Njemačka traži radnike: Većina migranata je bez kvalifikacija

Velika većina mladih izbjeglica iz Sirije i Afganistana nema završene strukovne škole a time ni zanimanje, proizlazi iz podataka ministarstva obrazovanja koje njemački mediji prenose u subotu. „74,5 posto mladih Sirijaca između 25 i 34 godine starosti nema zanimanje ni stručnu spremu. Isto važi za 72,1 posto Afganistanaca“, prenose njemački mediji odgovor ministarstva obrazovanja na upit koji je postavio zastupnički klub stranke Alternative za Njemačku (AfD). Kod mladih useljenika iz Somalije postotak nekvalificiranih je s 85,8 posto. Kod domaćeg stanovništva je postotak nekvalificiranih mladih ljudi osjetno niži i iznosi 13,9 posto. Ukupno je kod mladih useljenika preko milijun njih bez kvalifikacije, čime je pristup tržištu rada znatno otežan.

Istodobno njemačkom tržištu rada trenutačno nedostaje 360.000 radnika. Manjak bi se, zbog odlaska velikog broja pripadnika tzv. boomer generacije u mirovinu, do 2036. mogao povećati na 4,3 milijuna.

Neregulirano useljavanje ne rješava probleme

AfD je kritizirao politiku useljavanja dosadašnjih vlada ukazujući na to da se useljavanje nije provodilo shodno njemačkim potrebama.

„Mi svoje probleme s manjkom stručne radne snage ne rješavamo time što omogućavamo useljavanja obrazovnog prekarijata“, rekao je Rene Springer, glasnogovornik zastupničkog kluba AfD-a.

Ministarstvo obrazovanja je niski stupanj kvalifikacije kod migranata iz Sirije, Afganistana, Iraka i drugih zemalja odakle posljednjih godina dolazi mnogi podnositelja zahtjeva za azilom, obrazložio činjenicom da su mnogi od njih zbog rata i protjerivanja prekinuli svoje obrazovanje.

Istodobno se objašnjava kako se sustav stručne naobrazbe u ovim zemljama „znatno razlikuje“ od onog u Njemačkoj.

„Mnoga zanimanja u tehničkom, trgovačkom i zanatskom sektoru se u ovim zemljama obavlja bez formalne naobrazbe“, stoji u priopćenju ministarstva.

Njemačka je zato, kako se navodi, pokrenula „obrazovnu ofanzivu“ kako bi se mlade useljenike bolje pripremilo na tržište rada.

AfD uspješan sa svojom antiuseljeničkom politikom

Izbjeglice ili podnositelji zahtjeva za azilom koji prekinu integracijske i jezične tečajeve suočavaju se sa sankcijama u vidu smanjenja socijalnih povlastica i smanjenju izgleda za produljenje boravišne dozvole.

No u većini slučajeva to u praksi nema nikakvih posljedica jer je protjerivanje u većinu zemalja porijekla neizvedivo.

AfD, koji kao jedno od glavnih izbornih obećanja ističe rješavanje migracijskog problema i masovne deportacije, u međuvremenu se i na saveznoj razini ustalio na 30 posto podrške ispred demokršćanske Unije CDU/CSU koju u međuvremenu podupire oko 20 posto građana.

U saveznim pokrajinama na istoku Njemačke AfD bi na izborima za lokalne parlamente u rujnu, prema trenutačnim procjenama, mogao osvojiti apsolutnu većinu.