Obavijesti

News

Komentari 8
PREPLAVILA DRUŠTVENE MREŽE

Zbog ove 'fotografije iz Izraela' neki su uvjereni da je Jeffrey Epstein živ: Evo o čemu se radi

Piše 24sata,
Čitanje članka: 6 min
Zbog ove 'fotografije iz Izraela' neki su uvjereni da je Jeffrey Epstein živ: Evo o čemu se radi
Foto: Twitter, Reddit, Gemini

Paralelno s 'fotografijom' iz Tel Aviva pojavila se i teorija da je Epstein aktivan na popularnoj videoigri Fortnite...

Admiral

'Fotografija' muškarca koji nevjerojatno podsjeća na pokojnog financijaša i osuđenog seksualnog predatora Jeffreyja Epsteina, ali s dužom, sijedom kosom i bradom, dok šeće ulicom u Tel Avivu u pratnji osiguranja, 'zapalila' je društvene mreže početkom veljače. Uz objavu su se munjevito proširile tvrdnje da je Epstein zapravo živ, a da je njegova smrt lažirana uz pomoć Izraela. 

POGLEDAJTE GALERIJU:

65
Foto: GOP Oversight

"Izrael je lažirao njegovu smrt. Epstein je još živ i šeće ulicama Tel Aviva", stoji u jednoj od objava na platformi X koja je podijeljena tisuće puta. Slične tvrdnje preplavile su i Facebook, Instagram i Threads.

Lavina je pokrenuta, objavu dijele i računi koji imaju milijune pratitelja...

NAPAD NA ŽENU U Epsteinovim mailovima našao se i nogometaš Franck Ribery
U Epsteinovim mailovima našao se i nogometaš Franck Ribery

Teorije zavjere o monstrumu Epsteinu bujaju još od njegove smrti u zatvorskoj ćeliji u New Yorku u kolovozu 2019. godine. Iako je službeni izvještaj medicinskog istražitelja potvrdio da je uzrok smrti samoubojstvo vješanjem, što su dužnosnici ponavljali godinama, mnogi i dalje sumnjaju u službenu verziju. Najnovija fotografija postala je "krunski dokaz" za one koji vjeruju da je financijaš izbjegao pravdu.

Međutim, jednostavna analiza i provjera činjenica brzo su razotkrile da je slika manipulacija. Obrnuta pretraga fotografija na Googleu otkrila je originalnu, neobrezanu verziju fotografije na kojoj se u donjem desnom kutu jasno vidi vodeni žig Googleovog AI alata Gemini. Trag je odveo do Reddit foruma na kojem korisnici objavljuju fotorealistične slike stvorene umjetnom inteligencijom.

Autor fotografije je u komentarima na Redditu, odgovarajući na pitanja o autentičnosti, potvrdio da ju je sam stvorio. "Neki ljudi zaboravljaju na kojem smo subredditu", napisao je, dodajući: "Gemini vodeni žig je doslovno ondje". U drugom komentaru je izravno priznao: "Jesam, stvorio sam je s Geminijem. Nisam mislio da će postati toliko viralna", pisao je AFP.

GHISLAINE MAXWELL VIDEO Epsteinova cura odbila svjedočiti. Pristat će ako u zamjenu dobije pomilovanje
VIDEO Epsteinova cura odbila svjedočiti. Pristat će ako u zamjenu dobije pomilovanje

Osim vodenog žiga, na slici su uočeni i drugi detalji tipični za AI generirane sadržaje. Zeleno svjetlo na semaforu u pozadini nalazi se na vrhu, što je pogrešno. Prometni znak sadrži netočan prijevod imena Tel Aviva na hebrejskom i nedostaje mu arapski natpis, koji je standardan na izraelskim znakovima.

Jeffrey 'gejmer'?!

Paralelno s fotografijom iz Tel Aviva pojavila se i teorija da je Epstein aktivan na popularnoj videoigri Fortnite. Tvrdnja se temeljila na korisničkom računu "littlestjeff1", koji je navodno pripadao Epsteinu i bio je aktivan u veljači 2026. godine. No, tvrtka Epic Games, proizvođač igre, službeno je demantirala te navode. Objasnili su da račun nije povezan s Epsteinovim poznatim e-mail adresama, već da je riječ o igraču koji je promijenio svoje korisničko ime kako bi iskoristio medijsku pozornost i zavarao javnost.

NEVIĐENI KADROVI VIDEO Objavili novu snimku pronalaska Epsteinova tijela
VIDEO Objavili novu snimku pronalaska Epsteinova tijela

Ovo nije prvi put da se umjetna inteligencija koristi za stvaranje lažnih slika povezanih s Epsteinom. Ranije je kružila i lažna fotografija koja ga prikazuje s četvoricom dječaka na otoku, za koju se također utvrdilo da je stvorena pomoću AI platforme Midjourney.

Uprkos svim dokazima, teorija da je Epstein živ i dalje ima svoje pobornike, među kojima su i neke javne ličnosti. Lady Victoria Hervey, bivša djevojka bivšeg princa Andrewa, nedavno je izjavila kako vjeruje da je Epstein potajno izvučen iz zatvora i da se nalazi u Izraelu.

GHISLAINE MAXWELL FOTO Dotaknula je dno života. Evo kako izgleda bivša Epsteinova partnerica iz pakla
FOTO Dotaknula je dno života. Evo kako izgleda bivša Epsteinova partnerica iz pakla

​- Da budem iskrena, ja više uopće ne mislim da je Jeffrey Epstein mrtav - rekla je za LBC...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Ova škola u Hrvatskoj testirala je sve svoje učenike na droge i alkohol, a ovo su rezultati...
ŠOKANTAN PRVI DAN

Ova škola u Hrvatskoj testirala je sve svoje učenike na droge i alkohol, a ovo su rezultati...

Analizu su provodili odmah, pa su roditelji već isti dan dobili na uvid rezultate provedenog testiranja...
Prave se ludi, a bande otimaju kuće po Hrvatskoj! Ministar Habijan: 'Provjerite ove papire'
NEKRETNINSKE PRIJEVARE

Prave se ludi, a bande otimaju kuće po Hrvatskoj! Ministar Habijan: 'Provjerite ove papire'

Posljednja prijevara, u kojoj je šesteročlana banda na čelu s bivšim manekenom Robertom DiCaprijem okrivljena da je oduzela nekretnine vrijedne pet milijuna eura, pokazuje kako lažirani dokumenti lagano prođu
Novi HDZ-ov ministar Ružić ima ušteđevinu, stan, kuće i BMW-ove. Ovo je njegova imovinska
DOLAZI UMJESTO PILETIĆA

Novi HDZ-ov ministar Ružić ima ušteđevinu, stan, kuće i BMW-ove. Ovo je njegova imovinska

Imovinska kartica pokazuje da obitelj posjeduje i nekoliko nekretnina. Tu je i ušteđevina novog ministra...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026