'PA NIJE ZVIJEZDA ZABRANJENA'

Obersnel o zastavi u Rijeci: 'To nije bila jugoslavenska zastava, ja sam ju donio, nek me prijave'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Sprovod Budimira Lončara na krematoriju na Mirogoju | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Policija tereti 42-godišnjaka da je na antifašističkom okupljanju remetio javni red isticanjem simbola. Obersnel tvrdi da je riječ o zastavi SUBNOR-a i da je on odgovoran što je završila na prosvjedu.

Policijska uprava primorsko-goranska podnijela je optužni prijedlog protiv 42-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je 30. studenoga u Rijeci, na javnom okupljanju 'Ujedinjeni protiv fašizma', prema navodima Hine, 'nošenjem i isticanjem simbola remetio javni red i mir te time počinio prekršaj iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira'.

Muškarac je na antifašističkom maršu nosio jugoslavensku trobojnicu s crvenom zvijezdom, na kojoj je prikaz partizana i partizanke te natpis 'Za slobodnu socijalističku domovinu 1941. – 1945.'.

O svemu se za Jutarnji list oglasio bivši riječki gradonačelnik Vojko Obersnel, ujedno i predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke, potvrdivši da je upravo on na skup 30. studenoga donio tu zastavu te da ju je dao muškarcu koji ju je nosio.

Obersnel kaže da je sve to ispričao policiji kada je, zajedno s 42-godišnjakom kojeg su pozvali, otišao na razgovor.

- To nije jugoslavenska zastava nego službena zastava SUBNOR-a iz vremena prije devedesetih. To je stari barjak naše udruge i zabunom sam ponio njega umjesto nove zastave, koja je zapravo ista, s petokrakom, ali u crveno-bijelo-plavoj boji - kaže Obersnel.

Naglašava da su, kao organizatori, donijeli zastavu oni, pa za nju preuzima punu odgovornost.

- Ako već misle nekoga prijaviti, onda neka prijave mene, jer sam ja organizator i ja sam zastavu donio. Moram ih samo podsjetiti da crvena petokraka nije zabranjena, ni u Hrvatskoj ni drugdje u EU - poručuje. Na pitanje strahuje li zbog situacije koja se stvorila, odgovara da nema straha.

- Za razliku od jadnika koji se skrivaju u masi, pod crnim maskama i kapuljačama, ja sam gledao oči u oči i kalašnjikov i bombe - ističe.

Ne zna hoće li policija postupak pokrenuti i protiv njega, ali navodi da će rado svjedočiti i ponoviti sve što je već rekao.

- Kako petokraka nije zabranjena, ne vidim problem, pa ni da ih je bilo stotinu. Ne mislim da je donošenje te zastave bila pogreška, žao mi je tek što sam uzeo staru umjesto nove. Ali ishod bi bio isti jer je i na novoj petokraka - zaključio je Obersnel, dodajući da će udruga osigurati pravnu pomoć 42-godišnjaku u slučaju suđenja.

