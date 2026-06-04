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Traže smanjenje potpora

Nijemci bijesni nakon poraza u Vijeću UN-a: 'Zašto bismo im i dalje davali toliki novac?'

Piše HINA,
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Nijemci bijesni nakon poraza u Vijeću UN-a: 'Zašto bismo im i dalje davali toliki novac?'
Foto: Michael Brandt/DPA

Nakon propale kandidature Njemačke za privremeno mjesto u Vijeću sigurnosti UN-a, u četvrtak su se pojavili prvi zahtjevi za smanjenjem njemačkog financijskog doprinosa Ujedinjenim narodima

„Ako u budućnosti u UN-u nećemo imati utjecaj koji nam pripada postavlja se pitanje zašto bi i dalje toliko novaca investirali u UN“, rekao je ministar za međunarodna pitanja savezne pokrajine Hessen, Manfred Pentz (Kršćansko-demokratska unija CDU). Penz je rekao kako je Njemačka trenutačno „jedan od najvećih financijera UN-a“.

„Ova odluka protiv Njemačke dovodi do toga da treća gospodarska sila na svijetu nije za stolom i ne donosi odluke“, rekao je Pentz.

Na Pentzov zahtjev je reagirala oporbena stranka Zeleni nazivajući zahtjeve demokršćanskog političara „pogrešnim putem“.

„Njemačka vlada sada mora pokazati da se ne radi o taštini nego da je u stanju primiti kritiku“, rekla je predsjednica zastupničkog kluba stranke Zeleni Katharina Droege.

Ona je kao razlog zbog kojeg je za ulazak Njemačke u Vijeće sigurnosti UN-a glasalo mnogo manje zemalja od očekivanog spomenula njemačku suzdržanost u kritici SAD-a zbog njezinih povreda međunarodnog prava.

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Slično je argumentirala i stranka Ljevica, koja je priopćila kako je Njemačka prešućivala povrede međunarodnog prava ako bi se radilo o kritici prijateljskih zemalja.

„Njemačka je šutjela kada se radilo o Venezueli, Gazi i Iranu“, priopćila je parlamentarna stranka Ljevica.

Njemački kancelar Friedrich Merz (CDU) i ministar vanjskih poslova Johann Wadephul (CDU) odbacili su zahtjeve koji dolaze iz financijski snažnog Hessena za uskraćivanjem financija UN-u.

Iz vrha CDU-a je poručeno kako Njemačka mora radi na jačanju institucija UN-,a a ne na njihovom slabljenju.

Zahtjeve za uskraćivanjem financijskih sredstava UN-u podržala je jedino desničarska Alternativa za Njemačku (AfD).

„Propast njemačke kandidature, unatoč ogromnim sredstvima koja Njemačka uplaćuje i njezinoj globalnoj političko-gospodarskoj važnosti, velika je blamaža“, rekao je AfD-ov stručnjak za vanjsku politiku Markus Frohnmaier.

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