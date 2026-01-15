Nove droge haraju Hrvatskom, djeca prvi put probaju s 15 godina: 'Mogu biti kobne...'

Deset potpuno novih droga pojavilo se u Hrvatskoj u posljednjih godinu dana, većinom sintetičkih spojeva nepoznatog podrijetla, upozoravaju stručnjaci. Alarm za uzbunu zvoni glasnije nego ikad, jer mladi sve ranije ulaze u svijet eksperimentiranja: prosječna dob prvog susreta s drogom je samo 15 godina, prenosi RTL.

Struka ističe da je kombinacija niske cijene, lake dostupnosti i agresivne promocije idealan mamac za adolescente koji žele "probati nešto novo".

Željko Petković, pomoćnik ravnatelja HZJZ-a za ovisnosti, otkriva koliko su nove droge opasne: “Problem je što su vrlo, vrlo jeftine. Zbog cijene i konkurencije na tržištu, najčešće ih uzimaju mladi ljudi i tu je najveća opasnost.”

A najgore je to što se ne zna što te droge uopće sadrže. Miješaju se u neprovjerenim laboratorijima, a ponekad mogu biti kobne već nakon prve konzumacije.

“Dovoljna su dva-tri klika i droga stiže na kućnu adresu”

Mario Plazibat iz Terapijskog centra Ivanovac upozorava da je danas nabava droge jednostavnija nego ikada: “Sve droge su ilegalne, ali ove nove sintetičke prave se tko zna gdje, u tko zna kakvim laboratorijima. Dark web i crno tržište nikad nisu bili rašireniji. Dovoljna su ti dva, tri klika da naručiš.”

Istovremeno, Europska unija već godinama upozorava da ponuda droga nikad nije bila veća i nikad raznovrsnija.

Petković potvrđuje: “Ponuda je raznolika i nikad veća. Radi se o spojevima koji nisu provjereni i ne zna se kako će djelovati. To je najveći rizik za javno zdravstvo.”

Heroin pada, kokain raste i odnosi živote

Dok heroin polako nestaje s ulica i broj registriranih ovisnika pada, tržište preuzimaju nove droge, a kokain i dalje vlada Europom. Godišnje se zaplijeni i do 400 tona kokaina – a stručnjaci kažu da ga u Hrvatskoj ima više nego ikad.

Zoran Zoričić, voditelj Referentnog centra Ministarstva zdravstva za ovisnosti o drogama, opisuje jasnu razliku u korisnicima: “Mlađi, studenti koji nemaju novca, najčešće uzimaju amfetamine. Oni koji su financijski potentni uzimaju kokain, često u kombinaciji s alkoholom. U grupi ljudi od 40 do 60 godina koji su preminuli od infarkta – čak 80 posto bilo je pod utjecajem kokaina.”

Plazibat dodaje da je moderni svijet zasut porukama koje drogu prikazuju kao dio glamura: “Promocija – od brze zarade do brzog života – mladima je primamljiva. Mnogi misle da će uz drogu doći do nečega čega na 'normalnoj strani' ne mogu.”