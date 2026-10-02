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Novi obrat oko Maksimira? Je li naknadno mijenjan jedan od ključnih Dinamovih uvjeta...

Piše 24sata,
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Novi obrat oko Maksimira? Je li naknadno mijenjan jedan od ključnih Dinamovih uvjeta...
Foto: VG13 Architects
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Pobjednički projekt za novi stadion Maksimir izazvao je brojne polemike među navijačima i stručnjacima zbog otvorenog dizajna koji ne predviđa zatvorenost arene.

Rješenje milanskog studija VG13 Architects za Maksimir i dalje je 'goruća' tema u Hrvatskoj. Pobjednički izbor žirija izazvao je silne kritike struke, navijača, ali i mnogih sportaša. Pobjedničko rješenje ne predviđa zatvorenu arenu, već između tribina ostavlja velike otvore prema okolnom prostoru.

Dinamo je godinama dogovarao s Gradom Zagrebom o tome kako bi novi Maksimir trebao izgledati. Od klupskog muzeja pa sve do sjeverne tribine na kojoj su smješteni Boysi te same geometrije stadiona. Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba je skupa s Dinamom objedinio te u ideje u dokument u kojem je stajalo da stadion mora biti zatvoren.

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Kako Index doznaje, jedna je rečenica međutim izmijenjena.

"Sve tribine na stadionu trebaju biti povezane i činiti jednu cjelinu (uglovni dijelovi trebaju biti iskorišteni/zatvoreni)" prvobitno je pisalo u dokumentu. 

Ta je rečenica promijenjena između prosinca i ožujka kada su objavljeni konačni uvjeti natječaja. Promijenilo ju je Društvo arhitekata Zagreba kao voditelj i organizator natječaja. Primjerice, ostale želje nisu bitnije dirane.

U izmjeni je kasnije pisalo:

"Arhitektonsko rješenje treba predvidjeti kohezivnu i povezanu strukturu gledališta. Radi optimizacije dugoročnih operativnih troškova, zapadna, istočna i južna tribina trebaju biti organizirane u dvije neovisne razine: primarnu donju etažu i manju gornju etažu koja se može zatvoriti tijekom događaja s manjim brojem posjetitelja. Sjeverna tribina treba ostati jedinstvena, nedjeljiva cjelina neovisno o predviđenom broju sjedećih ili stajaćih mjesta (sjevernu tribinu tradicionalno koriste navijači lokalnog kluba)."

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Index piše da je Društvo arhitekata Zagreb htjelo je nešto labavije kriterije oko dijela uvjeta, poput muzeja kako na natječaj ne bi pristigla hrpa istih radova. 

Još jedna zanimljiva stvar je to da je 87 od 88 pristiglih radova imalo upravo tu zatvorenu stadionsku zdjelu. Svi osim pobjedničkog VG13 koji je otvorio sva četiri kuta stadiona. 

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