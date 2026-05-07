Brod na kojem se širi hantavirus sad putuje prema Tenerifima

Brod MV Hondius, čiji su putnici i posada izolirani zbog širenja hantavirusa, u četvrtak plovi prema španjolskom otoku Tenerife. Dolazak broda na Kanarsko otočje očekuje se u subotu, a evakuacija putnika planirana je za početak idućeg tjedna. Prema podacima stranica za praćenje pomorskog prometa, brod je u četvrtak napustio Zelenortske otoke. „Svi putnici ostat će na brodu do dolaska zrakoplova za repatrijaciju”, priopćilo je španjolsko ministarstvo unutarnjih poslova. Brod bi, usprkos protivljenju lokalnih vlasti, trebao pristati u luku Granadilla na Tenerifeu.

„Uspostavit će se zajednički sustav zdravstvene procjene i evakuacije radi povratka svih putnika u njihove domovine, osim ako im zdravstveno stanje to ne dopusti", najavila je španjolska ministrica zdravstva Monica Garcia Gomez.

Države članice EU-a dužne su zbrinuti svoje državljane, uz eventualnu pomoć Europske komisije, a priprema za evakuaciju putnika izvan Europe još je u tijeku, prenosi France Presse.

Na brod s državljanima 23 različite zemlje ukrcala su se tri dodatna zdravstvena djelatnika. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i tvrtke Oceanwide, tri osobe – dva oboljela člana posade i jedan bliski kontakt – evakuirani su s broda i letovima prebačeni iz gradića Praia na Zelenortskim otocima. Ti pacijenti će se liječiti u nizozemskoj, njemačkoj i španjolskoj bolnici.

Nije kao covid-19

Glavni tajnik WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je da ne smatra da je situacija slična onoj s početka pandemije covida-19. Prema njegovim riječima, rizik za ostatak svijeta trenutačno je nizak. Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) pak procjenjuje da i dalje postoje brojne neizvjesnosti oko epidemije te poziva na oprez kako bi se smanjila vjerojatnost daljnjeg prijenosa.

Soj virusa otkriven kod jednog od putnika evakuiranog u Južnoafričku Republiku može se prenositi s čovjeka na čovjeka, potvrdio je južnoafrički ministar zdravstva.

Nizozemska aviokompanija KLM izvijestila je da je osoba koja je preminula nakon putovanja brodom MV Hondius nakratko bila u njihovom zrakoplovu na liniji Johannesburg – Amsterdam, no iskrcala se prije polijetanja, piše Afp

Agencija Reuters prenosi da je nizozemska ministarstvo zdravstva priopćilo u četvrtak da je Nizozemka primljena u bolnicu u Amsterdamu nakon što je pokazala moguće simptome infekcije hantavirusom.

Nizozemska televizijska mreža RTL izvijestila je da je žena bila stjuardesa nizozemske zrakoplovne tvrtke KLM, koja je bila u kontaktu sa ženom koja je umrla od infekcije hantavirusom u Johannesburgu.

Od početka krstarenja, koje je išlo od argentinske Ushuaie do Zelenortskih otoka, preminule su tri osobe – nizozemski par i jedna Njemica.

Jedan muškarac hospitaliziran je u Johannesburgu, drugi u Zuerichu, a tri sumnjiva slučaja evakuirana su u Europu. Švicarsko ministarstvo zdravstva navodi da se njihov državljanin vratio sa Svete Helene, gdje je brod boravio između 22. i 24. travnja. WHO pretpostavlja da su se prvi slučajevi zarazili izvan broda, nakon čega je uslijedio prijenos s čovjeka na čovjeka.

Preminuli nizozemski par boravio je u Južnoj Americi od kraja studenog, putujući kroz Argentinu, Čile i Urugvaj, prije nego što su se 1. travnja ukrcali na brod u Ushuaii. Hantavirus je endemski u određenim regijama Argentine, osobito u andskom području. Argentinsko ministarstvo zdravstva najavilo je slanje genetskog materijala takozvanog soja 'Andes' i protokola za liječenje pogođenim zemljama kako bi se olakšala dijagnostika.