Nepal traži bespovratni novac za obnovu nakon katastrofe

Nepalski premijer Balendra Shah u četvrtak je na Općoj skupštini UN-a pozvao međunarodnu zajednicu da toj himalajskoj zemlji osigura bespovratnu pomoć za oporavak od poplave izazvane izlijevanjem ledenjačkog jezera, u kojoj je poginulo najmanje 1450 ljudi.

Shah je u New Yorku rekao da će za obnovu područja pogođenih poplavom, koja je prije četiri tjedna zahvatila planinske krajeve, biti potrebno izdvojiti oko deset posto nepalskog BDP-a. Istaknuo je da zemlje izložene klimatskim katastrofama ne bi trebale biti prisiljene dodatno se zaduživati kako bi sanirale posljedice takvih nepogoda.

Poručio je da siromašne zemlje nakon klimatskih katastrofa trebaju dobiti dovoljnu međunarodnu pomoć u obliku bespovratnih sredstava, a ne biti primorane uzimati nove velike zajmove ili se oslanjati na nedostatne male potpore.

Založio se i za jačanje suradnje Indije, Kine i Nepala u suočavanju s klimatskim rizicima, među ostalim razmjenom satelitskih podataka, praćenjem ledenjačkih jezera, uspostavom sustava ranog upozoravanja i zajedničkim djelovanjem u slučaju katastrofa.

Poplava je, kazao je, upozorenje na sve veće rizike od klimatskih promjena. Uništila je ili odnijela ceste, mostove, škole i domove te brojnim ljudima oduzela izvore prihoda, dodatno usporavajući razvoj Nepala.

Katastrofu je krajem kolovoza pokrenulo urušavanje ledenjaka u blizini granice Nepala i kineske autonomne regije Tibet, nakon čega su se niz planinske doline sručili odroni i bujica.

Tjednima poslije na tom su području još trajale operacije potrage i sanacije, a više od 6000 ljudi i dalje se vodi kao nestalo.

Nepalski premijer upozorio je da mnogi od njih možda nikada neće biti pronađeni.

Svjetska banka ranije ovog tjedna odobrila je Nepalu do 170 milijuna dolara hitne pomoći za saniranje posljedica katastrofe i početak obnove.