Zbog ove 'fotografije iz Izraela' neki su uvjereni da je Jeffrey Epstein živ: Evo o čemu se radi

'Fotografija' muškarca koji nevjerojatno podsjeća na pokojnog financijaša i osuđenog seksualnog predatora Jeffreyja Epsteina, ali s dužom, sijedom kosom i bradom, dok šeće ulicom u Tel Avivu u pratnji osiguranja, 'zapalila' je društvene mreže početkom veljače. Uz objavu su se munjevito proširile tvrdnje da je Epstein zapravo živ, a da je njegova smrt lažirana uz pomoć Izraela.

"Izrael je lažirao njegovu smrt. Epstein je još živ i šeće ulicama Tel Aviva", stoji u jednoj od objava na platformi X koja je podijeljena tisuće puta. Slične tvrdnje preplavile su i Facebook, Instagram i Threads.

Lavina je pokrenuta, objavu dijele i računi koji imaju milijune pratitelja...

Teorije zavjere o monstrumu Epsteinu bujaju još od njegove smrti u zatvorskoj ćeliji u New Yorku u kolovozu 2019. godine. Iako je službeni izvještaj medicinskog istražitelja potvrdio da je uzrok smrti samoubojstvo vješanjem, što su dužnosnici ponavljali godinama, mnogi i dalje sumnjaju u službenu verziju. Najnovija fotografija postala je "krunski dokaz" za one koji vjeruju da je financijaš izbjegao pravdu.

Međutim, jednostavna analiza i provjera činjenica brzo su razotkrile da je slika manipulacija. Obrnuta pretraga fotografija na Googleu otkrila je originalnu, neobrezanu verziju fotografije na kojoj se u donjem desnom kutu jasno vidi vodeni žig Googleovog AI alata Gemini. Trag je odveo do Reddit foruma na kojem korisnici objavljuju fotorealistične slike stvorene umjetnom inteligencijom.

Autor fotografije je u komentarima na Redditu, odgovarajući na pitanja o autentičnosti, potvrdio da ju je sam stvorio. "Neki ljudi zaboravljaju na kojem smo subredditu", napisao je, dodajući: "Gemini vodeni žig je doslovno ondje". U drugom komentaru je izravno priznao: "Jesam, stvorio sam je s Geminijem. Nisam mislio da će postati toliko viralna", pisao je AFP.

Osim vodenog žiga, na slici su uočeni i drugi detalji tipični za AI generirane sadržaje. Zeleno svjetlo na semaforu u pozadini nalazi se na vrhu, što je pogrešno. Prometni znak sadrži netočan prijevod imena Tel Aviva na hebrejskom i nedostaje mu arapski natpis, koji je standardan na izraelskim znakovima.

Jeffrey 'gejmer'?!

Paralelno s fotografijom iz Tel Aviva pojavila se i teorija da je Epstein aktivan na popularnoj videoigri Fortnite. Tvrdnja se temeljila na korisničkom računu "littlestjeff1", koji je navodno pripadao Epsteinu i bio je aktivan u veljači 2026. godine. No, tvrtka Epic Games, proizvođač igre, službeno je demantirala te navode. Objasnili su da račun nije povezan s Epsteinovim poznatim e-mail adresama, već da je riječ o igraču koji je promijenio svoje korisničko ime kako bi iskoristio medijsku pozornost i zavarao javnost.

Ovo nije prvi put da se umjetna inteligencija koristi za stvaranje lažnih slika povezanih s Epsteinom. Ranije je kružila i lažna fotografija koja ga prikazuje s četvoricom dječaka na otoku, za koju se također utvrdilo da je stvorena pomoću AI platforme Midjourney.

Uprkos svim dokazima, teorija da je Epstein živ i dalje ima svoje pobornike, među kojima su i neke javne ličnosti. Lady Victoria Hervey, bivša djevojka bivšeg princa Andrewa, nedavno je izjavila kako vjeruje da je Epstein potajno izvučen iz zatvora i da se nalazi u Izraelu.

​- Da budem iskrena, ja više uopće ne mislim da je Jeffrey Epstein mrtav - rekla je za LBC...