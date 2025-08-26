Obavijesti

News

Komentari 3
ZAMRZNUTE MILIJARDE

Njemačka i Belgija protive se oduzimanju imovine ruske središnje banke u EU: 'Složni...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Njemačka i Belgija protive se oduzimanju imovine ruske središnje banke u EU: 'Složni...'
Foto: Sven Hoppe/DPA

Prema Europskoj komisiji, oko 210 milijardi eura ruske središnje banke zamrznuto je u EU zbog invazije na Ukrajinu.

Njemačkoj i Belgiji ne sviđa se ideja oduzimanja imovine ruske središnje banke koja je trenutačno zamrznuta unutar Europske unije. Kancelar Friedrich Merz i belgijski premijer Bart De Wever složili su se oko tog pitanja tijekom sastanka u Berlinu.

"S pravnog gledišta to nije tako jednostavno", rekao je De Wever.

UKRAJINCI POD PRITISKOM Ma, kakav mir, Rusi prijete napadom sa 100.000 vojnika
Ma, kakav mir, Rusi prijete napadom sa 100.000 vojnika

Merz je također upozorio na negativan učinak na tržište kapitala. Moglo bi se dogoditi da tada i druge zemlje povuku svoja državna sredstva. Prema Europskoj komisiji, oko 210 milijardi eura ruske središnje banke zamrznuto je u EU zbog invazije na Ukrajinu.

Prihod od kamata sada se koristi za financiranje oružja i streljiva za Ukrajinu.

Međutim, prijedlozi da se novac koristi izravno putem naloga o eksproprijaciji su kontroverzni.

KRIZA U GOSPODARSTVU Merz priznao: 'Ova ekonomska kriza pokazala se kao puno veći izazov. Ja to nisam očekivao...'
Merz priznao: 'Ova ekonomska kriza pokazala se kao puno veći izazov. Ja to nisam očekivao...'

De Wever se zalaže za zadržavanje pristupa kakav je trenutačno na snazi, prema kojem se samo koriste kamate od zamrznutih sredstava središnje banke.

"To je kao guska koja nosi zlatna jaja“, objasnio je. "Trebali bismo zadržati ovu gusku.“

OTELE GA RUSKE SNAGE VIDEO Nakon tri godine Rusi su pustili bivšeg gradonačelnika Hersona: Ostavio kratku poruku
VIDEO Nakon tri godine Rusi su pustili bivšeg gradonačelnika Hersona: Ostavio kratku poruku

Tek kada se ispregovara mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine "guska se može staviti na stol,“ zaključio je belgijski premijer.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao
OGLASIO SE I ZET

Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao

Uputio mi je niz pogrdnih riječi, a potom me i udario nogom. Ja sam se ispričavala, ali on je bjesnio. To se vidi i na snimci s nadzorne kamere, tvrdi vozačica Range Rovera
Muškarcu pozlilo na Glavnom kolodvoru u Zagrebu: Umro je
TRAGEDIJA

Muškarcu pozlilo na Glavnom kolodvoru u Zagrebu: Umro je

Kako nam je zagrebačka policija potvrdila, nakon obavljenog očevida utvrdili su da je muškarcu starije životne dobi pozlilo i srušio se
VIDEO Usred Maksimira treštale cajke kad je žena koja se tukla sa ZET-ovcem otvarala salon
EKSKLUZIVNA SNIMKA

VIDEO Usred Maksimira treštale cajke kad je žena koja se tukla sa ZET-ovcem otvarala salon

Spa centar kojeg vodi na Maksimirskoj s radom je započeo na proljeće. Zaprimili smo snimku s otvorenja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025