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Nije Šušnjarova jedina: Na novi Maksimir stigle dvije žalbe uglednih arhitektonskih ureda!

Piše 24sata, Luka Safundžić,
Čitanje članka: 4 min
Nije Šušnjarova jedina: Na novi Maksimir stigle dvije žalbe uglednih arhitektonskih ureda!
Foto: Grad Zagreb
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Riječ je o nizozemskom Studio de Architekten CIE, te arhitektonskom uredu kojeg je osnovala legendarna Zaha Hadid, Zajednica ponuditelja ZHA Architects limited i UPI/2M doo...

"Reakcije javnosti, navijača i svih koji su se posljednjih dana uključili u raspravu o novom Maksimiru potaknule su nas da detaljnije pogledamo ne samo pobjednički projekt, nego i cijeli postupak njegova odabira. I, moram priznati, imali smo što vidjeti. Ministarstvo gospodarstva je danas iskoristilo svoju zakonsku ovlast i podnio službenu žalbu DKOM-u na odluku o rezultatima natječaja za novi Maksimir i SRC Svetice. Ne želimo ulaziti u raspravu o tome je li nekome stadion lijep ili ružan. O arhitekturi treba govoriti arhitektonska struka i u tome je potpuno u pravu", poručio je u ponedjeljak u objavi na društvenim mrežama ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

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Foto: VG13 Architects

- Znao sam da će se podnijeti žalba zbog samih propozicija natječaja, tako da je to očekivano - kazao je o cijeloj situaciji premijer Andrej Plenković...

Rješenje milanskog studija VG13 Architects za Maksimir izazvalo je velike reakcije u Hrvatskoj, ova tema ne silazi s naslovnica otkad je talijanski projekt odabran.

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- Ja ću pak nastupiti kao pravnik i ministar nadležan za politiku javne nabave. I pravo je struka. Zato o ovom postupku DKOM-u moramo postaviti nekoliko vrlo jednostavnih pitanja. Naša analiza pokazala je ozbiljne indicije da ista pravila nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja. Pravna ocjena Ministarstva je da postoje elementi koji upućuju na to da pobjedničko rješenje odstupa od bitnih uvjeta natječaja, kao i od službenih odgovora koje su natjecatelji tijekom postupka dobivali. Ako smo od drugih tražili da se drže pravila, onda ista pravila moraju vrijediti i za pobjednika - poručio je ministar Šušnjar.

Dalje piše kako žalba otvara i dodatna pitanja o načinu na koji su prije donošenja odluke provjereni stručni, tehnički i financijski elementi pojedinih rješenja...

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- Ne prejudiciram odluku DKOM-a. Upravo zato postoji neovisno tijelo koje će o našim argumentima odlučiti. Ali kada se radi o investiciji većoj od 200 milijuna eura javnog novca, naša je zakonska dužnost reagirati kada za to postoje ozbiljni pravni razlozi. U žalbi tražimo poništenje odluke i zakonit ponovljeni pregled i ocjenu. Ako se ravnopravnost svih natjecatelja više ne može uspostaviti, tražimo poništenje natječaja. Do odluke o žalbi tražimo i zaustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta. Novi Maksimir čekamo desetljećima. Nekoliko tjedana pravne provjere neće ga ugroziti. Puno bi ga više ugrozilo da projekt vrijedan više od 200 milijuna eura započnemo bez odgovora na pitanje jesu li svi igrali po istim pravilima. Struka mora imati zadnju riječ. Arhitektonska kada govorimo o arhitekturi, a pravna kada govorimo o zakonitosti postupka - napisao je Šušnjar, koji je objavu završio poslovicom na latinskom "Što je u početku nevaljano, ne može se tijekom vremena ojačati" - poručio je Šušnjar.

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A kako doznaju 24sata, Šušnjarova žalba nije jedina žalba koja je zaprimljena! DKOM-u su se žalila još dva 'jaka' arhitektonska ureda.

Riječ je o nizozemskom Studio de Architekten CIE, te arhitektonskom uredu kojeg je osnovala legendarna Zaha Hadid, Zajednica ponuditelja ZHA Architects limited i UPI/2M doo...

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