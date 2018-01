Novi detalji misterija: Lubanja je bila razbijena na sljepoočnici

Anne-Cecile Pinel (23) nestala je u srpnju 2014. godine. Sada su lovci pronašli ljudske ostatke u šumi u mjestu Tržić Tounjski koji su poslani na analizu kako bi se utvrdilo da li je riječ o nestaloj Francuskinji. Na ostacima koji su pronađeni primijećen je prijelom baze lubanje kod slušnog otvora, na desnom sljepoočnom dijelu, piše Jutarnji list.

- S obzirom na to da je prema vašim informacijama prijelom baze lubanje na tom dijelu, mogu gotovo sa sigurnošću reći da je navedeni prijelom posljedica pada. Radi se o području koje mi u sudskoj medicini nazivamo dijelom ispod oboda šešira i svi prijelomi koji nastaju ispod oboda šešira su posljedica pada, pri čemu se mora udariti u neki tvrdi predmet da bi do prijeloma došlo, naprimjer kamen, a nikako nije posljedica udarca - rekao je za Jutarnji list prof. dr. Dušana Zečevića, umirovljenog predstojnika Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku.

Roditelji čekaju nalaz DNK analize

- Hvala vam što se brinete, mi smo sada prisiljeni čekati potvrdu nakon usporedbe DNK. Dok god nam to ne potvrdi policija, mi ne možemo reći da pronađene kosti pripadaju Anne-Cecile. Koliki je vremenski okvir za DNK test, nažalost ne znamo. U tom svom čekanju pomiješali su nam se bol i strašna tuga, rekli su za 24sata Annini roditelji Ghislaine i Michel Pinel.

Naime, karlovačka policija potvrdila je da su kosti koje su u nedjelju pronašli lovci u Tržiću Tounjskom ljudske, no još je prerano reći jesu li pronađeni ostaci tijela mlade Francuskinje nestale na ljeto 2014. jer to tek treba utvrditi Zavod za sudsku medicinu u Zagrebu, a HGSS tvrdi da je taj prostor do nedavno bio na kartama minski sumnjivog prostora.

Uz kostur su pronađene crne čizmice kakve je imala Anne-Cecile, slušni aparatić kakav je nosila te narukvica-ulaznica za festival Memento Demento oko ruke.