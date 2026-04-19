VUČIĆ KRITIZIRA: Zapad želi moje rušenje, a Hrvatska mi brani dolazak u Jasenovac

Foto: Antonio Ahel

Na obilježavanju u Donjoj Gradini poručio da će se oduprijeti pritiscima, najavio gradnju memorijalnog kompleksa i ponovno kritizirao regiju zbog odnosa prema Srbiji

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u nedjelju je tvrdio kako je izložen silovitim pritiscima sa Zapada usmjerenim na njegovo rušenje s vlasti te je najavio kako će se tome odlučno oduprijeti, a neizravne kritike ponovo je uputio i Hrvatskoj i to stoga što ne može doći u Jasenovac. Vučić je sudjelovao u obilježavanju dana sjećanja na žrtve ustaških zločina u koncentracijskom logoru Jasenovac koji već godinama u Donjoj Gradini na bosanskohercegovačkoj obali Save organiziraju vlasti Republike Srpske. Na tom su mjestu ustaše provodile masovna pogubljenja zatočenih logoraša. Prema podacima Javne ustavnove spomen područje Jasenovac tamo je potvrđeno postojanje 105 masovnih grobnica s tijelima žrtava na površini od oko 10 tisuća četvornih metara dok su naknadno pronađene još 22 masovne grobnice čija površina nije precizno utvrđena. 

Ustaše su logor u Jasenovcu osnovale otkraj kolovoza 1941. godine a on je djelovao sve do 22. travnja 1945. godine kada se posljednja skupina preživjelih logoraša odlučila na proboj. Tamo su zatvarani Židovi, Romi, Srbi i Hrvati kao politički zatočenici ili pripadnici antifašističkog pokreta otpora a procjena je kako je tamo ubijeno više od 85 tisuća zatočenika. Srpska pak historiografija kao i političari i dalje inzistiraju na nedokazanim tvrdnjama da je u Jasenovcu ubijeno 700 tisuća ljudi od kojih pola milijuna Srba a natpisi s tim brojkama i sada su vidno istaknuti u Donjoj Gradini.

Vučić se u govoru koji je tamo održao u nedjelju ponovo žalio kako mu je zabranjeno otići u Jasenovac i položiti vijence pa je potvrdio kako će stoga na bosanskohercegovačkoj strani Save Srbija i RS ove godine početi graditi svoj memorijalni kompleks posvećen jasenovačkim žrtvama. 

Govorio je kako su u doba komunizma neutemeljeno poistovjećivali ustaše i četnike, komuniste je krivio da nisu željeli osloboditi Jasenovac i da su prikrivali zločine koji su tamo počinjeni a iskoristio je priliku i kako bi aludirao na operaciju "Oluja" kazavši kako se Srbe smatra krivima i "kada se protjera njih 250 tisuća". "Neće više biti ni traktora ni izbjeglih Srba niti će bilo tko i bilo kada genocid i teške zločine nad našim narodom ponoviti", kazao je.

Ustvrdio je kako se u regiji gradi "kult mržnje prema Srbima" pa je žrtvom opisao i Slobodana Miloševića a one koji su ga izručili Haškom trbunalu, odnosno vladu ubijenog premijera Zorana Đinđića, opisao je kao izdajnike, žalio se na protupravno "otimanje" Kosova i osamostaljenje Crne Gore.

Najavio je kako će se njegova vlast odlučno oduprijeti svim pritiscima uz najavu kako će od nje izgraditi "otok slobode u Europi".

Milorad Dodik koji je trentačno tek lider političke stranke također je dobio priliku održati govor u kojemu se obrušio na Bošnjake, napao je visokog predstavnika Christiana Schmidta usporedivši ga s nacistima, ali i administraciju bivšeg predsjednika SAD Joe Bidena.

"Svatko tko mi miriše na ustašu moj je krvnik i neprijatelj", kazao je Dodik.

Potužio se jer u nedjelju u Donju Gradinu nije došao nitko od zapadnih diplomata.

"Sram vas bilo", kazao je Dodik, optuživši prije svega Europsku uniju da ignorira srpske žrtve i "muči" bosanske Srbe jer ih zadržava u BiH. 

U Donju Gradinu u nedjelju su osim entitetskih čelnika koje je predvodio Dodik uz Vučića je stigao i rabin Yehuda Kaploun, posebni američki izaslanik za borbu protiv antisemitizma koji je kritizirao pokušaje "iskrivljavanja istine o zbivanjima u Jasenovcu".

Prenio je poruku da SAD neće praviti kompromise sa zlom i na račun istine i žrtava holokausta uz tvrdnju kako je antisemitizam globalno u usponu pa svi imaju odgovornost posvetiti se borbi protiv mržnje gdje god se ona pojavila.

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije, koji je predvodio vjerski obred, u propovijedi je kazao da na žalost i sramotu čovječanstva i danas diljem svijeta traju besmislena krvoprolića pa se stoga valja sjetiti da zlo nema posljednju riječ jer ona pripada ljubavi i životu.

