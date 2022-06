Obrtnik iz protesta već tjednima spava u lijesu: 'Virovitički kauboji ne poštuju zakon RH'

Pogrebnik iz Virovitice štrajka već puna tri tjedna. U Zagreb je stigao ukazati na probleme koje mu stvara konkurencija, i to gradska komunalna tvrtka.

Podsjetimo, njegovo ime je Marko Kolarević (54). Protestira jer se, kako on kaže, već sedam godina krše odredbe Zakona o pogrebničkoj djelatnosti.

On se za takav način protesta odlučio, kako nam je rekao, jer Komunalno poduzeće „Flora“ iz Virovitice unatoč "opomeni" iz ministarstva traže punomoć ovjerenu kod Javnog bilježnika ukoliko želi obaviti ukop, jer je u nekim situacijama nemoguće ispuniti taj zahtjev „Flore“.

- To je u nekim situacijama neizvedivo. Posebice ako osoba umre u dane kad ne radi bilježnik, mi to ne možemo ishoditi i stoga nas Flora dovodi u podređeni položaj. Obratili su se ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja koje je u nekoliko navrata poslao tumačenje Flori da ne može tražiti ovjerenu punomoć, no oni se i nadalje oglušuju i postupaju po svome.

