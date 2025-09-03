Snimio je sve naš čitatelj u utorak u jutarnjim satima, a kaže da takvu situaciju viđa često u istom kružnom toku
ŠTO JE S MOZGOM?
NEVJEROJATNA SNIMKA Divljaku se žurilo pa je pretjecao preko kružnog toka u krivom smjeru!
Čitanje članka: < 1 min
U kružnom toku na izlazu iz Biska prema Dugopolju nastala je nevjerojatna snimka vozača koji ide - u kontra smjeru. Snimio je sve naš čitatelj u utorak u jutarnjim satima, a kaže da takvu situaciju viđa često u istom kružnom toku.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- Izgleda da je htio prestići kombi pa ga je zaobišao tako što je otišao u kontra smjeru, priča nam čitatelj.
Međutim, nije jedini s takvom idejom.
Čest je to prizor u istom kružnom toku, a pogotovo u jutarnjim satima.
- To jako često vidim tu, tjedno nekoliko puta, a pogotovo rano ujutro kada idem na posao. Ovaj put sam odlučio snimiti, trebalo bi stati tome na kraj, zaključuje čitatelj.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+