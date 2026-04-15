Vučić: 'Izrael će nam u Srbiji raditi dronove, ponosim se tim'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u srijedu da je čelnicima Ministarstva obrane i Vojske Srbije (VS) predložio izradu strategije robotizacije i digitalizacije VS-a i najavio dodatne nabave vojne opreme i naoružanja.

- Predložio sam izradu i usvajanje strategije robotizacije, formiranje postrojbe razine bataljuna, opremljene robotiziranim platformama, te organizacijske pripreme za formiranje divizija i bataljuna dalekometnih napadnih dronova - rekao je Vučić novinarima nakon sastanka s vojnim vrhom i vodstvom resora obrane u beogradskoj vojarni "Banjica 2".

Dio te strategije, dodao je, bit će i uvježbavanje posebnih izviđačkih postrojbi za određivanje koordinata ciljeva, za upravljanje topničkom i vatrom zrakopolovstva, te dalje opremanje i osposobljavanje za uporabu dronova u ostalim postrojbama VS-a.

Vučić je u ranijim izjavama najavio otvaranje "prve tvornice ozbiljnih dronova" u Srbiji, navodeći da je inozemni partner Izrael, a da bi proizvodnja mogla početi već u travnju i da će Srbija "imati najbolje dronove u ovom dijelu svijeta".

Balkanska istraživačka mreža (BIRN) u suradnji s izraelskim listom Haaretz, objavila je početkom travnja da je proizvodnju dronova na svom teritoriju Srbija dogovorila s izraelskim vojnim divom Elbit Systems, kompaniji koja je godinama kritizirana zbog uloge u izraelskim vojnim operacijama u Gazi i na Zapadnoj obali.

Prema saznanjima tih medija, Elbit Systems će u tvornici dronova imati 51 posto vlasništva, a 49 posto bit će udio kompanije Yugoimport SDPR, srbijanske državne tvrtke za trgovinu naoružanjem, obrambenom opremom i transfer tehnologije, vezane uz domaću vojnu industriju.

Pozivajući se na izvješće posebne izvjestiteljice UN-a Francesce Albaneze "Od ekonomije okupacije do ekonomije genocida", BIRN je objavio da se Elbit Systems navodi među tvrtkama koje "doprinose razvoju alata za nadzor, kontrolu masa, urbano ratovanje, prepoznavanje lica i ciljane likvidacije – alata koji se u praksi testiraju na Palestincima".

Na pitanje novinara da komentira tvrdnje da će Izrael sam graditi tvornicu dronova u Srbiji, a zatim i dronove, Vučić je u u utorak, tijekom posjeta posebnoj vojnoj postrojbi za osiguranje "Kobre", potvrdio da će Izrael proizvoditi dronove u Srbiji jer Srbija "ne zna praviti dronove kao Izrael".

"Ja se time ponosim, zajednički ćemo to raditi, bit će pola-pola, 50-50. To pokazuje da ćemo imati najbolje dronove u ovom dijelu svijeta", rekao je Vučić.