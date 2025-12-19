Obavijesti

SAVA IZVOR DODATNE VLAGE

Nikako da se digne. 'Zagreb u prosjeku ima oko 40 maglovitih dana godišnje, a evo i zašto'

Piše Marta Divjak,
Nikako da se digne. 'Zagreb u prosjeku ima oko 40 maglovitih dana godišnje, a evo i zašto'
Zagreb: Brojni posjetitelji uživaju u raznim sadržajima na Adventu Zagreb | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Dr. sc. Petra Mikuš Jurković, voditeljica Službe za vremenske prognoze i upozorenja na opasne vremenske pojave, otkrila nam je kako najviše maglovitih dana ima tijekom jesenskih i zimskih mjeseci

Dok se stanovnici unutrašnjosti danima bore s niskom naoblakom i sivilom, mnogi se pitaju zašto je zagrebačka magla postala gotovo stalni gost zadnjih tjedana. Prema podacima DHMZ-a, glavni grad u prosjeku bilježi 40 maglovitih dana godišnje, što objašnjava osjećaj neprekidnog "skrivanja" neba kojem svjedočimo i ovog tjedna.

Ulice u centru Zagreba prekrivene su maglom
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Dr. sc. Petra Mikuš Jurković, voditeljica Službe za vremenske prognoze i upozorenja na opasne vremenske pojave, otkrila nam je kako najviše maglovitih dana ima tijekom jesenskih i zimskih mjeseci, točnije od listopada do siječnja.

- Od početka prosinca na vrijeme u Hrvatskoj uglavnom utječe anticiklona, odnosno polje visokog tlaka koje karakterizira slabo ili gotovo nikakvo strujanje zraka. Takva vremenska situacija tijekom hladnog dijela godine vrlo je pogodna za nastanak magle, čemu smo svjedoci već danima u Zagrebu - objašnjava nam.

Ulice u centru Zagreba prekrivene su maglom | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

No magla je u jesenskim i zimskim mjesecima česta pojava u Zagrebu, koji u prosjeku godišnje ima oko 40 maglovitih dana. Posebno povoljni uvjeti za njezin nastanak  su stabilno vrijeme pod utjecajem anticiklone, slab vjetar (1 – 2 m/s) ili bez vjetra te dovoljno dovoljna količina vlage pri tlu.

Što je to magla?

Magla je lebdenje vrlo sitnih vodenih kapljica u atmosferi koje smanjuju vidljivost na manje od jednog kilometra. Postoji i tzv. ledena magla, odnosno lebdenje u atmosferi vrlo sitnih ledenih kristala kada je temperatura zraka ispod 0 °C.

- U takvim uvjetima magla nastaje kad se tlo i  zrak uz njega  hlade, pa se stvara  prizemna temperaturna inverzija, odnosno hladan zrak se nalazi  pri tlu, a topliji iznad. Takva magla može biti vrlo plitka, debljine svega nekoliko desetaka metara, ali ponekad može doseći i nekoliko stotina metara visine, ovisno o jačini temperaturne inverzije - objašnjava nam Mikuš Jurković te dodaje kako geografski položaj Zagreba također pogoduje nastanku magle.

Ulice u centru Zagreba prekrivene su maglom | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

- Grad se nalazi između Medvednice i nizinskog područja uz rijeku Savu. U nizinskim područjima za stabilnog zimskog vremena dolazi do dodatnog nagomilavanja hladnog zrak, dok je rijeka Sava dodatni izvor vlage.  Stoga u Zagrebu ima dana kada su pojedina naselja  u gorsko-brdskom području sunčana, dok u nizinama prevladava magla. Također, na Sljemenu je za takvih dana  sunčano vrijeme, a temperatura zraka je osjetno viša nego u gradu - rekla nam je.

Kako kaže, nije baš lako prognozirati maglu.

- Uvjeti za nastanak magle često se mogu uočiti nekoliko dana unaprijed, zbog čega je  ovog prosinca vrlo često na snazi žuto upozorenje zbog smanjene vidljivosti što može znatno  utjecati na cestovni  i zračni promet - rekla nam je. No unatoč tome, i dalje je vrlo izazovno prognozirati gdje će se točno magla pojaviti i i kada će se razići.

