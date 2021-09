U svim zemljama koje su prije Hrvatske uvodile euro vladao je strah od inflacije zbog nove valute. Službeni podaci HNB-a pokazuju kako je percepcija građana o inflaciji bila puno veća od realnosti. Zadnja je euro uvela Litva gdje je percepcija javnosti o inflaciji bila 60 posto da bi nakon uvođenja pala na nulu.

- Građani kolektivno pamte slučaj uvođenja eura u Sloveniji 2007. gdje je uistinu i došlo do rasta cijena no postoji ogromna razlika između Slovenije i Hrvatske u tom pogledu. Naime, Hrvatska se konstantno bori s previsokim cijenama roba i usluga što će nam zapravo dobro doći pri uvođenju eura. Mi dakle ne možemo imati ‘slovenski problem’ jer su nam cijene već dovoljno visoke - pojašnjava ekonomski stručnjak Damir Novotny za 24sata.

Ekonomist Damir Novotny

Ističe kako će uvijek biti skupina koje plaše narod ovoga puta eurom. - Ne postoji niti jedan ekonomski minus ili nedostatak i nema empirijskih dokaza o problemima država koje su uvele euro. Postoje samo ljudi i skupine ljudi koji su skloni da izmišljaju štete - dodaje Novotny. Na tom tragu su i podaci HNB-a koje su objavili još 2017. u “Učincima uvođenja eura na kretanje potrošačkih cijena i percepcija inflacije.”

Izvor: HNB

Zadnja zemlja koja ima i najsvježije iskustvo uvođenja eura je Litva. Svoju monetarnu preobrazbu doživjeli su 2015. godine od kada su im bruto plaće samo rasle i do danas su u tom periodu porasle za 59 posto. Paralelno su rasle i cijene proizvoda ali u puno manje postotku. Do danas su om cijene porasle za 10 posto. U Litvi je percepcija inflacije prije uvođenja eura bila 60 posto no kako do inflacije uopće nije niti došlo već je vladao samo neutemeljeni strah, nakon uvođenja eura percepcija inflacije je doslovce nestala.

Godinu dana prije Litve euro je uvodila Letonija. Ondje pak nije bilo nikakvih iznenađenja po pitanju inflacije niti percepcije građana. Plaće njihovim građanima su u posljednjih pet godina porasle za 67 posto, a cijene narasle za 10 posto.

I u Estoniji je vladao strah od uvođenja eura. Oni euro imaju od 2011. Plaće su im porasle 74 posto, a cijene 25 posto do danas.

Nama najbliža Slovenija imala je na početku uvođenja eura 2007. rast cijena, no realno su one do danas rasle 26 posto, ali su i plaće porasle za 48 posto. Spomenute zemlje imaju iskustvo da su s uvođenjem eura rasle cijene frizerskih usluga, popravaka stambenih objekata, kućanskih uređaja, cijene u restoranima i kod privatnih stomatologa.

A zašto ga još nisu uveli Česi, Norvežani i Mađari, Novotny ogovara: “Nema ekonomskih razloga,ondje vladaju skeptici.”