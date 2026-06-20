Obavijesti

News

Komentari 4
ALARMANTNI PODACI

Njemačka traži radnike: Većina migranata je bez kvalifikacija

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Njemačka traži radnike: Većina migranata je bez kvalifikacija
Pula: Radovi na rekonstrukciji ulaza u Pulu | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Dok njemačkom tržištu rada nedostaju stotine tisuća radnika, većina mladih migranata nema završeno strukovno obrazovanje ni zanimanje.

Velika većina mladih izbjeglica iz Sirije i Afganistana nema završene strukovne škole a time ni zanimanje, proizlazi iz podataka ministarstva obrazovanja koje njemački mediji prenose u subotu. „74,5 posto mladih Sirijaca između 25 i 34 godine starosti nema zanimanje ni stručnu spremu. Isto važi za 72,1 posto Afganistanaca“, prenose njemački mediji odgovor ministarstva obrazovanja na upit koji je postavio zastupnički klub stranke Alternative za Njemačku (AfD). Kod mladih useljenika iz Somalije postotak nekvalificiranih je s 85,8 posto. Kod domaćeg stanovništva je postotak nekvalificiranih mladih ljudi osjetno niži i iznosi 13,9 posto. Ukupno je kod mladih useljenika preko milijun njih bez kvalifikacije, čime je pristup tržištu rada znatno otežan.

NA KANARSKIM OTOCIMA Papa krijumčarima migranata poslao oštru poruku: 'Pokajte se ili ćete završiti u paklu...'
Papa krijumčarima migranata poslao oštru poruku: 'Pokajte se ili ćete završiti u paklu...'

Istodobno njemačkom tržištu rada trenutačno nedostaje 360.000 radnika. Manjak bi se, zbog odlaska velikog broja pripadnika tzv. boomer generacije u mirovinu, do 2036. mogao povećati na 4,3 milijuna.

Neregulirano useljavanje ne rješava probleme

AfD je kritizirao politiku useljavanja dosadašnjih vlada ukazujući na to da se useljavanje nije provodilo shodno njemačkim potrebama.

„Mi svoje probleme s manjkom stručne radne snage ne rješavamo time što omogućavamo useljavanja obrazovnog prekarijata“, rekao je Rene Springer, glasnogovornik zastupničkog kluba AfD-a.

PAKT O MIGRACIJAMA Njemačka podržava EU pakt, ali zadržava granične kontrole
Njemačka podržava EU pakt, ali zadržava granične kontrole

Ministarstvo obrazovanja je niski stupanj kvalifikacije kod migranata iz Sirije, Afganistana, Iraka i drugih zemalja odakle posljednjih godina dolazi mnogi podnositelja zahtjeva za azilom, obrazložio činjenicom da su mnogi od njih zbog rata i protjerivanja prekinuli svoje obrazovanje.

Istodobno se objašnjava kako se sustav stručne naobrazbe u ovim zemljama „znatno razlikuje“ od onog u Njemačkoj.

„Mnoga zanimanja u tehničkom, trgovačkom i zanatskom sektoru se u ovim zemljama obavlja bez formalne naobrazbe“, stoji u priopćenju ministarstva.

SIGURNOST GRANICE Od danas vrijede nova pravila za migrante u EU: Evo tko ih mora primiti, a tko može platiti
Od danas vrijede nova pravila za migrante u EU: Evo tko ih mora primiti, a tko može platiti

Njemačka je zato, kako se navodi, pokrenula „obrazovnu ofanzivu“ kako bi se mlade useljenike bolje pripremilo na tržište rada.

AfD uspješan sa svojom antiuseljeničkom politikom

Izbjeglice ili podnositelji zahtjeva za azilom koji prekinu integracijske i jezične tečajeve suočavaju se sa sankcijama u vidu smanjenja socijalnih povlastica i smanjenju izgleda za produljenje boravišne dozvole.

No u većini slučajeva to u praksi nema nikakvih posljedica jer je protjerivanje u većinu zemalja porijekla neizvedivo.

AfD, koji kao jedno od glavnih izbornih obećanja ističe rješavanje migracijskog problema i masovne deportacije, u međuvremenu se i na saveznoj razini ustalio na 30 posto podrške ispred demokršćanske Unije CDU/CSU koju u međuvremenu podupire oko 20 posto građana.

KRIVOTVORILI DOKUMENTE VELIKA AKCIJA Razbijena mreža koja je ilegalno sređivala status tisućama migranata u Portugalu
VELIKA AKCIJA Razbijena mreža koja je ilegalno sređivala status tisućama migranata u Portugalu

U saveznim pokrajinama na istoku Njemačke AfD bi na izborima za lokalne parlamente u rujnu, prema trenutačnim procjenama,  mogao osvojiti apsolutnu većinu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Kako ugovara poslove Krajač? Prvo plati, pa traži ponudu. Čak i Mateša tražio da prestane
NOVI DETALJI MULJAŽA U HOO-u

Kako ugovara poslove Krajač? Prvo plati, pa traži ponudu. Čak i Mateša tražio da prestane

U kaznenoj prijavi su ugovori koji podupiru naše otkriće o milijunskim tajnim i nezakonitim ugovorima s pulskom tvrtkom A.T.I.
Zelenski dao ultimatum Lukašenku: Imate tjedan dana ili ćemo mi djelovati!
OŠTRA RETORIKA

Zelenski dao ultimatum Lukašenku: Imate tjedan dana ili ćemo mi djelovati!

Upozorenje je izrečeno 19. lipnja tijekom zajedničke konferencije za medije s predsjednikom Hondurasa Nasryjem Asfurom, što je cijeloj situaciji dalo i diplomatsku težinu
Otključali mobitel nakon šest godina! Jedna osoba sada ima milijun razloga za strah
PANDORINA KUTIJA

Otključali mobitel nakon šest godina! Jedna osoba sada ima milijun razloga za strah

Mobitel HDZ-ovke i šefica kabineta Ministarstva poljoprivrede mogao bi do kraja raskrinkati afere u kojima su pala četiri Plenkovićeva ministra, državna tajnica i i pomoćnica ministra, otkriva novi broj tjednika Express

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026