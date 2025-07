Očajni stanari Bundeka: 'Pred naše kuće stiže 200.000 ljudi! Zatočeni smo na dan koncerta'

Prije svega, želimo reći da nemamo ništa protiv koncerta ni protiv Thompsona. Već su bili tu koncerti, Norijada je ovdje svake godine, nikad nismo zvali nikoga. Klinci tu budu, fućkaju, znali su srušiti kantu za smeće... Ovaj put smo morali kolica micati jer su se glupirali, ali nikad nije na Bundeku bilo toliko ljudi. Kad je Norijada, klince je teško držati pod kontrolom, a pogotovo 200.000 ljudi, tko god da su, uopće nije bitno, kažu nam stanari Ulice Damira Tomljanovića Gavrana ispod Mosta slobode u Zagrebu. U pet kuća u parku Bundek živi, kažu nam, 15-ak stanara. Zabrinuti su jer bi upravo Bundek trebao primiti oko 200.000 posjetitelja koncerta Marka Perkovića Thompsona.

Pokretanje videa... 00:42 Stanari Ulice Damira Tomljanovića Gavrana u strahu od buka na Thompsonovom koncertu | Video: 24sata/Robert Anić/PIXSELL

- Imamo malu bebu od pet mjeseci, ovo je prevelika buka. Zvali smo Grad Zagreb, komunalno, prometno redarstvo, mjesnu samoupravu, svi govore, javite se organizatoru. Probali smo i do njega doći, tražili su da za stanare bude jedan zaštitar. Ako se nešto dogodi, da može javiti kolegama. Ne možeš ti utjecati na ljude kako će njih ponijeti veselje ili alkohol - govori nam Ines Šundrica.

Njezin suprug Marijan dodaje da se boje kako će ići s bebom na Hitnu ako zatreba.

‘Dežurat ćemo cijelu noć’

Dodaje da su probali kontaktirati Thompsonovu agenciju, pitali su kome da se obrate radi sigurnosti, ali ni letak nisu dobili.

- Bojim se da mi netko ne skoči preko ograde, morat ćemo dežurati cijelu noć da znamo da će sve biti u redu. Razgovarao sam s nekim šefom tih redara, rekao je da će biti redari na svakih 100 metara. Meni jedna stvar nije jasna, gdje će svi ti ljudi biti? Dosad su govorili da će tu pregledavati karte, tek jutros su rekli da će tu biti 200.000 ljudi. Postavili su zaštitne ograde pet metara od naših kuća. I ovaj odašiljač, zašto su taj odašiljač stavili baš tu, cijelu noć nismo mogli spavati od tog zujanja, mogli su ga staviti bilo gdje u parku - priključio se razgovoru i susjed Adnan, preko puta čije kuće su ograde koje se vide na fotografijama.

- Na planu koncerta vidi se naših pet kućica. Da je barem netko pozvonio i pitao imamo li kamo otići, mogu li im nekako olakšati, makar s tim bukobranima, to je ružno i drsko. Ljudi na Kajzerici su obaviješteni odmah: pomalo zatvaramo, ići ćete okolo, mi nemamo kuda okolo izaći. Ne daj Bože da djetetu pozli, susjedu Vladi, za kojeg sam spomenula da je bolestan... Sad će oni samo za nas otvoriti prolazak, možeš misliti - ogorčeni su stanari. Tražili su da barem bukobran stave kako bi ih zaštitili od buke.

- Mogli su staviti neku malo bolju, čvršću ogradu, kakva je na Hipodromu, a tamo nema nikoga, dok su ovdje stanari. Valjda imamo i mi imamo pravo na neku zaštitu - smatraju.

I dok stanari iz Gavranove ulice kažu kako ih nitko nije kontaktirao vezano za koncert niti im dao bilo kakve upute, njih su, kako doznajemo, dobili stanari Bundek centra, stambeno-poslovnoga kompleksa koji se nalazi preko puta Bundeka.

Tako su ih obavijestili da neće moći doći vozilima do zgrade zbog postavljanja betonskih blokova na prilazne ceste od petka navečer do nedjelje popodne. U tom razdoblju garaža Centra Bundek bit će zatvorena. Također, kretanje pješaka sjevernom šetnicom i uz poslovni dio Centra Bundek bit će ograničeno žičanim ogradama od subote ujutro do nedjelje rano ujutro, uz nadzor zaštitara poslovnog i stambenog dijela. Stambeni dio zgrade angažirao je tri zaštitara, koji će, uz žičane ograde, nadzirati ulaze u glavni atrij, istočni izlaz iz garaže te glavne ulaze u kompleks. Za prolazak sjevernom šetnicom do ulaza stanari će dobiti propusnice, koje će morati pokazati zaštitarima ili osobnu iskaznicu s adresom prebivališta. Također, ne smiju izlaziti na krovove.

Pred policijom je najzahtjevnije osiguranje javnog skupa dosad.

- U angažman su uključeni svi dijelovi policije. U cijelu organizaciju uključena su 6523 policijska službenika, a organizator je angažirao i 4493 zaštitara - otkrio je Damir Barić, zamjenik glavnog ravnatelja policije i voditelj Stožera za osiguranje koncerta. Očekuju i izazove vezane za mobilnu telefoniju.

Zagreb: Stanari Ulice Damira Tomljanovića Gavrana u strahu od buka na Thompsonovom koncertu | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Velike gužve u prometu

- Bez neometane komunikacije nemamo ni neometano rukovođenje. Posjetitelji će imati određenih poteškoća. Molim one koji su na koncertu da se suzdrže od snimanja i slanja poruka kako ne bi opteretili mobilne mreže. Posjetitelji ne moraju zvati 112 nego će imati svu potrebnu pomoć u blizini - napomenuo je Barić.

Očekuju se i velike gužve u prometu. Kao referentnu točku uzeli su prvi ljetni udarni vikend prošle godine, kad je bilo malo više od 180.000 vozila. Na naplatnim kućicama dijelit će boce vode, a radit će sve kućice. Bočice vode dijelit će ljudima i u koloni. Oni koji dolaze automobilima nemaju osigurano parkiranje nego će se morati snalaziti.

Otkrili su da je za koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu prodano ukupno 449.837 ulaznica. Posjetitelje očekuje i oko 1000 dronova. Iza bine ne smije biti nitko jer će se upravo tamo odviti drone show. Kišobrane, velike torbe i ruksake posjetitelji neće moći unijeti, kao ni hranu i piće. Iznimka je voda.