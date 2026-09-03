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Norveška zbog Krima zaplijenila ruski brod na Arktiku! Moskva kipti od bijesa: 'To je piratstvo!'

Piše 24sata,
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Norveška zbog Krima zaplijenila ruski brod na Arktiku! Moskva kipti od bijesa: 'To je piratstvo!'
Foto: canva, ilustracija
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"Norveška zapljena "Profesora Molčanova" još je jedan primjer pravnog nihilizma i bezakonja zapadnih zemalja", poručuju iz Rusije...

Norveška je zaplijenila ruski brod u luci na arktičkom arhipelagu Svalbard kako bi provela izvršenje arbitražne odluke u korist ukrajinske državne energetske tvrtke Naftogaz, povezane s imovinom koju je Rusija oduzela na Krimu. Ovaj potez predstavlja značajan korak u naporima Naftogaza da naplati odštetu vrijednu više od četiri milijarde dolara, dosuđenu arbitražnom odlukom.

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FILE PHOTO: A general view of the NY-Aalesund on the Svalbard archipelago
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Foto: GWLADYS FOUCHE/REUTERS

Brod "Profesor Molčanov" zaplijenjen je u srijedu u Barentsburgu, ruskom rudarskom naselju na norveškom arktičkom arhipelagu Svalbard. Prema američkoj odvjetničkoj tvrtki Covington, koja zastupa Naftogaz, zapljeni je prethodila 24-satna situacija s norveškom obalnom stražom. Guverner Svalbarda potvrdio je zapljenu i naveo da će brod ostati u Barentsburgu do daljnje sudske odluke.

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Naftogaz je potvrdio da se o putnicima koji su se zatekli na brodu brinu norveške vlasti. Brod "Profesor Molčanov", koji je u vlasništvu Ruske Federacije, koristio se za komercijalna ekspedicijska krstarenja, uključujući i ture oko Svalbarda. Prema navodima odvjetnika Naftogaza, oni su mjesecima pratili njegovo kretanje.

Pravna bitka duga deset godina

Ovaj događaj kulminacija je dugogodišnjeg pravnog spora koji je Naftogaz pokrenuo još 2016. godine. Tvrtka traži naknadu za imovinu, uključujući naftna i plinska polja, koju je izgubila nakon što je Rusija 2014. nezakonito anektirala Krimski poluotok.

U travnju 2023. godine arbitražni tribunal u postupku pred Stalnim arbitražnim sudom u Haagu donio je odluku u korist Naftogaza i naložio Ruskoj Federaciji da isplati 4,22 milijarde američkih dolara odštete, uz dodatne kamate i pravne troškove. Budući da Moskva nije dobrovoljno isplatila dosuđeni iznos, Naftogaz je pokrenuo postupke prisilne naplate ruske imovine u različitim državama.

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Rusko ministarstvo vanjskih poslova oštro je reagiralo na potez norveških vlasti. Glasnogovornik ministarstva je, kako prenosi ruska državna novinska agencija TASS, akciju Norveške nazvao "piratstvom".

Aleksej Čekunkov, ruski ministar za razvoj Dalekog istoka i Arktika, najavio je da će se Moskva žaliti na odluku o zapljeni.

- Norveška zapljena "Profesora Molčanova" još je jedan primjer pravnog nihilizma i bezakonja zapadnih zemalja - izjavio je Čekunkov za agenciju Interfax.

Naftogaz ustraje u naplati

S druge strane, ukrajinska tvrtka poručuje da neće odustati. U objavi na društvenoj mreži X, Naftogaz je naveo da je zapljena "dio globalnih napora za provođenje arbitražne odluke donesene protiv Ruske Federacije u vezi s nezakonitim izvlaštenjem njihove imovine na Krimu".

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Vršitelj dužnosti izvršnog direktora Naftogaza, Sergij Fedorenko, poručio je da Rusija ne može ignorirati međunarodne odluke, piše Al Jazeera.

Rusija ne može izbjeći odgovornost jednostavnim odbijanjem poštivanja međunarodne arbitražne odluke - rekao je Fedorenko.

"Nastavit ćemo progoniti rusku imovinu diljem svijeta sve dok se ne isplati odšteta dosuđena Naftogazu i drugim tvrtkama iz Naftogaz grupe", stoji u priopćenju ukrajinske tvrtke. Zapljena na Arktiku dio je šire strategije, a Naftogaz slične postupke prisilne naplate provodi i u Sjedinjenim Američkim Državama, Ujedinjenom Kraljevstvu te Finskoj.

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