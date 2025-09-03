NEVJEROJATNA SNIMKA Divljaku se žurilo pa je pretjecao preko kružnog toka u krivom smjeru!

Obavijesti

ŠTO JE S MOZGOM?

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Snimio je sve naš čitatelj u utorak u jutarnjim satima, a kaže da takvu situaciju viđa često u istom kružnom toku

U kružnom toku na izlazu iz Biska prema Dugopolju nastala je nevjerojatna snimka vozača koji ide - u kontra smjeru. Snimio je sve naš čitatelj u utorak u jutarnjim satima, a kaže da takvu situaciju viđa često u istom kružnom toku.

UHITILI SU GA Na mopedu bježao policiji u Trogiru: Vozio po nogostupu, vrijeđao i fizički napao policajku
Na mopedu bježao policiji u Trogiru: Vozio po nogostupu, vrijeđao i fizički napao policajku

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

U kružni tok ušao u kontra smjeru 00:22
U kružni tok ušao u kontra smjeru | Video: čitatelj/24sata

- Izgleda da je htio prestići kombi pa ga je zaobišao tako što je otišao u kontra smjeru, priča nam čitatelj.

VOZAČI, OPREZ! Prometna nesreća na A3 kod Sl. Broda, vozi se jednim trakom
Prometna nesreća na A3 kod Sl. Broda, vozi se jednim trakom

Međutim, nije jedini s takvom idejom.

Čest je to prizor u istom kružnom toku, a pogotovo u jutarnjim satima.

- To jako često vidim tu, tjedno nekoliko puta, a pogotovo rano ujutro kada idem na posao. Ovaj put sam odlučio snimiti, trebalo bi stati tome na kraj, zaključuje čitatelj.

