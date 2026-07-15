Obitelji iz Poljske potonuo je gumenjak kraj Ploča, morali su ih evakuirati s divlje plaže!

Unatoč lošoj vidljivosti na moru i pogoršanju vremena, pripadnici Lučke kapetanije su u utorak uvečer spasili četveročlanu obitelj iz Poljske, kojoj je iz još nepoznatog razloga, potonuo gumenjak.

Otac, majka i dvoje djece pozvali su pomoć nakon što su doplivali do nepristupačnog dijela obale nedaleko od mjesta Blace, južno od Ploča. Poziv centru 112 stigao je u 21.05 sati. Nasreću, nitko od njih nije bio ozlijeđen.

- Kako zbog nepristupačne obale te ispod površinskih hridi unesrećenima nije bilo moguće prići spasilačkom brodicom, pristupilo se pojedinačnoj evakuaciji. Naime, službenici pločanske Kapetanije sa adekvatnom opremom doplivali su do obale te evakuirali svakog člana obitelji pojedinačno - pišu iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (MMPI).

Dodaju kako je cijela obitelj u 22.30 sati ukrcana na spasilačku brodicu LK Ploče gdje su se okrijepili. Odbili su pomoć liječnika.

- Preliminarnim očevidom na poziciji pomorske nesreće utvrđeno je kako potopljena brodica, poljske zastave dužine 3,6 metara (tip gumenjak), s izvanbrodskim porivnim strojem ujedno pripada voditelju. Brodica je zbog trenutno nepoznatog razloga tijekom plovidbe počela primati more te je voditelj istu izvukao na obližnju obalu, gdje ista do uklanjanja ne predstavlja opasnost za odvijanje pomorskog prometa - navode iz MMPI-a.

Na poziciji nesreće nije uočeno onečišćenje mora i morskog okoliša.