OSVRNUO SE NA INCIDENT

Ivošević: 'Je*ala vas Srbija'

Piše Antonela Šaponja,
Je li vam imalo neugodno lagati o nekim velikosrpskim idejama? Izmišljati pjesme koje nisu ni bile dio programa? Sve kako bi huškali ljude na starce i djecu, stoji u njegovoj objavi

Je*ala vas Srbija, pretvarate Hrvatsku u nju, napisao je bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević na društvenim mrežama povodom incidenta na Danima srpske kulture u Splitu te subotnjeg prosvjeda kojeg organizira Torcida.

Njegov status prenosimo u cijelosti. 

- Svako društvo ima svoje svijetle i tamne trenutke, a povijest nas uči da kroz vrijeme ti trenuci čine gotovo pravilnu sinusoidu. Želim vjerovati da se u ovom periodu od ponedjeljka do subote nalazimo na našem dnu. Već dugo imamo upaljeni čir koji buja i sad je pukao. Gnoj se razlio po našem javnom prostoru.

Godinama je naša "umjerena" HDZ vlast ignorirala taj čir posred lica i stavljala šminku preko njega, tvrdeći da umišljamo čir, da umišljamo gnoj i da je sve u redu. Dok se Plenković trudio uvjeriti nas da čir ne postoji, mnogi njegovi suradnici su ga gnojili svakom relativizacijom ustaškog pozdrava, svakim sudjelovanjem u istome, svakim pravdanjem ksenofobije u javnom prostoru. Cijela generacija je odgojena u vjeri da je fašizam domoljublje, a da je suprotno tome neki neprijatelj koji želi uništiti Hrvatsku.

Oporba je bila kriva za sve. Negacija stvarnosti postala je jedina politika vlasti. I trajalo je uz blagoslov dijela medija koji su "samo" izvještavali, puštajući obje strane da iznesu svoje mišljenje, kao da se radi o stopi poreza, a ne osnovnim ljudskim vrijednostima o kojima ne smije biti diskusije. I čir je pukao.

Može se sad Plenković pretvarati da to nema veze s HDZ-om i njegovim partnerima, ali činjenica je da su upravo oni podržali ovaj gnoj. Činjenica je da je među privedenima i predsjednik temeljnog ogranka HDZ Blatine-Škrape. Legitimno je konstatirati da se incident na Blatinama dogodio u političkoj režiji HDZ-a, koristeći brojne mlade kojima godinama manipuliraju.

Nakon svega uključio se i dio navijača iznoseći hrpu laži. Navijača koji, kao i društvo, imaju svoje bolje i lošije trenutke, a trenutačno se, kao i društvo, nalaze na svom dnu već neko vrijeme. I svi to ignoriramo jer nikakvim priopćenjem ne možeš na njih utjecati, već oni sami na sebe kad postanu svjesni zloupotrebe grupe u političke svrhe.

I sada bih ih ignorirao da se nisu stavili u ulogu represivnog aparata, naših talibana koji će s fantomkama krojiti kulturu našega grada, naše domovine. Zbog toga potrebno je govoriti. Ne zato što će to nešto promijeniti u njihovim glavama, nego zato što snagu crpe iz straha, iz šutnje onih koji se s ovakvim sramotnim ponašanjem ne slažu.

Stoga, samoprozvana moralna i ispravna gospodo među navijačima, ne zaboravite da ste kao pojedinci prolazni, a ova sramota ostat će upisana u povijest, ali ne na vaše ime, kao i Hrvatski blok onomad. Izađite svojim imenima i prezimenima, pljunite na povijest kluba i razbijte trofejnu salu Poljuda. Bacite u smeće plaketu Charlesa De Gaulla. Uzmite kartu za trajekt do Visa i ne zaboravite čekić. Razvalite onu ploču koja vas podsjeća na našu povijest. Izbrišite svaki trag istine i posvetite se desetljećima kreiranja mitova za nove generacije da bi mogli živjeti neku laž na koju ćete biti ponosni. Podsjeća vas to na nekoga?

Gospoda draga na Blatinama, u onoj prostoriji su bili i neki članovi Hajduka. Što ćemo s tim? Hoćete li pokrenuti stegovni postupak u udruzi protiv njih? Ili ste svjesni da ste se zaigrali opasne igre zvane politika, izmišljajući laži koje statutarno možete objesiti mačku o rep.

Je li vam imalo neugodno lagati o nekim velikosrpskim idejama? Izmišljati pjesme koje nisu ni bile dio programa? Sve kako bi huškali ljude na starce i djecu.

Mjesec sjećanja, kažete? Je li tad primjereno dilati i reketariti ili je samo kultura sporna? Imate li snage baviti se stvarnim i vlastitim problemima ili ćete se baviti imaginarnim srpskim prijetnjama? Za stvarne teme od javnog interesa odavno od vas više nitko ništa ne očekuje."

