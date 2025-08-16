Velika analiza: Pljunuli su u lice cijelom svijetu! Aljaska simbol poniženja, a ne diplomacije...

Američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin sastali su se u petak na Aljasci u razgovorima koji su trajali gotovo tri sata. Iako su obojica poslije sastanka naglasila da žele kraj rata u Ukrajini, konkretan dogovor nije postignut. Trump je poručio da vjeruje kako su “blizu sporazuma”, dok je Putin u svom stilu rekao da će se “idući put vidjeti u Moskvi”. Tijekom susreta Putin je na dobacivanja novinara o civilnim žrtvama u Ukrajini reagirao grimasama koje su odavale nelagodu, dok je Trump pokušavao zadržati široki osmijeh i samouvjereni ton nastojeći prikazati susret toplim i prijateljskim.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:34 Sastanak Putina i Trumpa | Video: 24sata/Reuters

24sata su razgovarala s nekoliko utjecajnih vanjskopolitičkih analitičara koji se slažu u jednom, a to je da sastanak nije donio ništa novo i da je profitirao samo Putin.

Tonči Tadić, vanjskopolitički analitičar, jasan je u jednom, a to je da sastanak treba promatrati tako da se predsjednik najmoćnije zemlje ulizuje i plazi pred ratnim zločincem.

- Riječ je o bizarnom ponižavanju Trumpa pred ratnim zločincem. Na izlasku iz aviona Putina je dočekao Trump aplaudirajući, što je suludo. Rusija je petnaest puta slabija od SAD-a, a on je takvim aplauzom, svečanim preletom aviona i prostiranjem crvenog tepiha dao Putinu neprocjenjivu težinu. Sve da bi namolio Putina da pristane na mir kako bi on, pak, dobio Nobelovu nagradu za mir. A nije ništa postignuto, osim što je Putin izašao iz međunarodne izolacije jer ga najmoćniji predsjednik prima s počastima. Na Trumpovoj gluposti temelji se Putinov uspjeh - kaže Tadić, koji smatra da Putin neće zaustaviti rat i razaranje Ukrajine. Trump, kaže, još nije iznio zahtjeve koje je Putin iznio jer je očito nešto loše.

Denis Avdagić, stručnjak za međunarodne odnose, ipak upozorava da je prerano donositi zaključke. Prema njegovim riječima, nije poznato što se točno dogodilo iza zatvorenih vrata, a iako je Trump govorio o određenim dogovorima, detalji nisu poznati. Avdagić ističe kako je važno primijetiti i brzu reakciju Kijeva na iznenadni put ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Washington, što pokazuje da su teme koje su otvorene na Aljasci od presudnog značaja. Dodaje kako Ukrajina nije kapitulirala i da je jasno da se o sudbini zemlje ne može odlučivati bez njezine uloge, kao i bez konzultacija sa saveznicima u Europi.

Na nagađanja da je Putin djelovao kao domaćin sastanka, Avdagić odgovara da je riječ o pokušaju da se ruskom predsjedniku pripiše simbolična pobjeda. Podsjetio je kako Trumpova administracija nije usporediva s prijašnjima u Bijeloj kući i da protokol u njegovu vođenju politike nema središnje mjesto, što je bilo vidljivo i u trenutku kad je pozvao Putina da se s njim provoza u limuzini. Prema njegovu mišljenju, ocjene da je Putin iz susreta izašao kao pobjednik pretjerane su i neutemeljene jer ključni sadržaj sastanka nije poznat.

Vanjskopolitički analitičar i bivši veleposlanik u Rusiji, Božo Kovačević, sastanak je nazvao očekivanim u smislu da nije donio konkretan ishod. Prema njegovim riječima, dvojica su se predsjednika zapravo dogovorila da će se u budućnosti dogovoriti. On podsjeća kako je prioritet ruske strane normalizacija odnosa s Amerikom, dok Trump želi brzi mirovni sporazum. Takav sukob pristupa ne može donijeti rješenje preko noći. Ruska strana, smatra Kovačević, vidi Trumpa kao lidera koji razmišlja u sferama interesa i utjecaja, što im odgovara, dok američki predsjednik riskira da se sastanak u javnosti protumači kao njegov neuspjeh, a to je nešto što on teško prihvaća.

Sastanak na vrhu prošao je onako kako se moglo očekivati, prokomentirao je Miro Kovač, bivši ministar vanjskih poslova.

- Putin je podastro prijedlog za postizanje mirovnog rješenja, a s čime se Trump očito načelno složio. Detalje Putinova prijedloga je Trump zatim priopćio Zelenskom i temeljnim američkim saveznicima u Europi. Sada je na Zelenskom i Europljani da prihvate ili ne prihvate Putinov prijedlog za postizanje mirovnog rješenja - kaže Kovač te dodao da je ‘lopta iz Putinova, ali donekle i Trumpova kuta gledišta u njihovoj polovici terena’.

Istodobno, dok se govorilo o miru, ruska vojska lansirala je desetke dronova i barem jednu balističku raketu na ukrajinske gradove. Ukrajinske vlasti tvrde da je većina dronova srušena, no bilo je i žrtava. Taj kontrast između pregovora i nastavka ruskih napada budi dodatne sumnje u iskrenost ruskih namjera. Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin nakon “konstruktivnog sastanka” u petak nisu otkrili kako riješiti točke prijepora koje sprečavaju mir u Ukrajini, no izrazili su optimizam da se rat može zaustaviti kroz povratak dijalogu i zahvaljujući njihovu dobrom odnosu. U ime ureda ruskog predsjednika govorio je njegov glasnogovornik Dmitrij Peskov. Peskov je sastanak Putina i Trumpa ocijenio “vrlo pozitivnim”. Objašnjavajući zašto dvojica čelnika nisu odgovarala na pitanja novinara nakon razgovora, Peskov kaže da su obojica “dali iscrpne izjave”, tako da za to nije bilo potrebe, izvijestila je ruska novinska agencija RIA Novosti.

Trump je nakon susreta Zelenskom poručio da je bolje sklopiti brzi mirovni sporazum nego tek prekid vatre te da je s Putinom oko ključnih točaka “uglavnom” postignut dogovor. No i sam je dodao da ništa ne vrijedi bez Ukrajine, ostavljajući otvorenim pitanje kakva bi mogla biti reakcija Kijeva.

- Bio je to vrlo topao sastanak - rekao je Trump dodajući kako misli da su “prilično blizu dogovora”. Na izravno pitanje novinara o tome što bi savjetovao Zelenskom, Trump ustvrdio: “Sklopi dogovor”.

’Konstruktivan sastanak’ samo za njih

Trump i Putin u petak nisu otkrili kako osigurati mir, ali su izrazili optimizam da se rat može zaustaviti dijalogom i zahvaljujući njihovu dobrom odnosu.

Rusi su zadovoljni sastankom

Kremlj je sastanak Putina i Trumpa ocijenio ‘vrlo pozitivnim’. Objasnili su da su obojica dali iscrpne izjave i nije bilo potrebe za pitanjima.

Trump Zelenskom: Sklopi dogovor

Trump je nakon susreta Zelenskom poručio da je bolje sklopiti brzi mirovni sporazum nego tek prekid vatre. Poručio mu je da sklopi dogovor.

Ukrajina može reći ‘ne’!

Nakon sastanka Trump je ipak otkrio kako je s Putinom oko ključnih točaka ‘uglavnom’ postignut dogovor. Ali je dodao da Ukrajina može reći ne.