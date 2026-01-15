Obavijesti

News

Komentari 0
Klik-kupnja koja ubija

Nove droge haraju Hrvatskom, djeca prvi put probaju s 15 godina: 'Mogu biti kobne...'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Nove droge haraju Hrvatskom, djeca prvi put probaju s 15 godina: 'Mogu biti kobne...'
Zagreb: Predstavljanje Registra isključenih igrača u RH | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U Hrvatskoj se pojavilo 10 novih droga, upozoravaju stručnjaci! Mladi sve ranije eksperimentiraju, a nabava droge nikad nije bila lakša. Kokain u porastu, heroin pada

Admiral

Deset potpuno novih droga pojavilo se u Hrvatskoj u posljednjih godinu dana, većinom sintetičkih spojeva nepoznatog podrijetla, upozoravaju stručnjaci. Alarm za uzbunu zvoni glasnije nego ikad, jer mladi sve ranije ulaze u svijet eksperimentiranja: prosječna dob prvog susreta s drogom je samo 15 godina, prenosi RTL.

Struka ističe da je kombinacija niske cijene, lake dostupnosti i agresivne promocije idealan mamac za adolescente koji žele "probati nešto novo".

IZAZIVA HALUCINACIJE Alternativni psihoterapeut i prijatelj naručili 4 kile droge DMT-a iz Perua. Evo što je to
Alternativni psihoterapeut i prijatelj naručili 4 kile droge DMT-a iz Perua. Evo što je to

Željko Petković, pomoćnik ravnatelja HZJZ-a za ovisnosti, otkriva koliko su nove droge opasne: “Problem je što su vrlo, vrlo jeftine. Zbog cijene i konkurencije na tržištu, najčešće ih uzimaju mladi ljudi i tu je najveća opasnost.”

A najgore je to što se ne zna što te droge uopće sadrže. Miješaju se u neprovjerenim laboratorijima, a ponekad mogu biti kobne već nakon prve konzumacije.

“Dovoljna su dva-tri klika i droga stiže na kućnu adresu”

Mario Plazibat iz Terapijskog centra Ivanovac upozorava da je danas nabava droge jednostavnija nego ikada: “Sve droge su ilegalne, ali ove nove sintetičke prave se tko zna gdje, u tko zna kakvim laboratorijima. Dark web i crno tržište nikad nisu bili rašireniji. Dovoljna su ti dva, tri klika da naručiš.”

MA, BRAVO Deda naručio drogu iz Perua preko dvojca koji je već kažnjen
Deda naručio drogu iz Perua preko dvojca koji je već kažnjen

Istovremeno, Europska unija već godinama upozorava da ponuda droga nikad nije bila veća i nikad raznovrsnija.

Petković potvrđuje: “Ponuda je raznolika i nikad veća. Radi se o spojevima koji nisu provjereni i ne zna se kako će djelovati. To je najveći rizik za javno zdravstvo.”

Heroin pada, kokain raste  i odnosi živote

Dok heroin polako nestaje s ulica i broj registriranih ovisnika pada, tržište preuzimaju nove droge, a kokain i dalje vlada Europom. Godišnje se zaplijeni i do 400 tona kokaina – a stručnjaci kažu da ga u Hrvatskoj ima više nego ikad.

GUDROVINA Naručili preko tri kile droge iz Perua. Policija ih uhitila
Naručili preko tri kile droge iz Perua. Policija ih uhitila

Zoran Zoričić, voditelj Referentnog centra Ministarstva zdravstva za ovisnosti o drogama, opisuje jasnu razliku u korisnicima: “Mlađi, studenti koji nemaju novca, najčešće uzimaju amfetamine. Oni koji su financijski potentni uzimaju kokain, često u kombinaciji s alkoholom. U grupi ljudi od 40 do 60 godina koji su preminuli od infarkta – čak 80 posto bilo je pod utjecajem kokaina.”

Plazibat dodaje da je moderni svijet zasut porukama koje drogu prikazuju kao dio glamura: “Promocija – od brze zarade do brzog života – mladima je primamljiva. Mnogi misle da će uz drogu doći do nečega čega na 'normalnoj strani' ne mogu.”

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SAD premješta nosač aviona. Američki senator: 'Trump neće napasti Iran? Potpuno netočno'
UŽIVO NA 24SATA

SAD premješta nosač aviona. Američki senator: 'Trump neće napasti Iran? Potpuno netočno'

Sve događaje vezane za veliku krizu u Iranu pratite uživo na 24sata
Hrvat se bori za život nakon strave u austrijskom tunelu: 'S Davorom sve mora biti u redu...'
OBITELJ STREPI

Hrvat se bori za život nakon strave u austrijskom tunelu: 'S Davorom sve mora biti u redu...'

U stravičnoj prometnoj nesreći u tunelu Brentenberg teško je ozlijeđen hrvatski državljanin Davor D., otac dvoje djece iz Bjelovara. Njegova obitelj nada se njegovu oporavku
Najavljen novi prometni kolaps u Zagrebu: 'Ide hitna sanacija Avenije Većeslava Holjevca'
ZBOG SNIJEGA I SOLI

Najavljen novi prometni kolaps u Zagrebu: 'Ide hitna sanacija Avenije Većeslava Holjevca'

Tijekom izvođenja radova, promet u smjeru centra grada odvijat će se jednim trakom (istočni trak), dok će se promet prema Novom Zagrebu odvijati nesmetano, pišu iz Grada Zagreba

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026