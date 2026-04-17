ALUDIRALA NA ŽIGMANOVA

HDZ-ovka Vojnić upozorila: 'Na konzultacijama s Vučićem bio je samozvani predstavnik Hrvata'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Jasna Vojnić | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Time je aludirala na predsjednika Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) Tomislava Žigmanova, koji je prije deset dana sudjelovao na konzultacijama srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića

Saborska zastupnica HDZ-a Jasna Vojnić upozorila je u petak da se na nedavnim konzultacijama o mogućim izborima u Srbiji pojavio ''samozvani predstavnik'' hrvatske zajednice, što ukazuje na problem nelegitimnog predstavljanja.

''Takvo predstavljanje nema legitimitet. Bez jasnog uporišta među ljudima, bez potvrde onih koje bi trebao predstavljati. Predstavljanje nije formalnost, nego odgovornost. I tu dolazimo do ključnog pitanja – što zapravo znači predstavljati jednu zajednicu? I čije interese zastupa ako nema doticaja sa svojom zajednicom?'', upitala je Vojnić u Hrvatskom saboru.

Time je aludirala na predsjednika Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) Tomislava Žigmanova, koji je prije deset dana sudjelovao na konzultacijama srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića s predstavnicima parlamentarnih i relevantnih političkih stranaka radi donošenja odluke o raspisivanju izbora. 

storyeditor/2022-08-14/PXL_190522_93547849.jpg | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

DSHV je na svojoj Facebook stranici objavio da će prihvatiti odluku koja bude donesena u vezi s raspisivanjem izbora. Međutim, Žigmanov zamjenik Goran Kaurić osporava njegov mandat da u ime stranke razgovara s predsjednikom Srbije. Na društvenoj mreži X napisao je da je mandat Žigmanovu istekao u srpnju prošle godine, a njega je prozvao da stranku drži u pravnoj i praktičnoj paralizi.

Zastupnica Vojnić napominje da podijeljena zajednica gubi snagu te postaje laka meta.

''Hrvatskoj zajednici u Srbiji nisu potrebne dodatne podjele, improvizirani predstavnici i politički eksperimenti, nego jasnoća, stabilnost i ljudi sa stvarnim mandatom“, kazala je.

Ne smije se dogoditi, dodala je, da predstavnika Hrvata izabere netko drugi, kao što se to dogodilo u Bosni i Hercegovini.

''On mora biti izabran od ljudi i imati povjerenje hrvatskog naroda. Samo takav predstavnik može biti stabilan i pouzdan sugovornik. Ako nema stvarne podrške, nema ni legitimnosti. A bez legitimnosti svaka riječ izgovorena u ime zajednice postaje problem, a ne rješenje'', poručila je.

HDZ-ova zastupnica čestitala je Ivanu Guganu, predstavniku hrvatske zajednice u Mađarskoj, na ulazak u novi saziv tamošnjeg parlamenta.

''To nije samo institucionalna činjenica, već i pokazatelj da manjine moraju imati stvarnu mogućnost sudjelovanja u političkom životu i donošenju odluka. Bez mjesta za stolom nema ni mogućnosti da se odluke mijenjaju“, poručila je Vojnić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

