedanput mora na operaciju?!

Kako do sada na osječkom sudu nije bilo sličnih primjera, da optuženik ne želi dati svoju obranu i čuti svoju presudu, biti će zanimljivo pratiti daljnji tijek ovoga suđenja.

Osijek: Počelo suđenje Željku Travici za ratni zločin
Osijek: Počelo suđenje Željku Travici za ratni zločin | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Travica je, da podsjetimo, optužen da je u periodu od 2. do 4. listopada 1991. godine u Ceriću i Mirkovcima, kao pripadnik Teritorijalne obrane, tijekom zajedničkog napada pripadnika JNA i TO Mirkovci na Cerić, uhitio, zatvorio i zlostavljao hrvatske branitelje.

SUĐENJE ZA RATNI ZLOČIN Optuženi ratni zločinac Travica žali se jer su odbili svjedoka, nije bio spreman dati obranu
Optuženi ratni zločinac Travica žali se jer su odbili svjedoka, nije bio spreman dati obranu

Tužiteljstvo smatra da je Travica, zajedno s ostalim pripadnicima TO; postrojio i iz automatske puške ubio osam zarobljenih vinkovačkih policajaca i pripadnika HOS-a. Travica je uhićen na temelju potjernice u listopadu 2024. godine na graničnom prijelazu Calais u Francuskoj, prilikom ulaska iz Velike Britanije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Alarmantna poruka njemačkog generala. Očekujte napad u roku dvije do tri godine
RUSI DOLAZE

Alarmantna poruka njemačkog generala. Očekujte napad u roku dvije do tri godine

Dok sam u Afganistanu imao, nažalost, visok, ali upravljiv broj ranjenih, sada moram planirati mogućnost tisuću ozlijeđenih dnevno. Što detaljnije pogledaš, to postaje složenije i teže za zamisliti, rekao je Gerald Funke
Sirotinjo, i Bogu si teška! Kako je Ćorić uz 7400 € plaće morao posuditi od brata da kupi stan
FINANCIJE MINISTRA FINANCIJA

Sirotinjo, i Bogu si teška! Kako je Ćorić uz 7400 € plaće morao posuditi od brata da kupi stan

Budući ministar financija Tomislav Ćorić se vraća u Vladu gdje će zarađivati 2.600 eura manje nego sada. Nakon razvoda je ostavio jedinu nekretninu bivšoj supruzi, a za kupnju i obnovu stana nije uspio uštedjeti
Huligani Torcide koji su prebili Zvezdaše na sudu u zavojima. Objavili im fotke i identitet
FOTO

Huligani Torcide koji su prebili Zvezdaše na sudu u zavojima. Objavili im fotke i identitet

Huligani splitskog Hajduka ušli su u BiH u subotu tvrdeći da idu na humanitarni turnir. Pripremili su 'sačekušu' navijačima Crvene zvezde koji su se vraćali s utakmice Europske lige u Malmöu. Žestoko su ih pretukli. Četvorica su teško ozlijeđena. BiH portali objavili su fotografije 14 uhićenih navijača Hajduka i njihove identitete. Njih 11 ima hrvatsko državljanstvo, a trojica imaju BiH putovnicu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026