Nastavljeno suđenje optuženom ratnom zločincu Željku Travici: Izbjegava iznijeti svoju obranu

Na Županijskom sudu u Osijeku nastavlja se suđenje Željku Travici, optuženom za ratni zločin počinjen u Ceriću 1991. godine. Iako je dokazni postupak već umnogome završen i ne očekuju se novi dokazni prijedlozi i svjedoci koji bi znatno izmjenili dosadašnje spoznaje o Travičinoj krivnji u zločinu, postupak se nikako ne privodi kraju jer optuženi izbjegava izreći svoju obranu.

Naime, na posljednja tri ročišta sudac Davor Mitrović poziva optuženog Travicu da iznese svoju obranu, predviđenu za kraj suđenja, no on sudu govori kako se tijekom boravka u zatvoru razbolio, dobio karcinom koji je i operirao, te da nije u stanju dati svoju obranu i biti na daljnjim ročištima.

Osijek: Počelo suđenje Željku Travici za ratni zločin | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Sudac je stoga na posljednju raspravu pozvao i sudskog medicinskog vještaka koji je pogledao Travičinu dokumentaciju i rekao kako je on trenutno sposoban iznijeti obranu, ali da to možda neće moći onoga dana kada krene na onkološka zračenja.

Odvjetnik optuženog zatražio je, stoga, od suda kratak period za pripremu obrane, pa je rasprava dogovorena za danas.

Kako do sada na osječkom sudu nije bilo sličnih primjera, da optuženik ne želi dati svoju obranu i čuti svoju presudu, biti će zanimljivo pratiti daljnji tijek ovoga suđenja.

Travica je, da podsjetimo, optužen da je u periodu od 2. do 4. listopada 1991. godine u Ceriću i Mirkovcima, kao pripadnik Teritorijalne obrane, tijekom zajedničkog napada pripadnika JNA i TO Mirkovci na Cerić, uhitio, zatvorio i zlostavljao hrvatske branitelje.

Tužiteljstvo smatra da je Travica, zajedno s ostalim pripadnicima TO; postrojio i iz automatske puške ubio osam zarobljenih vinkovačkih policajaca i pripadnika HOS-a. Travica je uhićen na temelju potjernice u listopadu 2024. godine na graničnom prijelazu Calais u Francuskoj, prilikom ulaska iz Velike Britanije.