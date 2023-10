'Neviđena blamaža Vlade i vladajućih, obili su im se o glavu bahatluk i šlamperaj'

Ako HDZ smatra da je predsjednik na bilo koji način protuustavno postupao, mogu pokrenuti postupak njegovog opoziva. Ovo je možda najveći institucionalni skandal u ovom sazivu Sabora i, ako se netko uhvatio u mišolovku, onda je to HDZ, poručuje mostova Marija Selak Raspudić odgovarajući HDZ-ovcima koji za proceduralni propust oko Zakona o izbornim jedinicama optužuju predsjednika Republike Zorana Milanovića.

Podsjetimo, u Narodnim novinama objavljena je 4. listopada odluka o proglašenju Zakona o izbornim jedinicama s odredbom da stupa na snagu 1. listopada. Tu protuustavnost, obzirom da se zakoni ne mogu primjenjivati retroaktivno, uočila je upravo Selak Raspudić i upozorila javnost. Zakon je izglasan 28. rujna i da bi stupio na snagu 1. listopada, kako je to Vlada navela, predsjednik Milanović ga je morao potpisati u roku tri dana. Ali nije. Potpisao ga je tek 3. listopada pozivajući se na svoje ustavne rokove od osam dana. HDZ-ovci to vide kao namjernu opstrukciju Milanovića i to u dogovoru s oporbom.

Obzirom da objavljeni Zakon zapravo ne važi, Vlada će ga morati mijenjati u dijelu koji se odnosi samo na dio drugog datuma stupanja na snagu, pa će morati ponovno i u Sabor. Zašto su ga uopće slali u Narodne novine ako proceduralno ne važi, pojasnio je ministar Ivan Malenica istaknuvši da se zakon najprije mora objaviti u Narodnim novinama da bi ga mogli mijenjati. Oporba se sprda s vladajućima zbog situacije u koju su se doveli jer su Zakon na glasanje uputili doslovno pet do 12 pa se osramotili objavom Zakona koji ne vrijedi.

- Oporbu je Jandroković optužio da je u javnost izašla s onim za što su i sami priznali da su od početka znali da je pogrešno, ali su to javnosti prešutjeli. HDZ bi meni zapravo trebao biti zahvalan jer da sam se vodila logikom vlastitog političkog probitka, mogla sam prešutjeti ovu informaciju, kalkulirati s njom i iznijeti je u trenutku izbora pa bismo imali izbore po protuustavnom zakonu i propao bi izborni proces u Hrvatskoj. Misleći na dobrobit građana i demokracije s informacijom sam izašla odmah, dan nakon što je greška učinjena - kaže Selak Raspudić naglašavajući kako je HDZ nedvojbeno htio ovo prikriti.

- Inače bi sami objavili tu informaciju 1. listopada kada se greška dogodila. Sva je odgovornost na njima jer su ovu retroaktivnost htjeli zataškati, a zakone sveli na mišolovke. I najgori zločinci u povijesti čovječanstva, i staljini i hitleri, držali su se procedura i zakona. Imamo neviđenu blamažu ove Vlade koja nije sposobna donijeti zakon po kojem će se birati zakonodavci u Hrvatskoj, za razliku od ozbiljne i odgovorne oporbe. Zbog njih se nalazimo u mini ustavnoj krizi i pravnom vakuumu jer u nisu bili u stanju deset godina donijeti novi zakon - istaknula je.

Govoreći o mišolovki referira se na izjavu predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića koji je naglasio da su oni znali da objavljeni Zakon ne vrijedi i da će ga morati mijenjati, ali da su ga morali objaviti, a da su samo pratili tko će se prvi uhvatiti u mišolovku i to prvi primijetiti. Onaj tko prvi primijeti, prema njihovu tumačenju, taj je u dogovoru s predsjednikom.

- Riječ je o marifetluku vladajućih. Dogodio im se previd, nisu napravili kako treba i zato sada ovaj Zakon ide na popravni. To je možda i dobro da se ta tema zadrži u eteru jer je Vladin Zakon o izbornim jedinicama stvarno katastrofa - poručuje Domagoj Hajduković iz Kluba Socijaldemokrata.

Šef Suverenista Marijan Pavliček, također, odgovornost za ovu mini ustavnu krizu vidi HDZ i vladajuću većinu.

- To je rezultat njihove bahatosti i šlampavosti jer očito smatraju da se mogu ponašati kao da su u svojoj kući i da mogu raditi kako hoće. U ovoj državi ipak postoje procedure, pravila i Ustav kojeg se svi trebaju pridržavati. Nisam fan predsjednika države, ali moram reći da on nije na daljinski upravljač HDZ-a i Zakon je potpisao u skladu s Ustavom - istaknuo je.

I on poručuje HDZ-ovcima da pokrenu predsjednikov opoziv ako smatraju da nije postupio u skladu s Ustavom.

- Ali to neće napraviti jer znaju da je predsjednik odradio svoju ustavnopravnu dužnost - dodao je.

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš istog je stava.

- Ovo je klasični premijerov i HDZ-ov bahatluk. Ako znaju i žele da Zakon stupi na snagu 1. listopada, onda su ga trebali donijeti devet dana ranije i ako ga predsjednik osmi dan potpiše, onda su mirni. Ali ne, tom bahatluku i bezobrazluku nema kraja, oni se okupe kada njima odgovara jer se ne mogu skupiti kada treba jer su po raznim manifestacijama i onda se nađu u problemu kao što su se sada našli. I kada premijer kaže "mogu što hoću", e pa ne možeš jer postoje neke ustavne kategorije i ne možeš nekoga da prisiliti da on radi što ti hoćeš - naglasila je.