Roditelji nestale Francuskinje: 'Čekamo nalaz u strašnoj tuzi'

Hvala vam što se brinete, mi smo sada prisiljeni čekati potvrdu nakon usporedbe DNK. Dok god nam to ne potvrdi policija, mi ne možemo reći da pronađene kosti pripadaju Anne-Cecile. Koliki je vremenski okvir za DNK test, nažalost ne znamo. U tom svom čekanju pomiješali su nam se bol i strašna tuga, rekli su za 24sata Annini roditelji Ghislaine i Michel Pinel.

Naime, karlovačka policija potvrdila je da su kosti koje su u nedjelju pronašli lovci uljudske, no još je prerano reći jesu li pronađeni ostaci tijela mlade Francuskinje nestale na ljeto 2014. jer to tek treba utvrditi, a HGSS tvrdi da je taj prostor do nedavno bio na kartama minski sumnjivog prostora.

Uz kostur su pronađene crne čizmice kakve je imala Anne-Cecile, slušni aparatić kakav je nosila te narukvica-ulaznica za festival Memento Demento oko ruke.